Penser l’avenir dès aujourd’hui

Dans la fumée des feux qui dévorent le Canada, l’avenir est difficile à envisager. Mais c’est bien sur l’avenir que se penchent les artistes et les entrepreneurs qui ont participé à la toute nouvelle exposition du Musée de la civilisation du Québec.

Pour demain propose une réflexion sur les changements climatiques tissée d’espoir, pour la planète, ou pour l’être humain s’il le veut bien.

La genèse de l’exposition commence au centre d’art Barbican, à Londres. « Nous nous sommes penchés sur le rôle que pouvaient jouer les musées et les institutions dans la crise des changements climatiques. Nous nous sommes demandé si même c’était leur rôle. La réponse a été oui », disait cette semaine Luke Kemp, codirecteur du musée Barbican, de passage à Québec. Toute dramatique que soit la crise climatique que nous vivons, c’est en célébrant le courage et l’ambition d’apporter des solutions que l’institution muséale souhaitait intervenir, en présentant des oeuvres qui démontrent la splendeur des trésors à protéger. « C’était clair pour nous que nous devions explorer le sujet de façon stimulante », précise-t-il.

Et c’est avec une vidéo présentant un arbre magnifique, le Ceiba pentandra, surgi dans la forêt colombienne, que l’exposition commence. La caméra perce les mouvements de l’arbre, du bout de ses branches jusqu’au plus profond de ses racines, près des rivières de carbone et du pont de mycélium. « Et si notre façon de vivre était guidée par cet état d’ouverture, par cette intime compréhension du rôle que joue chaque être dans le monde ? Voici un sanctuaire, un lieu où réfléchir », commente l’équipe de Marshmallow Laser Feast qui a conçu l’installation, dans les documents d’accompagnement. L’installation immersive Le monde sous nos pieds, de George Monbiot, s’intéresse aux minuscules poils racinaires, aux bactéries et aux microbes qui évoluent dans la terre et qui nourrissent les plantes. Aussi dérisoires en taille qu’ils paraissent, ils sont responsables de 99 % de notre alimentation. Plus loin, on trouve la maquette du futur tramway électrique de Québec…

Initiatives écologiques

À ces oeuvres réflexives sur les mouvements les plus intimes de la vie sur terre, le Musée de la civilisation a eu l’heureuse idée de mêler différentes initiatives écologiques d’entrepreneurs québécois, des fermes verticales à la fabrication d’objets en soie d’asclépiade, en passant par les maisons énergétiquement autonomes et le recyclage des briques de construction.

Bien que très marginales, ces initiatives sont prometteuses, voire encourageantes. C’est dans le but de sauver l’espèce des papillons monarques, qui étaient en voie d’extinction, que Lasclay, une entreprise de Limoilou, s’est lancée dans la culture de l’asclépiade, plante hôte des monarques. Mais la récolte des précieuses soies de cette plante a des bénéfices bien plus importants. Ainsi, Lasclay s’en sert pour produire des mitaines et des foulards d’hiver, ainsi que des sacs. « C’est le meilleur isolant au monde », considère l’un des fondateurs de l’entreprise, Gabriel Gouveia.

Tommy Bouillon, de Brique Recyc, a pour sa part conçu une machine portative pour recycler la brique, un matériau parfaitement réutilisable, mais souvent coûteux à récupérer. Ces briques sont souvent tirées de mines locales, relève-t-il. On doit à la compagnie Mycélium Remedium d’avoir pour sa part conçu les murs de l’exposition, à l’aide d’un matériau isolant tiré de mycélium et de chanvre, de marc de café, de sciures de bois et de drêches.

La peur de la pénurie

L’artiste kanien’keha:ka Skawennati a créé l’oeuvre Les trois soeurs : nous réapproprier l’abondance, où elle rend hommage aux trois soeurs, la courge, le maïs et le haricot, vénérées dans sa communauté. « En langue kanien’keha:ka, le nom de ces plantes veut dire : “elles nous font vivre” », dit-elle. Son installation présente les trois soeurs sous la forme de trois jeunes femmes, superhéroïnes des temps modernes.

Skawennati réfléchit sur la peur de manquer, qui plane sur la société occidentale. Peur de manquer d’argent, peur de manquer de mentions « J’aime » sur Internet, ajoute-t-elle en riant. « On peut encore avoir l’abondance, on n’est pas obligé de craindre la pénurie », si les ressources sont bien gérées, précise-t-elle.

« J’essaie de réfléchir à un monde où les Autochtones ne seraient pas que des survivants, mais où ils seraient prospères. Et je me suis posé la question : “pourquoi voulons-nous être Autochtones plutôt que de s’assimiler ?”. Et j’ai trouvé de belles valeurs. Parmi celles-ci, il y a l’action de grâce, par laquelle nous remercions la terre de nous avoir donné de si grandes choses, et il y a aussi les trois soeurs. »

Des idées, des projets, il y en a donc à profusion. Reste à trouver la volonté pour les démocratiser, leur donner le tremplin pour les ancrer durablement dans la réalité d’aujourd’hui. « Je nous fais confiance pour finalement faire la bonne chose, dit Skawennati. Mais je ne fais pas confiance aux entreprises. Elles sont plus fortes que nous maintenant. Elles n’agissent pas dans le meilleur intérêt des humains. »

