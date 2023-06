Le Théâtre Corona change de nom

Le mythique Théâtre Corona change d’appellation et devient le Théâtre Beanfield, du nom d’une entreprise de télécommunication de Toronto qui devient partenaire dans cette salle de spectacle.

evenko, qui est propriétaire du Corona depuis une dizaine d’années, en a fait l’annonce jeudi en début de soirée. La compagnie montréalaise a précisé que l’enseigne verticale en néons sur laquelle on peut lire « Théâtre Corona » restera en place. Elle sera même illuminée de nouveau, a-t-on fait savoir.

« Ce partenariat démontre l’engagement de Beanfield envers la communauté et le paysage culturel de Montréal. Nous avons hâte de travailler ensemble pour présenter encore plus d’événements inoubliables au Théâtre Beanfield, tout en continuant d’honorer sa riche histoire », a ajouté par communiqué France Margaret Bélanger, la présidente sports et divertissement du Groupe CH, qui englobe evenko.

Le Théâtre Corona s’appelait ainsi depuis 1923, lorsque l’endroit avait été acheté par l’entreprise américaine United Amusements Corporation Limited. Ce bâtiment de l’arrondissement du Sud-Ouest a été construit en 1912 et portait à l’origine le nom de « Family Theatre ». Il fut une salle de spectacles, mais également un cinéma.

Le Théâtre Corona ferma ses portes en 1965 dans la foulée du déclin industriel du quartier. Le bâtiment fut laissé à l’abandon durant plus de 30 ans, avant d’être restauré et de rouvrir ses portes à la fin des années 90.

Une pléthore d’artistes québécois et internationaux s’y est produite depuis. L’édifice, qui est classé patrimonial, avait été endommagé par un incendie en 2007. En 2012, la salle de spectacle avait été brièvement renommée Théâtre Corona Virgin Mobile, avant que l’entreprise de télécommunication mette fin à son partenariat avec evenko.