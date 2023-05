Don Giovanni: décors dans l’ombre, lumières sur scène

Le Metropolitan Opéra diffusait samedi au cinéma, et pour les chanceux qui peuvent bénéficier de l’expérience « Live at home » dans de bonnes conditions, son nouveau Don Giovanni, spectacle attendu d’Ivo van Hove dirigé par Nathalie Stuzmann pour ses débuts à la compagnie.

Si le Don Giovanni du Met a pour beaucoup d’entre nous, mélomanes québécois, un air de déjà vu, c’est tout à fait normal. Il s’agit d’une coproduction avec l’Opéra de Paris et le spectacle a été montré pour la première fois dans la capitale française en juin 2019. Il avait à l’époque attiré toute notre attention, puisque la distribution associait les Québécois Étienne Dupuis en Don Giovanni et Philippe Sly en Leporello. Il faisait aussi partie des diffusions de l’Opéra de Paris au cinéma et avait été présenté ici, par exemple au Cinéma du Parc et au Cinéma Beaubien à Montréal et dans quelques autres salles au Québec.

Nous avions noté à l’époque l’intelligence profonde de ce spectacle « austère et puissant », parsemé d’idées dramaturgiques et historiques pertinentes dans un cadre gris constellé de balcons, d’escaliers et de ruelles. L’appétit du metteur en image newyorkais Gary Halvorson pour les contre-plongées, ajoutait samedi une perspective intéressante à ce labyrinthe des complots et des consciences, en captant « au ras du sol » ce décor dans lequel Don Giovanni se fond pour ourdir ses plans.

Pyramide des âges

Par rapport à la production parisienne et à la plupart des spectacles de Don Giovanni, la présentation new yorkaise ajoutait (enfin !), et très élégamment d’ailleurs, une dimension essentielle du ressort de cet opéra que l’on ne voit presque jamais : Donna Anna et Donna Elvira ne sont pas des personnages interchangeables ou des « femmes comme les autres ». Donna Anna est un « canon de beauté » alors que Elvira, certes belle dame, a passé sa prime jeunesse. C’est là un ressort « giocoso » (joyeux) de ce « Dramma giocoso » : voir l’incessant retour de cette femme qui demande des comptes à Don Giovanni , alors que lui pense vraiment à changer de génération (cf. aussi son appétit pour Zerline). Il peut être ingrat pour Ana María Martínez d’incarner Elvira face à la flamboyante Federica Lombardi, l’une des deux révélations de l’après-midi. Mais le spectacle y gagne grandement.

L’autre révélation est Ben Bliss dans le rôle quasi maudit d’Ottavio. « Quasi maudit », car ou bien le chanteur est doucereux et on dit qu’Ottavio n’a pas de colonne vertébrale, où il « joue au ténor » et il est stylistiquement à côté de la plaque. Bliss a tout : la voix juste, le jeu juste.

Ce Don Giovanni, qui malgré son austérité a séduit le public, avait tout du grand spectacle du Metropolitan Opera : Nathalie Stutzmann a dirigé l’orchestre avec une générosité de son et une belle réactivité, le continuiste a fait preuve d’esprit (de vrai esprit, pas d’esbroufe comme l’hautboïste qui prétendait faire du Mozart chez Arion ce week-end) et le plateau ensoleillé rassemblait la crème de la crème, avec Peter Mattei et Adam Plachetka, des routiers dans leurs rôles respectifs de Don Giovanni et Leporello, Alexander Tsymbalyuk, impressionnant Commandeur et Alfred Walker et Ying Fang, impeccable couple Masetto-Zerlina.

Cela vaut évidemment le coup de voir la reprise, si vous avez manqué la diffusion.



Don Giovanni Opéra de Mozart. Mise en scène : Ivo van Hove. Direction musicale : Nathalie Stutzmann. Peter Mattei (Don Giovanni), Adam Plachetka (Leporello), Federica Lombardi (Donna Anna), Ana María Martínez (Donna Elvira), Ben Bliss (Don Ottavio), Alfred Walker (Masetto), Ying Fang (Zerlina), Alexander Tsymbalyuk (le Commandeur). Metropolitan Opera au cinéma, samedi 20 mai. Reprises 10 juin.