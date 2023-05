Le Québec pleure Michel Côté

Les réactions se sont multipliées lundi à la suite du décès de Michel Côté. Tous ont salué l’acteur de grand talent qu’il était, mais ont également vanté les qualités personnelles de l’homme, qui avait su garder les deux pieds sur terre, en dépit de l’une des carrières les plus prolifiques du cinéma québécois.

« C’était un être exceptionnel, qui apportait la bonne humeur sur un plateau. Il avait toujours le sourire. On sentait chez lui la volonté de vivre le moment présent », témoigne le réalisateur Érik Canuel, à qui l’on doit Le dernier tunnel, dans lequel Michel Côté partageait la vedette avec Jean Lapointe en 2004.

Érik Canuel garde un souvenir impérissable d’avoir pu diriger ces deux piliers du cinéma québécois qui nous ont quittés à quelques mois de différence. Le réalisateur n’hésite pas à parler de Michel Côté comme de l’un des acteurs les plus talentueux de sa génération.

« Il avait une grande palette, seconde le comédien Pierre-Luc Brillant, qui a joué l’un de ses fils dans l’inoubliable C.R.A.Z.Y de Jean-Marc Vallée. « Son talent, c’était que même dans ses rôles les plus comiques, il savait aller au-delà de la caricature et être touchant. Il réussissait à donner une humanité à ses personnages. Le plus bel exemple de ça, c’est Cruising Bar, où on peut sentir toute la tristesse de ses personnages. À l’inverse, dans ses rôles les plus dramatiques, comme dans C.R.A.Z.Y., il réussissait aussi toujours à garder une bonhomie. C’est un talent rare de pouvoir faire ça », souligne-t-il.

Une bonhomie qui n’était pas si éloignée du Michel Côté du quotidien. Pierre-Luc Brillant raconte que l’ambiance sur le plateau de C.R.A.Z.Y. pouvait parfois être lourde, mais il se souvient que Michel Côté avait toujours le mot juste pour détendre l’atmosphère. « Jean-Marc [Vallée], c’était quelqu’un qui pouvait avoir beaucoup de caractère. Mais Michel réussissait toujours à désamorcer ce qui pouvait ressembler à un début de conflit par une blague. […] Il travaillait sérieusement, mais il ne se prenait pas au sérieux, et ça, ça a été une école pour moi. C’est quelqu’un qui pouvait fait une joke trente secondes avant de tourner une scène terriblement dramatique », note Pierre-Luc Brillant, qui avait également joué avec Michel Côté dans la comédie La vie après l’amour.

Respect

Louis-José Houde a lui aussi été marqué par la grande humilité de Michel Côté, pourtant l’un des acteurs les plus connus et admirés du Québec. L’humoriste ne pouvait espérer meilleur partenaire de jeu pour son premier grand rôle au cinéma dans la comédie d’Émile Gaudreault De père en flic, sortie en 2009.

« C’était un monsieur fier, et on le sentait tout de suite quand il rentrait dans une pièce. Il imposait le respect, mais il était aussi très respectueux de tout le monde en retour, peu importe notre place dans la hiérarchie. Ce n’était pas du tout un gros égo du show-business ! Il a été tellement chaleureux avec moi. J’étais très stressé de faire ce film, mais il m’a tout de suite mis à l’aise. Lors de la séance photo, il sentait que j’étais crispé, et il m’avait pris sur ses genoux. Il y a des photos de ça. On avait beaucoup ri », se remémore Louis-José Houde, avec un mélange de tristesse et de sourire dans la voix.

L’humoriste avait retrouvé son ami pour De père en flic 2, qui a pris l’affiche en 2017. Ce fut le dernier rôle de Michel Côté. À la retraite depuis, il avait annoncé l’an dernier se retirer de la vie publique pour des raisons de santé. Atteint d’un cancer de la moelle osseuse, il est décédé lundi. Il devait être décoré de l’Ordre national du Québec dans quelques semaines, a fait savoir le premier ministre François Legault sur les réseaux sociaux en lui rendant hommage à son tour.