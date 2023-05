Colombie autochtone, la beauté dans l’œil de celui qui regarde

Pour entrer dans le monde de la Colombie autochtone, il faut d’abord s’asseoir et méditer. C’est d’ailleurs ce qu’ont fait Diana Magaloni et Julia Burtenshaw, directrice et conservatrice du Los Angeles County Museum of Art, (LACMA) au moment de concevoir l’exposition L’univers au creux des mains,Pensées et splendeurs de la Colombie autochtone, qui prend l’affiche au Musée des beaux-arts de Montréal.

Au-delà de la présentation de quelque 400 pièces, dont environ 200 en or, provenant notamment du Museo del Oro et de l’Unidad de Artes y Otras Collecionnes de la Banco de la Republica, c’est la pensée autochtone de Colombie que l’exposition nous invite à partager.

Aussi, pour la monter, les commissaires ont dû mettre de côté les réflexes de muséologues savamment appris sur les bancs de l’université. Par exemple, les pièces de l’exposition ne sont pas datées, de façon à leur redonner, au moment même où on les regarde, tout leur sens. Les professionnels ont établi, en collaboration avec des membres de la communauté arhuaco, « un nouveau cadre de référence pour les collections archéologiques de la Colombie au LACMA, qui remet les oeuvres dans de nouveaux contextes affectifs et fonctionnels », écrit Diana Magaloni dans le catalogue qui accompagne l’exposition. « Ainsi, nos catégories, nos taxonomies et nos conceptions de ces oeuvres et des peuples qui les ont créées, même lorsqu’elles ont été élaborées avec de bonnes intentions, perpétuent, voire reproduisent ces structures qui empêchent toute rencontre authentique entre le monde autochtone des Amériques et le nôtre ».

Ainsi, plutôt qu’un relevé détaillé de l’âge des pièces, de leur composition, de l’identité de leur créateur et des raisons entourant cet acte créatif, c’est une « connexion » que les concepteurs de l’exposition souhaitent créer. À défaut de pouvoir faire vivre cette connexion au coeur de la forêt colombienne, la mise en espace utilise des fragments de documentaire, projetés sur les murs, pour favoriser cette sensation.

Parlons de l’or, par exemple. Métal précieux qui faisait briller de convoitise les yeux des conquistadors, sa pureté n’a pas de valeur pour les Autochtones de Colombie. C’est sa beauté qui est avant tout recherchée, dans les bijoux finement ciselés qui sont exposés ici. Les objets d’art, masques fins ou ornements de pectoraux aux formes gracieuses témoignent des techniques d’orfèvrerie sophistiquées développées en Colombie avant l’arrivée des Européens.

« En raison des troubles, du déséquilibre et de l’instabilité actuels, le matériau [l’or] se cache. Nous ne le travaillons plus. Les mamos disent qu’il est parti se cacher », dit Diomedes Izquierdo Mejia, un archéologue arhuaco, au sujet de l’état actuel du métal précieux.

Patience, patience

Pour apprivoiser l’univers de la communauté arhuaco et en saisir les codes, il faut d’abord « observer avec patience », relèvent Diana Magaloni et Julia Burtenshaw, qui rencontraient la presse mardi au Musée.

À cet égard, les quatorze aquarelles sur papier, dessinées en 2020 par Confucio Hernandez Makuritofe, intitulées Le cycle annuel d’un arbre caimo sauvage, sont évocatrices. Elles montrent les transformations continuelles de l’arbre et de ses relations avec ses visiteurs et ses visiteuses.

Dans la cosmogonie de plusieurs peuples autochtones d’Amérique du Sud, « le monde matériel a été créé et est entretenu à ce jour par un délicat processus de réflexion délibérée. La responsabilité de ce processus appartient aux aînés et chefs spirituels, les pensadores (penseurs), qui passent des jours entiers assis sur un banquito (petit banc) afin d’engager un dialogue avec les forces vitales », lit-on dans l’exposition.

Au fil de l’exposition, des bancs invitent les visiteurs à s’y initier.

L’univers au creux des mains. Pensées et splendeurs de la Colombie autochtone Au Musée des beaux-arts de Montréal, jusqu’au 1er octobre 2023