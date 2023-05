Les flâneurs

Voyage floral

Un Voyage à travers les fleurs au coeur de destinations internationales iconiques, voilà l’exposition printanière qu’offre Fleurs de villes sur la Grande-Place du Complexe Desjardins du 29 mai au 4 juin. Conçue par certains des plus talentueux fleuristes montréalais, cette extravagance met en vedette 15 mannequins revêtus de compositions florales célébrant différents pays, dont l’Espagne et l’Inde, et des installations mettant en valeur le patrimoine mondial. Un marché aux fleurs éphémère, des démonstrations d’art floral (les 2 et 3 juin) et des récits culturels sont aussi proposés.