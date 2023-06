Un centre culturel composé d’anciennes voitures de métro verra le jour à Griffintown

Les plus nostalgiques des anciennes voitures du métro de Montréal pourront en retrouver huit, dans un nouveau centre culturel qui sera construit à Griffintown, à partir du début de 2024. L’ambitieux projet comprend un café-bar, des boutiques, des salles d’exposition et de conférence, ainsi qu’une salle de spectacle multifonction de 300 places.

C’est ce qu’a annoncé vendredi, en conférence de presse, l’organisme MR-63 — dont le nom est emprunté aux anciennes voitures de métro — qui dirige le projet, accompagné du ministre fédéral et député du secteur, Marc Miller, et du maire de l’arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais,

« Cela fait des années qu’on travaille sur ce projet pour faire écho à l’histoire du métro et à son potentiel de rassembler les gens, raconte Frédéric Morin-Bordeleau, cofondateur de MR-63 avec son frère Étienne. On voulait aussi créer un lieu qui rassemblerait la gastronomie, l’art et le design, parce que ces trois secteurs-là font la fierté des Montréalais ici et à l’international ».

L’organisme conçoit des places publiques éphémères et produit divers événements artistiques dans le sud-ouest de Montréal depuis plusieurs années. Il a également lancé le Corridor culturel, il y a près de deux ans, afin de revaloriser le secteur en reliant 18 organismes culturels entre la Cité du Multimédia et la Petite-Bourgogne sous cette même étiquette.

Dans le nouveau bâtiment, les voitures de métro seront intégrées à la structure et dispersées sur trois étages. Un grand atrium sera accessible depuis le rez-de-chaussée. Les trois niveaux de l’immeuble, ainsi que les voitures de métro, seront visibles depuis l’extérieur, grâce à sa vaste façade vitrée.

« S’implanter dans la communauté »

« J’ai toujours été mal à l’aise avec l’idée que le quartier de Griffintown avait été mal développé et qu’il n’avait rien à offrir à ses résidents », raconte M. Morin-Bordeleau. S’il reconnaît que le quartier manquait de lieux culturels depuis quelques années, il précise que MR-63 veut « s’implanter dans la communauté du secteur pour y développer un esprit de quartier ».

L’organisme ne ferme pas non plus la porte à d’éventuelles collaborations avec d’autres organismes qui font partie du Corridor Culturel, comme le Centre Phi et la Fonderie Darling. Sa nouvelle salle de spectacle, par exemple, pourrait être louée à des tiers. « On veut pouvoir accueillir une exposition dans le jour, et un concert le soir, par exemple », ajoute le codirecteur.

Il précise que ladite salle, à la fine pointe de la technologie, sera munie « d’écrans LED du plancher au plafond » pour diffuser de l’art numérique — cette technologie étant de plus en plus prisée, tant auprès d’équipes de tournages de films que de producteurs de concerts de musique.

La construction du centre culturel est évaluée à 28,8 millions de dollars. Il sera financé par des fonds publics, des commandites et des dons philanthropiques. Les principaux partenaires de l’organisme sont le gouvernement fédéral, les Caisses Desjardins et la Société des alcools du Québec.