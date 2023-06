René Richard Cyr, compagnon des arts et des lettres du Québec

Prenant prétexte de nouvelles nominations à l’Ordre des arts et des lettres du Québec, Le Devoir vous invite dans l’imaginaire d’artistes dont le travail exemplaire fait rayonner la culture.

René Richard Cyr est d’une vitalité sans pareille. Une sorte de dynamo de chair et d’os. Il tourne, à l’automne, une adaptation pour le grand écran des Belles-soeurs de Michel Tremblay. « Le film n’est pas une copie du spectacle musical, mais bien une création cinématographique, adaptée de la pièce et de la version musicale. »

À l’automne encore, il tiendra le rôle d’un ministre de la Culture de composition dans Testament, le prochain film de Denys Arcand, en salle le 5 octobre.

Que ferait-il s’il était vraiment ministre de la Culture ? Il lève les yeux au plafond. Tant de choses, sans doute… Au fil de la conversation, René Richard Cyr dit regretter en tout cas que le théâtre ne bénéficie pas de relais plus importants par l’entremise des réseaux de la télévision d’État. « Je me demande pourquoi nous ne présentons pas plus de théâtre sur nos ondes. Des pièces tirées des archives, il y en a tellement ! Est-ce qu’on manque à ce point de vision sur nous-mêmes pour ne pas les rediffuser ? Cela ne coûterait rien de faire ça, de rendre au moins accessible ce qui est déjà là. »

Le théâtre, au fond, c’est juste ça : connaître quelqu’un d’autre que je connais, mais sans le connaître. Ce n’est pas plus compliqué… Dans la vie, dans toutes nos vies, on fait tous semblant, ensemble.

La ville champignon

Avant d’être comédien, metteur en scène et dramaturge, René Richard Cyr avait fait la connaissance, par l’entremise de la mémoire familiale, des champs de sauterelles de Jacques-Cartier, un quartier en friche de la Rive-Sud dans la région de Montréal. Dans cette cité champignon, où tout poussait comme bon lui semblait, ses parents s’étaient installés, du moins pour un temps.

Là, comme plusieurs autres familles issues des milieux populaires, les Cyr étaient en quête de conditions de vie meilleures. Cela passait d’abord, à leurs yeux, par le fait d’habiter une maison dont le principal mérite, en définitive, était d’être la leur, si modeste soit-elle.

Ceux qui, pour travailler, s’en allaient prendre l’autobus au pied du pont Jacques-Cartier laissaient là leurs bottes afin d’enfiler leurs beaux souliers. Ce n’est pas une image, m’assure René Richard Cyr. « Imagine quatre-vingts paires de bottes qui restaient là, toute la journée, sur le bord de l’arrêt d’autobus, en attendant que leurs propriétaires les retrouvent le soir, sur le chemin du retour… »

Dans Jacques-Cartier, les rues mirent longtemps à être goudronnées. L’alimentation électrique des maisons se faisait souvent grâce à des petits malins capables de tresser des fils afin de détrousser en douce les pouvoirs publics. Même les grands fauves du crime organisé n’y étaient pas trop surveillés, sinon par des chiens errants qui tenaient lieu de police. Longueuil n’avait pas encore absorbé cette cité où toute une génération de révolutionnaires — les Paul Rose, Francis Simard et autres Pierre Vallières — avait grandi dans l’attente que se lève, un jour prochain, un soleil nouveau.

L’enchantement permanent

Son grand-père s’appelait Louis Cyr. Ce n’était pas l’homme fort légendaire, celui capable d’avoir raison même de deux puissants chevaux percherons. Dans la famille, le modèle physique penche plutôt du côté du gringalet. « Mon grand-père se présentait en disant toujours : “Bonjour, je suis Louis Cyr, l’homme le plus faible du monde” ! »

Il y avait, autour de ce cercle familial, l’enchantement permanent d’une mise en scène offerte par tout l’univers des gens ordinaires. À l’écran de son téléphone, René Richard Cyr me montre, en formats réduits, une série de vieilles photos numérisées. Les couleurs se sont estompées. « Regarde, c’est moi là, assis devant le restaurant de mon père, au coin de la rue des Érables et Ontario. Là, j’étais dans mon monde ! J’écoutais. C’est ça que je faisais. J’écoutais. J’ai eu un bécik à six ans. Et je n’ai été capable d’en faire qu’à douze ans, je pense… »

La famille Cyr s’inscrivait dans un quartier populaire emblématique : le Faubourg à m’lasse. Le commerce familial, vaste vitrine ouverte sur la petite vie de quartier, deviendra une scène plus grande que nature. « Ce dépanneur est mon premier théâtre. Les gens qui venaient s’asseoir, qui parlaient, je les écoutais… Mon humanisme, mon désir de connaître l’autre, il vient de là. » René Richard Cyr me fixe droit dans les yeux. « Le théâtre, au fond, c’est juste ça : connaître quelqu’un d’autre que je connais, mais sans le connaître. Ce n’est pas plus compliqué…. Dans la vie, dans toutes nos vies, on fait tous semblant, ensemble. »

