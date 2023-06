L’homme qui veut reconstruire l’UNEQ 

Moins d’une semaine après avoir pris les rênes de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), l’auteur jeunesse Pierre-Yves Villeneuve ne craint pas d’aborder déjà de front les sujets qui fâchent. Sans langue de bois, il maintient que la vente de la Maison des écrivains est inévitable. Il se fait plus prudent sur l’épineux sujet des cotisations, mais ne cache pas que l’UNEQ devra inévitablement aller chercher de nouveaux revenus pour assumer son rôle de syndicat.

En entrevue au Devoir, Pierre-Yves Villeneuve a réitéré que l’UNEQ avait besoin de nouvelles sources de financement pour mener à bien les négociations avec les éditeurs. Rappelons que celles-ci sont interrompues depuis la fin mars, repoussant aux calendes grecques la signature de la première convention collective dans le milieu de la littérature.

Le processus est en suspens après que les membres de l’UNEQ eurent rejeté à près de 56 % la proposition d’établir une cotisation syndicale de 2,5 % sur le revenu des auteurs membres, et de 5 % sur ceux des auteurs non membres. « La proposition qui a été faite ne reviendra pas. Ce qui a été proposé à la fin mars, c’est mort et enterré. Ça va prendre une nouvelle formule, c’est sûr que ce ne sera pas la même », assure le nouveau président de l’UNEQ, qui était de ceux qui avaient voté pour les cotisations proposées par le syndicat.

Tensions sur les cotisations

Pierre-Yves Villeneuve siégeait alors depuis décembre au conseil d’administration de l’UNEQ. Comme tous les autres membres du CA, dont l’ancienne présidente Suzanne Aubry, il a démissionné au lendemain de l’assemblée générale où la position de l’UNEQ a été battue. Celui qui gagne sa vie comme auteur jeunesse s’est ensuite présenté à l’élection qui a suivi pour pourvoir les postes laissés vacants. Il a été élu la semaine dernière aux côtés de quatre autres auteurs qui sont d’accord avec l’idée que l’UNEQ a besoin de nouvelles sources de financement.

Bref, deux mois après que ses membres eurent rejeté les cotisations syndicales proposées par l’UNEQ, le syndicat est aujourd’hui dirigé par un conseil d’administration largement dominé par des auteurs qui y étaient favorables. « Je ne crois pas que ce soit une contradiction. […] On sait qu’à l’assemblée générale, il y a des gens qui ont dit qu’ils étaient pour le principe des cotisations, mais qui ont voté contre la proposition, car ils estimaient que l’UNEQ allait trop rapidement. Ils avaient l’impression de ne pas avoir assez d’informations. Ça nous force à faire une pause, à reprendre le travail et à mieux expliquer ce qui s’en vient », laisse tomber Pierre-Yves Villeneuve.

L’UNEQ entend consulter les auteurs à compter de cet automne au sujet du financement. À quelle hauteur les membres et les non-membres devraient-ils y participer ? Est-ce qu’un système de cotisations reste la meilleure approche ? Autant de questions auxquelles le nouveau président attend de connaître l’avis de ses membres avant de se prononcer.

« Il est primordial de financer adéquatement l’UNEQ afin qu’elle ait les moyens de remplir sa mission syndicale et qu’elle puisse représenter et défendre les écrivains. Mais on doit aussi tenter de trouver des sources de financement autres qui permettraient de minimiser le fardeau pour les écrivains », précise-t-il.

Homme de la continuité

Sur d’autres sujets cependant, la position de Pierre-Yves Villeneuve est déjà bien arrêtée. Hors de question par exemple de revoir la définition de ce qu’est un écrivain. Au sens de la loi actuelle, l’UNEQ est à même de percevoir des cotisations sur les revenus de tout contrat d’édition, sans distinction de genre. Cela inclut donc non seulement la littérature, mais également les livres de cuisine, les guides de l’auto ou même les ouvrages d’ésotérisme. Qui plus est, la récente réforme sur le statut de l’artiste fait de l’UNEQ non seulement le syndicat des auteurs, mais également des illustrateurs et des traducteurs.

« Si on commence à essayer de définir les genres qui sont concernés par la loi, on ne s’en sortira pas », tranche celui qui ne déroge pas non plus de l’opinion des anciens dirigeants de l’UNEQ au sujet de la vente de la Maison des écrivains.

Même si plusieurs auteurs de renom ont exprimé leur attachement à ce bâtiment ancestral, Pierre-Yves Villeneuve confirme que l’UNEQ s’en départira pour idéalement déménager dans les bureaux de l’Union des artistes (UDA), sur l’avenue De Gaspé.

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 29 mars dernier, les membres avaient approuvé par une courte majorité la vente du siège social historique de l’UNEQ, situé près du square Saint-Louis. L’UNEQ s’est toutefois donné 18 mois pour trouver un nouvel acquéreur qui veuille poursuivre la mission littéraire de l’endroit. À la fin de cette échéance, la Maison des écrivains sera mise en vente sur le marché.

« La Maison n’est pas en super état. C’est une maison qui est rendue très grande pour nos besoins. Je comprends l’attachement, mais les investissements nécessaires sont trop importants », résume Pierre-Yves Villeneuve, qui croit que la Maison des écrivains pourra garder sa vocation littéraire.

Appel au calme

Pour l’heure, la priorité du nouveau président sera de remplacer les nombreux départs au sein de l’UNEQ. On estime que 60 % des employés ont quitté le navire durant la crise, notamment le directeur général, Laurent Dubois, dont le successeur n’a toujours pas été nommé.

« Les employés qui ont quitté l’UNEQ ont pour la plupart invoqué le climat toxique qui découlait du débat autour des cotisations et de la vente de la Maison des écrivains. Dans les derniers mois, il y a des chambres d’écho qui se sont créées. Il y a beaucoup de boue qui s’est lancée sur les réseaux sociaux. On n’acceptera plus ça. Fort heureusement, j’ai l’impression que la crise est maintenant chose du passé », indique Pierre-Yves Villeneuve sur un ton apaisé.

L’UNEQ est dans la tourmente depuis décembre, quand il a été révélé qu’à peine 46 personnes avaient participé à l’assemblée générale où il s’est décidé que des cotisations syndicales seraient prélevées sur les revenus de tous les auteurs au Québec. Sous pression, les dirigeants ont fini par convoquer un nouveau vote, qui s’est soldé par une majorité de « non ».