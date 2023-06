Les flâneuses

Fatiguée d'être résiliente

Le dernier numéro (108) de la revue d’art actuel et multidisciplinaire Esse dissèque l’idée de la résilience, plus précisément de celle qu’on attribue à l’art, ou qu’on exige des artistes… « Plutôt que l’éloge d’une résilience individuelle où l’humain serait à la fois victime d’un traumatisme et responsable de sa guérison », le numéro est un bel « appel à la résistance », annonce Sylvette Babin dans son édito, face à ce concept si récupéré par les logiques capitalistes et néolibérales. De l’usage des mauvaises herbes jusqu’au refus ou à l’art pour contrer les « crimes climatiques », les réflexions sont riches.