Le monastère du Bon-Pasteur toujours la proie des flammes

L’incendie au monastère du Bon-Pasteur continuait de faire rage vendredi matin au centre-ville de Montréal, alors que 150 pompiers étaient toujours mobilisés pour maîtriser le brasier, qui s’est déclaré jeudi en fin après-midi sur le toit de la mythique chapelle de cet édifice patrimonial construit à la fin XIXe siècle.

Selon les pompiers, le feu a d’abord affecté la chapelle, qui se trouve au centre du bâtiment de la rue, mais s’est ensuite répandu aux autres ailes. Celles-ci comprennent une résidence pour personnes âgées et une coopérative d’habitation. En tout, 36 personnes ont été prises en charge par la Croix-Rouge.

Tous les occupants de l’immeuble de la rue Sherbrooke ont pu être évacués à temps. Un citoyen a été traité pour hypothermie. Un pompier a aussi été pris en charge sur place après avoir été incommodé par la fumée.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

La chapelle, dont l’enceinte a été restaurée en 1985, est pour sa part reconnue comme l’une des salles de concert « les plus prestigieuses » de Montréal, peut-on lire sur le site de la Ville. Membre du réseau des maisons de la culture, elle possède notamment un piano de concert Fazioli et un clavecin Kirckman de 1772.

« C’est un drame. Tout le monde est sous le choc, c’est un lieu tellement important. Ça a été le tremplin pour tellement d’artistes. Yannick Nézet-Séguin, Louis Lortie, Marc-André Hamelin, beaucoup de gens ont joué à la Chapelle à leur début », s’est désolé Simon Blanchet, l’agent culturel de la Ville de Montréal qui est responsable de la Chapelle historique du Bon-Pasteur.

La chapelle est aussi prisée par des artistes populaires pour la qualité du son qu’elle offre. C’est dans ces lieux notamment que Richard Desjardins a enregistré son mythique album Tu m’aimes-tu ?

Photo: Adil Boukind Le Devoir

Héritage Montréal et le Conseil du patrimoine religieux du Québec occupent par ailleurs des bureaux sur les autres étages de la chapelle. La mairesse Valérie Plante et le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, doivent faire le point plus tard en journée. Déjà, les pompiers confirment des dommages importants causés par l’eau.

Environnement Canada a aussi publié un avis sur la qualité de l’air dans le secteur. « Les niveaux de pollution sont supérieurs à la normale et devraient persister jusqu’en mi-journée. Une toux inhabituelle, l’irritation de la gorge, des maux de tête et l’essoufflement comptent parmi les symptômes possibles. Les enfants, les aînés et les personnes atteintes d’une maladie cardiovasculaire ou pulmonaire, comme l’asthme, sont plus à risque », peut-on lire sur le site Internet de l’organisme fédéral.