Les éditeurs d’ici s’inquiètent de l’acquisition de l’imprimeur Marquis

L’un des plus importants imprimeurs de livres au Canada, Marquis, a récemment été acheté par le géant américain Lakeside Book Company. La transaction sème l’inquiétude chez les éditeurs d’ici, qui craignent que dans le contexte actuel où les délais et les coûts d’impression augmentent, le nouveau propriétaire priorise des clients étrangers plutôt que québécois.

« La nouvelle [de l’acquisition] nous est tombée du ciel comme une météorite, raconte Jean-François Bouchard, président du conseil d’administration de l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL). C’est une grande surprise, qui soulève beaucoup de questions, puisque Marquis était un fournisseur majeur pour l’industrie québécoise. »

Serge Loubier, président de Marquis, se veut toutefois rassurant : « Si un Américain achète une entreprise au Québec, ce n’est pas pour la remplir de livres américains. Grâce aux investissements importants de Lakeside, on va même avoir plus de lassitude pour produire plus de livres. Ils s’intéressent surtout à nous pour le court et le moyen tirage, ce qu’on développe davantage au Canada. »

Les trois imprimeries de Marquis, situées à Louiseville, Montmagny et Toronto, emploient ensemble quelque 600 personnes. L’entreprise se targue d’être « le plus grand manufacturier de livres au Canada ». L’acquéreur, Lakeside Book Company, fondé à Chicago en 1864, était le plus important aux États-Unis, avec un chiffre d’affaires d’environ 1,7 milliard de dollars canadiens.

M. Loubier demeurera à la tête de Marquis. Il se rapportera désormais à Dave McCree, chef de la direction chez Lakeside. Les employés de la nouvelle filiale canadienne demeureront également en poste.

« En achetant Marquis, Lakeside devient peut-être la plus grande entreprise d’impression de livres au monde, sinon l’une des trois plus grandes », explique le président. Le chiffre d’affaires de Marquis s’élève quant à lui à 155 millions de dollars. Le montant de la transaction, qui a été annoncée jeudi, n’a cependant pas été précisé.

Un marché difficile

À la tête du groupe Fides et des Éditions La Presse, M. Bouchard explique que l’acquisition de Marquis survient dans un contexte « particulièrement tendu » au niveau des coûts et des délais. « Il faut réserver plusieurs mois à l’avance pour faire imprimer nos livres. La transaction vient rajouter une couche d’anxiété supplémentaire ».

L’éditeur dit avoir parlé à « plusieurs interlocuteurs » de son association depuis jeudi et qu’ils étaient inquiets que Marquis « produise davantage d’impressions américaines ». M. Bouchard souligne que le taux de change est « favorable aux Américains » et que des situations similaires ont déjà été observées par le passé.

« Par exemple, depuis la pandémie, le nombre d’impressions de livres américains chez Friesens, au Manitoba, le plus grand imprimeur de livres à couverture rigide au Canada, a explosé », dit-il.

M. Loubier ne détient pas de chiffres précis quant au nombre de livres québécois que Marquis imprime par rapport à l’ensemble de ses impressions. « Ça se situe entre 20 et 30 % », précise-t-il. La Banque de titres de langue française a aussi confirmé au Devoir qu’elle ne comptabilisait pas de données sur le marché de l’impression au Québec.

Lakeside, « bien implantée au Canada »

Selon le président de Marquis, la transaction est donc avantageuse, tant pour l’entreprise américaine que pour sa nouvelle filière canadienne. « Lakeside voulait percer le marché canadien. L’entreprise pourra bénéficier de notre réseau, mais nous pourrons aussi continuer à croître ».

M. Loubier ajoute que l’acquisition « n’empêchera aucunement le milieu de l’édition québécois de continuer à tirer son épingle du jeu ». Il précise que « Lakeside est déjà bien implantée au Canada et considère surtout la transaction comme un investissement ».

« La présence de Marquis dans les principaux marchés canadiens anglophones et francophones permettra d’améliorer notre réactivité et notre efficacité », a affirmé d’ailleurs Dave McCree, par voie de communiqué, jeudi.

Qui plus est, si le géant américain a fait l’acquisition du fleuron québécois cette année, c’est parce que « des actionnaires de Marquis souhaitaient quitter depuis quelques mois », explique M. Loubier, sans préciser de raison. « On voulait se refinancer, on a considéré faire affaire avec les banques, mais cette transaction était la meilleure option pour l’entreprise ».

Atteint d’une leucémie aiguë, un cancer rare dont il a été diagnostiqué en décembre dernier, M. Loubier se fait remplacer à la tête de Marquis pour quelques mois. Il espère reprendre les rênes de l’entreprise dès que possible, et assure qu’il ne s’est pas empressé de vendre l’entreprise pour cette raison. « Lakeside ont été très compréhensifs. Ils ont vraiment eu confiance en mon équipe ».

M. Bouchard affirme quant à lui ne pas vouloir « faire de procès d’intention » à Marquis, mais qu’il demeure soucieux de l’état du marché de l’impression de livres au Québec. « Espérons que nos inquiétudes ne vont pas s’avérer ».