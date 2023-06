L’indomptable Christian Vanasse

L’humoriste engagé Christian Vanasse ne s’est pas assagi depuis l’époque où il bravait les gaz lacrymogènes pour manifester contre la tenue du Sommet des Amériques. De la crise du logement au racisme systémique en passant par l’urgence climatique, le quinquagénaire est encore de tous les combats. Dans son nouveau spectacle, l’ex-Zapartiste se pose ouvertement en antithèse de Guy Nantel en promettant de rire de tous ceux qui détiennent réellement le pouvoir.

Et ceux qui exercent le pouvoir, ce ne sont pas les écolos, les immigrants ou les soi-disant « wokes », précise Christian Vanasse : « Ça, ce sont des cibles faciles pour la droite. La vérité, c’est qu’il y a des gens qui détiennent le pouvoir et d’autres qui le subissent. Et moi, je serai toujours du côté des opprimés, jamais du côté du pouvoir. »

Or, de s’attaquer à Guy Nantel comme il le fait, n’est-ce pas là aussi « une cible facile » pour un humoriste résolument de gauche ? « Peut-être que c’est facile rire de Guy Nantel parce qu’il est partout. Reste qu’il incarne le pouvoir, il le conforte. C’est important de répondre à ces gens-là », estime Christian Vanasse, qui entend aussi s’en prendre à la cupidité des dirigeants d’entreprise et à l’hypocrisie climatique de la CAQ.

Les chroniqueurs du Journal de Montréal passent aussi dans le tordeur, eux qui crient en permanence à la « cancel culture », alors que « la droite ne fait que ça, canceller », se moque l’humoriste. « Une journée, ce sont les pâtes Barilla à cause d’une publicité inclusive. L’autre journée, ce sont les drag queens qui lisent des contes aux enfants. Ils capotent à cause d’un cours sur le féminisme intersectionnel à l’UQAM, alors qu’il y a 15 cours aux HEC pour apprendre à fourrer le monde, mais ça, c’est drôle, ça ne les choque pas », ironise-t-il.

Humoriste hors milieu

Ce nouveau spectacle solo, TW : Vanasse, sera présenté pour la première fois, et peut-être pour la dernière, mardi à la Maison de la culture Maisonneuve, à Montréal. Le titre fait référence au « trigger warning », une mise en garde souvent utilisée sur les réseaux sociaux avant d’aborder un thème sensible. Le public est donc prévenu : Christian Vanasse ne craint pas de déranger, y compris ceux qui pensent comme lui.

Sur scène, il sera accompagné en musique par son fils, Colin, 17 ans. « J’aime ça, l’énergie rock. Dans mon dernier spectacle, je trouvais que ça manquait de musique. J’avais pensé à un show entrecoupé de passages musicaux, mais je ne trouvais pas ça organique. Puis, pendant la pandémie, mon gars s’est mis à faire de la guitare en fou. Il est devenu multi-instrumentiste. Il s’en va en musique, l’an prochain, au cégep de Drummondville, et je me dis qu’à l’âge qu’il a, et à l’âge que j’ai, il faut en profiter. Donc avec ce spectacle, on a décidé de se payer un beau trip père-fils », raconte Christian Vanasse, manifestement fier de sa progéniture.

Si la réaction est bonne mardi à TW : Vanasse, l’humoriste ne s’interdit pas d’ajouter quelques dates à Montréal et ailleurs en province. Mais avec son propos très politique et ses références collées sur l’actualité, Christian Vanasse n’a pas la prétention de vouloir devenir le prochain Louis-José Houde, dont il vante pourtant l’immense talent, même si leurs styles n’ont rien à voir.

Depuis ses débuts avec les Zapartistes au commencement des années 2000, Christian Vanasse s’est fait un point d’honneur de garder une distance avec le milieu de l’humour. Jamais il n’a eu l’ambition d’en être une vedette. Il se sentirait comme un chien dans un jeu de quilles dans un gala Juste pour rire ou dans l’émission du retour à CKOI. Ce pitbull enragé, virulent critique du grand capital, préfère rester dans sa niche en s’en tenant à l’humour militant.

« Je suis très content de la carrière que j’ai eue. C’est sûr que pour certains, c’est un échec, comme je n’ai pas vendu 200 000 tickets et que je n’ai pas fait Tout le monde en parle chaque année. Mais par rapport à d’où je viens, c’est une grande réussite », assure ce fils de cultivateur de Saint-Nazaire-d’Acton, en Montérégie.

Christian Vanasse habite toujours en campagne. À Saint-Jude, petite bourgade agricole de 1300 âmes perdue dans les vallées entre Sorel-Tracy et Saint-Hyacinthe. Il y a d’ailleurs été conseiller municipal durant quatre ans.

La politique active ne lui manque pas. Christian Vanasse a été approché par Québec solidaire, mais ferme la porte à double tour. « Je suis beaucoup trop colérique pour être à l’Assemblée nationale. À côté de moi, Catherine Dorion, ce n’est rien. Je serais incapable de reste calme en voyant chaque jour la face de Bernard Drainville et de François Bonnardel devant moi », ose-t-il à peine imaginer.

À gauche toute

De toute manière, il pense que la scène reste le meilleur endroit pour faire valoir ses idées politiques campées à gauche, à gauche de la gauche, diront certains. À 53 ans, Christian Vanasse assure qu’il ne s’est en rien droitisé avec l’âge, contrairement à d’autres. Au contraire, jamais il n’a autant été radical.

Tout le monde devrait être antiraciste !

« J’espère que je suis radical, sinon je serai quoi ? Modéré ? Le radicalisme, c’est souvent associé à l’extrémisme, mais en réalité, ça veut dire d’aller à la racine des choses. Je ne suis pas extrémiste. L’extrémiste, c’est le propriétaire qui sacre tous ses locataires dehors pour crisser le bloc à terre et faire des Airbnb. Le gouvernement qui accepte que l’on construise dans des zones protégées, ça aussi, c’est extrême ! C’est bien plus extrême que les militants écologistes qui bloquent l’accès à des pétrolières », défend-il avec conviction.

Mais se revendiquer de gauche peut parfois être épuisant. Les vertueux, les moralistes, les hypocrites, Christian Vanasse les exècre et ne se gênera pas pour leur faire savoir dans ce nouveau spectacle. « Il y a des gens qui marquent sur les réseaux sociaux qu’ils sont antiracistes. Pourquoi sens-tu le besoin de l’écrire, crisse ? Me semble que c’est juste la base. Tout le monde devrait être antiraciste ! La droite a tort sur plein d’affaires, mais elle a raison de dire qu’il existe une gauche moralisatrice qui se donne bonne conscience », reconnaît Christian Vanasse, qui n’a vraisemblablement pas peur de choquer, y compris chez les siens.