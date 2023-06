Plusieurs Québécois parmi les demi-finalistes du prix Polaris

Les artistes québécois Alexandra Stréiliski, Philippe Brach, Thierry Larose et Bibi Club figurent parmi les 40 demi-finalistes qui composent la longue liste du Prix de musique Polaris 2023 pour le meilleur album canadien de l’année.

Un jury de 205 membres a considéré un total de 221 albums avant d’en sélectionner les 40 meilleurs. Les membres du jury jugent les offrandes « uniquement sur [leur] valeur artistique et sans considération pour le genre musical ou la popularité commerciale ».

Les gens qu’on aime, de Philippe Brach, Néo-Romance d’Alexandra Stréliski, Le soleil et la mer de Bibi Club, Sprint ! de Thierry Larose ou Once Upton a Time in Montreal de Murray Lightburn, figurent aux côtés de Multitudes, de Feist, No Longer in The Surburbs, de Dylan Sinclair, Amor Hardcore d’Isabella Lovestory et de plusieurs autres.

Les albums en lice pour ce prestigieux prix, qui s’accompagne d’une bourse de 50 000 $, doivent être parus entre le 1er mai 2022 et le 1er mai 2023.

« Le Conseil des arts du Canada est fier de présenter à nouveau la longue liste du Prix de musique Polaris afin de soutenir d’extraordinaires talents musicaux d’horizons divers qui proviennent des quatre coins du Canada », a déclaré dans un communiqué Carolyn Warren, directrice générale des Programmes de subventions aux arts du Conseil des arts du Canada.

Des 40 demi-finalistes, dix seront par la suite sélectionnés pour l’ultime étape du concours. Ils seront dévoilés le 13 juillet, après quoi l’album gagnant, choisi par un jury restreint de 11 personnes, sera annoncé lors du gala Polaris qui aura lieu le 19 septembre prochain.

Parmi les précédents récipiendaires du Prix Polaris, notons Patrick Watson en 2007, Karkwa en 2010, Arcade Fire en 2012 et Pierre Kwenders en 2022.