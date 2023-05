Conte de science-fée autour de l’abus sexuel à l'OFFTA

Pour la photo, les artistes Mycelium, Aunerade Baguaece et Lari Jalbert posent devant un corbillard, tout de noir vêtus.

Le noir, c’est un clin d’oeil à Barbara,au noir de ses vêtements, de son piano, de son aigle. Profondément remué par l’oeuvre de la chanteuse, Mycelium, homme trans, en a fait le thème de son spectacle. Borboro, dans le rôle-titre, est une marionnette que l’artiste a créée, une sorte de « pendant masculin raté » de Barbara, façon « rock star déchue », dit-il.

Barbara, l’artiste Mycelium la chérit, depuis qu’il l’a découverte il y a quelques années. « C’est comme tomber en amour. Quand on aime Barbara, on l’aime de façon dévorante. Je suis tombé dans Barbara. Il y avait une espèce de filiation, quelque chose de fort, un lien invisible. Elle était survivante de l’inceste », dit-il.

Formé en théâtre, mais aussi en études interdisciplinaires de la sexualité, Mycelium a mis des années de recherches sur les abus sexuels dans l’enfance dans ce spectacle, même s’il ne l’a pas conçu comme une confession, ni au sujet de ceux qu’il a lui-même subis ni au sujet de ceux subis par les autres.

« Je ne veux surtout pas exploiter ma propre mémoire traumatique ni celle de Barbara », dit-il, précisant que les abus qu’il a subis ne relevaient pas de l’inceste. « Il n’y a rien dans le show qui relève d’une confession », dit-il, ni d’ailleurs des éléments de la vie de Barbara. « Sa présence dans le show est à travers des chansons. Et encore, je n’ai pas choisi de chansons qui évoquent l’abus, Nantes, par exemple, ou Au coeur de la nuit. »

Une métaphore de l’abus

L’abus prend donc ici davantage la formede la métaphore. « L’abuseur n’est pas le centre du spectacle. » Il dit d’ailleurs éprouver « une grande lassitude » du peu de contenu culturel qui entoure les révélations autour des abus.

« J’ai fait plusieurs projets autour de ça », dit-il, ajoutant qu’une dramathérapie l’a accompagné dans le processus.

Mycelium présente sa performance comme de la « science-fée ». Il a d’ailleurs voulu y respecter trois éléments inhérents à la forme du conte, soit un texte court, avec des éléments de magie, et qui finit bien.

« J’ai écrit un texte, c’est beaucoup du stand-up. J’ai un micro à fil et je raconte des blagues », dit-il.

Dans cette histoire de science-fée, Borboro est la fée du rock. Il vient d’un lieu lointain, la forêt enchantérotique. « C’est dans une autre dimension, pas sur Terre », précise-t-il. Puis, en 1999, Borboro se retrouve dans notre dimension. « Il n’est pas bien et il veut retourner chez lui. Il cherche le portail de sortie. C’est ça sa quête principale. »

Mycelium aime présenter cette création théâtrale comme une production organique, à laquelle ont collaboré les fées elles-mêmes et les marionnettes, sans parler de ses acolytes, Aunerade Baguaece et Lari Jalbert. Charles Voyer, auteur de l’oeuvre Le gardien des enfants, présenté à l’OFFTA en 2022, a participé à la dramaturgie. Lari Jalbert ajoute une touche musicale à l’ensemble, même si toutes les chansons de Barbara sont pour leur part interprétées en lipsync.

« C’est impossible de demander le consentement de Barbara parce qu’elle est décédée, dit-il. J’ai fait de mon mieux pour faire ça avec le plus de respect possible. »

« J’ai fait attention de ne pas utiliser son histoire comme dispositif narratif, précise-t-il. La présence du fantôme de Barbara prend la forme de l’hommage. Elle a quelque chose de la mystique. Elle se présentait, poignets devant, comme quelqu’un qui a des stigmates. Elle était une figure de sainte pour ses fans qui l’adoraient, qui l’adulaient. »

Les révélations de Barbara sur l’inceste subi, dans son autobiographie inachevée, Il était un piano noir… ont mis en lumière la métaphore derrière la chanson L’aigle noir.

« Ce qui est incroyable avec Barbara,c’est qu’elle a été capable de transformer les pires choses en perles, dit-il. Elle a quelque chose de la diva douce, qui avait beaucoup d’autodétermination, et qui sacralise ses objets, comme son piano à queue. »

Après avoir cherché sa voie en théâtre dans des institutions qui, « il y a dix ans », n’étaient pas très ouvertes au monde queer et trans, Mycelium s’est notamment tourné vers le cheap art, et ses formes de production « Do-It-Yourself » ou faites maison. Il a trouvé l’inspiration dans le théâtre de marionnettes, à la manière du Bread and Puppet Theater américain, ancré dans les débats politiques et la défense des droits civiques.

Borboro De Mycelium. Avec Mycelium, Aunerade Baguaece et Lari Jalbert. L'arène du théâtre Aux Écuries, les 30 et 31 mai, dans le cadre de l'OFFTA. Suivie de L'inconsistence, de Vâtchik Danse et Kiasa Nazeran.