Pour René Richard Cyr, tout a basculé à une date bien précise. « Le 26 décembre 1970 ! Je m’en souviens parfaitement comme si c’était hier : mon père nous a amenés voir Treize à table au théâtre du Rideau vert. Je n’étais pas assis encore que je savais à quel point j’étais à ma place. »

Devant cette pièce de Marc-Gilbert Sauvajon, le choc est total. Il voit Yvette Brind’Amour, Denise Pelletier, Gaétan Labrèche, Léo Ilial, dans une mise en scène signée Mercedes Palomino. « Au théâtre, en entrant là, je savais que c’était ce que je voulais faire. Pour être du côté du public ou de la scène ? Je ne savais pas encore… Mais c’était clair que tout ça était là pour moi. »

Cette sortie en famille est d’autant plus marquante qu’elle est tout à fait hors des habitudes. « Chez nous, le sens de la fête, nous n’avions pas ça. Pas du tout ! C’était un univers très catholique, comme dans beaucoup de familles québécoises. Chaque joie semblait devoir être durement payée… J’ai été élevé dans l’idée qu’à la maison on est bien, en sécurité, alors qu’en dehors c’est dangereux… Je n’ai pas hérité du tout du sens de l’abandon, ni de la fête ! À la première de mes spectacles, je m’en irais direct chez nous après ! Et ce serait très bien ainsi. Je pense que je suis un peu plate ! »

L’essentiel lui apparaît vraiment ailleurs que dans la fête. « J’ai surtout envie d’être compris ! » Et pour l’être, il se trouve au mieux le nez plongé dans ses affaires, à sonder ce qu’il pourra créer, incarner, raviver. Comme metteur en scène, il a mis le nez dans plus d’une centaine de pièces de théâtre et des dizaines de spectacles.

Après avoir vu Treize à table, le tout jeune René Richard Cyr s’était empressé d’écrire au théâtre du Rideau vert. Pouvait-il recevoir le texte de la pièce, dans l’intention de la monter à l’école avec ses amis ? Quelques jours plus tard, à sa grande surprise, il reçoit la pièce dans une grande enveloppe et un mot de Mme Palomino.

C’est un professeur d’origine haïtienne, Frank Fouché, qui scelle cette passion naissante. « Il nous a fait lire En attendant Godot de Beckett. C’était fabuleux. » Puis au cégep Édouard-Montpetit, ses professeurs s’appellent Claude Beausoleil, Monique LaRue, Robert Spickler…

Cependant, René Richard Cyr est refusé dans les programmes de théâtre des collèges de Sainte-Thérèse et de Saint-Hyacinthe. « Un membre du jury, un homme d’une autre époque, m’avait dit que je parlais trop du nez pour faire du théâtre, qu’il faudrait, à la limite, que je me fasse opérer. Quand j’ai raconté ça à mon père, il m’a dit : “ben, tu te feras opérer le nez, pis c’est toute !” »

Et René Richard Cyr de reprendre son courage à deux mains et de s’en aller cogner à la porte de l’École nationale de théâtre. « J’avais préparé un extrait du Bérénice de Racine. Je m’en souviens encore. » Et devant moi, il déroule ces alexandrins…

« Je ne pesais pas cent livres, je crois. Mais j’avais la gueule et les oreilles grandes ouvertes ! » Il y avait du travail à accomplir comme metteur en scène. Alors il le fait. Tout simplement. « Louise Latraverse, au théâtre de Quat’Sous, m’avait demandé une mise en scène d’Aurore, l’enfant martyre. » La pièce avait connu, au début du XXe siècle, un grand succès. « Ça avait l’air vieillot, mais le fond était plus que bon ! » À condition, bien entendu, de savoir vivifier l’ensemble par une nouvelle lecture. Curieux, René Richard Cyr plonge son nez jusqu’aux archives. « Je suis tombé sur des lettres de la supposée marâtre. On comprend, en la lisant, que c’est plus compliqué… »

L’appétit

Sa qualité principale ? Hier comme aujourd’hui, il conçoit que c’est d’abord « l’appétit ». « Tout ce qui compte au fond, c’est d’être curieux. Je tiens ça de ma mère, je crois. Je prends toute ! Tout m’intéresse ! »

Ses passions, il les fédère pour les recomposer sur scène. « Un bon metteur en scène est un émetteur. Il embarque le monde. Il fédère, autour d’un sens qu’il porte. Et il arrive, dans ce cadre, qu’il devienne lui-même un récepteur. J’écoute… Je vois ce que m’offrent les gens avec qui je travaille. Je ne ferais pas la même chose avec Sylvie Drapeau ou Maude Guérin. Je suis hyperpréparé. Mais être préparé, pour moi, cela signifie être prêt à tout changer ! Tout est affaire de contrôle et d’abandon, si je veux que la complexité puisse vivre devant moi. »

Tout continue de l’intéresser, de le faire vibrer. Il me parle de ses dernières lectures, de chanson, d’opéra, de cinéma… Et notre photographe arrive. Il est temps pour moi de sortir de scène.