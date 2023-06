Intelligente Belboul

Le Nouvel Opéra métropolitain, division lyrique du Festival Classica, présentait mardi à la salle Claude-Champagne, L’adorable Belboul de Jules Massenet. C’était ni plus ni moins qu’une sorte de « recréation mondiale » depuis la publication, en 2018, d’une édition critique de cette partition retrouvée en 2014, fruit d’un Massenet trentenaire.

Excellente initiative de Classica et de Marc Boucher de présenter cette opérette inconnue de Massenet. Dans un discours liminaire utile et clair sur la genèse et la redécouverte de l’oeuvre, le musicologue Jean-Christophe Branger a souligné l’impossibilité actuelle de présenter L’adorable Belboul en France, qualifiant le sujet de « sulfureux ». Cet état de fait montre, hélas, que la terre ne tourne plus rond et que les colonnes vertébrales se font désormais en papier mâché, ou qu’on n’a tout simplement intellectuellement plus les codes pour juger de ce qui importe vraiment.

Une histoire de voile

La très belle Zaï-Za, pupille d’Ali-Bazar, perd son voile en pleine cérémonie à la mosquée, créant émoi des uns et fureur des autres. Elle est protégée par Hassan, qui aussitôt lui fait la cour. Mais elle suscite aussi la convoitise du derviche Sidi-Toupi. Tout ce monde se retrouve chez Ali-Bazar.

Zaï-Za est attirée par Hassan, sa rouée servante Fatime va jouer un tour à Sidi-Toupi en la faisant passer pour Belboul. Cette Belboul, que l’on ne voit jamais, est la fille naturelle d’Ali-Bazar et a fait promettre à son père que sa pupille Zaï-Za ne pourrait convoler que quand elle-même serait mariée. Or, Belboul boite, est bossue, louche et a un caractère trempé. Tout le monde la traite de « guenon ». Ali Bazar rechigne à payer pour la marier au vieil Omar, qui exige une compensation financière. Fatime va s’arranger pour soutirer ce montant au derviche.

Photo: Bruno Petrozza

Premier point : L’adorable Belboul est un « opéra de salon », dans une déclinaison opérette, genre très XIXe français. On trouve cinq chanteurs, un piano à quatre mains, une clarinette et un trombone. C’est du divertissement pour la haute bourgeoisie.

Bouder Belboul, après sa redécouverte, est une franche imbécillité, car l’oeuvre est formidable : airs (la sérénade de Hassan, reprise d’un segment des Scènes pittoresques, est irrésistible) et ensembles sont réussis, avec des mariages vocaux impeccables (mezzo et soprano pour Zaï-Za et sa servante, baryton-ténor pour Al-Bazar et Sidi-Toupi) et des airs inspirés. C’est vraiment d’un intérêt musical constant, une belle opérette, trop courte hélas, délaissée car Massent avait d’autres ambitions.

Les codes

Lorsque nous écrivons que l’on n’a plus les codes pour juger ce qui importe vraiment, il faut aller au-delà du fait qu’on parle de voile, de mosquée, parce que les sujets orientalisants étaient à la mode et que les qualificatifs utilisés pour décrire Belboul ne sont pas politiquement corrects.

Deux choses intéressantes ici : le changement du code, du rapport entre le barbon et sa pupille et, en parallèle, le maintien du statut de la « servante maîtresse ». Nous sommes ici autour de 1875. Or, dans les codes de l’opéra, avec Le barbier de Séville ou Don Pasquale et d’autres, le rapport entre le « vieux » et sa pupille est toujours très intéressé, la pupille étant un outil pour accéder à des plaisirs pour lui ou à un rang supérieur en la proposant à un très riche parti.

L’invisible mais intelligente Belboul casse cela : elle va s’assurer de se faire caser en exigeant un mariage avant toute chose, car elle sait qu’il va y avoir de la demande pour Zaï-Za. Elle aura même le mariage avec le bon parti. Al-Bazar peut donc avoir ici un rôle beaucoup plus détendu. Par ailleurs, Massenet reste fidèle au code de la rouée servante (Despina dans Cosi, La servante maîtresse) avec Fatime qui fera payer Sidi-Toupi.

Il n’y a donc « rien là » d’autre que de la superbe musique et une petite opérette réussie. Jean-Christophe Branger était aux anges de l’entendre enfin et il a dû bénir l’eldorado vocal québécois en entendant le duo Pauline Sabatier-Myriam Leblanc ou l’abattage de Geoffroy Salvas, la densité du timbre de Florence Bourget, l’efficacité du face-à-face entre Antonio Figueroas et Geoffroy Salvas.

Belle animation instrumentale, sous la houlette du pianiste Michel-Alexandre Broekaert et spectacle élégamment habillé par les projections de Lumifest en cavale.

Malgré le crève-coeur de n’avoir pu assister au concert d’adieu des Emerson, il fallait documenter une telle initiative.

L’adorable Belboul Opérette de salon de Jules Massenet. Livret de Louis Gallet et Paul Poirson. Direction musicale et piano : Michel-Alexandre Broekaert. Mise en scène : François Racine. Décors : Lumifest en cavale. Illustrations : Maxime Bigras. Avec : Pauline Sabatier (Zaï-Za), Myriam Leblanc (Fatime), Geoffroy Salvas (Ali-Bazar), Antonio Figueroa (Sidi-Toupi), Florence Bourget (Hassan). Salle Claude-Champagne, mardi 6 juin.