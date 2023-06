Retour à la normale en arts de la scène en 2024, au mieux

Les arts de la scène retrouveraient un rythme d’activité normal, postpandémie, au mieux au printemps 2024. Voilà une des données qui ressortent de l’enquête sur les effets de la pandémie de COVID-19 sur les entreprises et les organismes du secteur des arts de la scène au Québec, de l’Institut de la statistique du Québec. On y lit aussi l’effort général qu’ont fait les arts de la scène pour passer vers le numérique, et le manque d’intérêt des spectateurs pour ces offres en pixels. Portrait du début de la relance des arts de la scène, capté à la sortie de la crise de la COVID.

L’enquête a été réalisée il y a un an, au printemps 2022. Elle révèle que pendant la pandémie, 54 % des organisations ont mené des activités en dehors des salles de spectacle. Elles ont tenté des spectacles dans les parcs, les rues, les stationnements, les places publiques. En creux, comme le confirme la chargée de recherche sur les arts de la scène Lysandre Champagne, ce chiffre indique aussi que 46 % des organisations ne sont pas sorties de leurs murs.

Pour 68 % des organisations, la pandémie a été une première occasion d’offrir des spectacles et des activités en ligne. Un grand effort, majoritaire. « Il est intéressant de constater que c’est surtout à Montréal que les organisations se sont lancées dans les captations de spectacle et les initiatives numériques », indique Mme Champagne en dépouillant les données, en entretien avec Le Devoir.

« À l’extérieur de Montréal, les organismes ont surtout tenté des spectacles extérieurs et in situ. Les chiffres sont inversement proportionnels » avec ceux de la métropole, note celle qui est aussi sociologue, chanteuse et trompettiste. À Montréal, on s’est lancé dans le numérique ; en dehors, on cherchait d’autres moyens d’être ensemble, malgré la COVID, comprend-on.

Est-ce parce qu’en ville, où il y a plus de proximité, on craignait la contagion même en extérieur ? Ou parce que les permis de performance à l’extérieur peuvent être compliqués à obtenir ? Ces hypothèses restent ouvertes.

L’enquête observe que les disciplines artistiques n’ont pas toutes fait les mêmes essais pour « se réinventer » durant la pandémie. Le cirque, la danse,les arts multidisciplinaires, la littérature et le conte sont sortis des murs. En proportion inverse, le théâtre, la musique et la chanson ont plutôt ajouté des activités numériques.

« Il ne faut pas oublier, précise Lysandre Champagne, que nos questions s’adressaient aux organisations artistiques, qui n’y parlaient que de leurs activités. Si un ou deux musiciens ont décidé par eux-mêmes de sortir aller faire un concert dans un parc, ça n’apparaît pas dans nos chiffres. »

Pas d’intérêt pour le numérique

On le sait, la consommation de culture sur Internet a explosé durant la pandémie. Les arts de la scène ont cherché eux aussi à se tisser un nid dans la Toile. Plus des deux tiers (68 %) des organismes ont fait de la captation de spectacles. De ce nombre, 46 % comptent maintenir la pratique, lit-on dans l’enquête.

Le même pourcentage de compagnies, 68 %, ont mené pour la première fois des activités en ligne durant la pandémie. Si 84 % d’entre elles jugent que ces activités leur ont permis de rester en contact avec les spectateurs, seulement 21 % ont l’intention de poursuivre une offre hybride, en doublant les spectacles en salle d’une version numérique, de manière permanente.

Mais 85 % de ces organisations qui conserveront une offre hybride jugent qu’il y a un manque d’intérêt du public à l’égard de la diffusion numérique des arts de la scène. C’est énorme. Pourtant, les subventionnaires continuent de pousser lourdement vers le numérique, fonds à l’appui, pour les arts vivants.

Quelle est l’incidence de ces activités numériques ? Les spectateurs sont-ils au rendez-vous, derrière leurs écrans ? Ces données sont encore absentes des tableaux, et ne seront pas non plus de la prochaine édition de la Consommation des contenus culturels sur Internet.

« Ce sont des données très difficiles à obtenir et à traiter, explique Mme Champagne. À cause de la multiplicité des plateformes, des fausses écoutes, des faux streamings, des métadonnées culturelles qui ne sont pas au point, etc. Les organismes artistiques eux-mêmes sont dépourvus pour calculer l’impact de leurs offres numériques. Souvent, ils ne la connaissent pas eux-mêmes. »

La majorité des organisations estiment que les activités devraient avoir retrouvé leur niveau prépandémique d’ici le printemps 2024, lit-on encore. Mais « une certaine proportion estime qu’il faudra attendre au moins jusqu’à l’été 2024 avant d’assister à un retour à la normale pour ce qui est du taux d’occupation des salles de spectacle » (23 % des répondants).

« On a vraiment hâte de voir la prochaine étude, celle sur la fréquentation des arts de la scène au Québec en 2022. C’est là qu’on va pouvoir voir vraiment s’il y a de grands changements chez les spectateurs », conclut Mme Champagne.