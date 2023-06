Le financement en culture a atteint un sommet durant la pandémie

La culture n’a jamais été si soutenue par Québec que durant la pandémie. Une nouvelle enquête de l’Observatoire de la culture et des communications du Québec vient chiffrer ce financement exceptionnel, pour cette période exceptionnelle. En 2020-2021, les dépenses en culture de l’administration publique québécoise ont augmenté de 25 %, pour atteindre les 2,4 milliards $.

Cette somme représente 1,85 % des dépenses consolidées du gouvernement du Québec — un sommet, précise l’Observatoire, depuis que ces données sont disponibles, soit depuis 1985. C’est un des faits saillants que retient l’enquête « Les dépenses en culture de l’administration publique québécoise en 2020-2021 ».

Sylvie Marceau, chargée de recherche de l’Institut de la statistique du Québec, précise toutefois en entrevue au Devoir que les données récoltées ne sont pas assez détaillées pour qu’on puisse calculer spécifiquement l’aide pandémique à la culture.

Peut-on déduire, quand on voit la solide croissance de l’aide directe, que c’est le soutien en temps de COVID dont on voit là les traces ? Elle acquiesce. L’enquête « observe […] une hausse de 60 % des dépenses externes de fonctionnement sous forme d’aide financière aux particuliers (bourses, prix, etc.), aux associations, aux organismes et aux entreprises du secteur des arts et de la culture, essentiellement sous forme de subventions, de même qu’aux administrations municipales. »

En 2020-2021, la moitié des dépenses totales en culture sont allées aux domaines Cinéma et audiovisuel (577 millions), Multimédia (302 millions ou 13 % des dépenses totales) et Bibliothèques (292 millions ou 12 %).

Le domaine Cinéma et audiovisuel a bénéficié du quart des dépenses totales (25 %) en 2020-2021. Sa part était de 21 % en 2019-2020. Ce secteur a été « l’un des principaux bénéficiaires des dépenses directes et fiscales additionnelles », note l’Enquête.

Les dépenses déclarées pour les activités multidisciplinaires ont aussi augmenté de manière importante (+105 millions ou +95,0 %). « Ce résultat peut laisser perplexe étant donné que cela comprend les festivals, dont la plupart ont été annulés pendant la période [de la pandémie] », lit-on. Les mesures d’aide pandémique ont contribué à cette hausse. Mais c’est aussi là qu’on a compté, par exemple, « des spectacles en arts de la scène qui devaient être présentés devant public ont été revus pour pouvoir faire l’objet d’une captation et d’une diffusion sur le Web. »

« Pour la première fois, la part des trois domaines historiquement les plus importants dans les dépenses directes (Bibliothèques, Patrimoine, institutions muséales et archives, et Arts de la scène) est tombée sous la barre des 50 % » en 2020-2021 et s’est établie à 48 % », peut-on lire encore. Cette baisse est attribuable à une diminution des dépenses en Patrimoine, institutions muséales et archives.

À l’inverse, les domaines qui ont eu les plus petites parts sont Enregistrement sonore (12 millions ou 0,5 %), Architecture et design (19 millions ou 0,8 %), Enseignement des arts (33 millions ou 1 %) – « mais c’est parce que les dépenses là étaient beaucoup plus élevées en 2019-2020 que par le passé », explique Mme Sylvie Marceau – et Arts visuels, métiers d’arts et arts médiatiques (43,5 millions ou 1,9 %).

Mme Marceau remarque également que la hausse des dépenses est perceptible dans presque toutes les régions du Québec. Les dépenses directes ont ainsi augmenté dans 15 des 17 régions administratives.

Aussi, Québec a consacré pour la culture tout près de 400 $ par habitant dans les régions de Québec et de Montréal en 2020-2021. Dans les autres régions, cette dépense oscille entre 44,62 $ (Laval) et 172,28 $ (Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine) par tête. Elle a diminué en Côte-Nord (-3,5 % ou 107 $ par habitant) et dans le Nord-du-Québec (-6,6 % ou 49 $ par habitant).