Les flâneurs

Riopelle par ses œuvres

Il y a eu bien des ouvrages et des spectacles en cette année du centenaire du peintre automatiste. Riopelle en quête de son mythe, par la critique et historienne de l’art Monique Brunet-Weinmann (Del Busso), plonge de son côté dans la matière même de l’oeuvre. Par-delà les entrevues, les analyses fouillées et des documents exceptionnels, la culture et les connaissances artistiques de l’autrice permettent de cerner les influences de cette artiste et sa quête d’une mythologie qui passe beaucoup par le territoire et l’apport des Premiers Peuples. Dans cette forêt de symboles, à travers cet appel de liberté, on avance fasciné par ses ruptures et ses ressourcements.