Le Cirque du Soleil dévoile deux projets immersifs

Le Cirque du Soleil souhaite diversifier son offre au-delà des spectacles sur scène en annonçant deux projets immersifs.

« Mon rêve serait vraiment de faire connaître le Cirque du Soleil partout sur la planète et que même s’il n’y a pas de spectacle qui a lieu dans une ville donnée, que les gens puissent connaître et interagir avec l’univers créatif du Cirque du Soleil », affirme Stéphane Lefebvre, président et chef de la direction du Cirque du Soleil, en entrevue au Devoir, mercredi.

L’entreprise lance donc le jeu vidéo Cirque du Soleil Tycoon qui sera disponible dès cet été sur la plateforme immersive Roblox. Il est inspiré de l’univers du nouveau spectacle Echo qui a été présenté en première mondiale à Montréal à la fin avril.

« Les gens sur la plateforme vont pouvoir visiter tout l’univers d’Echo en entrant par toute la partie avant du spectacle, comme aller voir en coulisses comment les artistes s’entraînent ou jouer avec les costumes ou bien changer des numéros dans le spectacle », détaille M. Lefebvre.

Le deuxième projet dévoilé ce mercredi consiste en un spectacle du Cirque du Soleil qui sera présenté dans les salles immersives de l’entreprise Cosm. Le premier emplacement sera à Los Angeles, aux États-Unis, dès le printemps 2024.

La représentation se fera dans un dôme muni d’un immense écran. « Ça permet aux gens d’aller voir un spectacle du Cirque du Soleil avec des points de vue qui seraient autrement inaccessibles et sur un écran qui est géant et de façon immersive, donc en 360º », souligne Stéphane Lefebvre. L’expérience est donc différente de celle vécue lorsqu’on assiste à un spectacle sur scène, dit-il.

Ce type de représentation permet faire le pont entre le monde réel et celui virtuel, estime pour sa part Sébastien Ouimet, directeur en chef du divertissement filmé et immersif au sein du Groupe Cirque du Soleil Entertainment. L’entreprise évalue en ce moment quel spectacle sera présenté en salle immersive.

Compléter « l’expérience » Cirque du Soleil

Même s’il dévoile deux projets immersifs, le Cirque du Soleil entend continuer à présenter des spectacles sur scène, assure M. Lefebvre. « Ça fait partie de notre ADN. L’idée n’est pas de remplacer ce qui est fait sur scène, mais plutôt de compléter avec des points de contact différents avec les audiences », explique-t-il.

Les représentations en salles immersives et le lancement d’un jeu vidéo visent à rejoindre un nouveau public, mais « l’objectif est aussi de compléter l’expérience des gens qui vont voir nos spectacles », précise le président et chef de la direction du Cirque du Soleil.

« On va continuer à travailler sur des projets qui vont nous permettre de continuer aussi à rejoindre des gens de toutes les générations », ajoute-t-il.