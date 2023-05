À 20 ans, Piknic Électronik continue de nous faire danser

Dès notre arrivée à la station Berri-UQAM, dimanche, sur le quai de la ligne jaune, on sentait l’énergie débordante des amateurs de musique électronique, désireux de renouer avec leur rituel dominical préféré. Piknic Électronik était finalement de retour, pour une 20e année consécutive. Le Devoir s’est rendu sur place afin de comprendre comment ses fondateurs ont transformé une petite fête entre amis en un emblème de Montréal dont le modèle est désormais repris à l’étranger.

Dans le métro, les festivaliers se dirigeaient bien sûr vers le parc Jean-Drapeau, où l’événement a lieu depuis le tout début. Sous le soleil de mai, on se croyait en plein été, aux côtés du public bigarré du Piknic, tout sourire, constitué à la fois de touristes et d’habitués, de jeunes et de moins jeunes, arborant tantôt des vêtements très classiques, tantôt d’extravagantes tenues aux accents queers et colorés.

« C’est exactement ça qui a fait notre succès : notre capacité à attirer toute sorte de monde, à accueillir des familles, tout en proposant une programmation digne des meilleurs événements nocturnes, mais en plein jour », soutient Nicolas Cournoyer, vice-président des affaires publiques et de responsabilité sociétale chez Multicolore, cofondateur de Piknic Électronik avec trois amis aficionados de musique électronique.

La dernière fois que Le Devoir s’est entretenu avec lui, c’était en 2017, pour les 15 ans de l’événement. Il racontait que tout avait commencé lorsque ses amis et lui ont organisé une fête « quelque part autour de la Saint-Jean », sous la fameuse sculpture Trois disques, d’Alexander Calder, sur l’Île Sainte-Hélène. Il expliquait avoir été motivé par l’idée de faire découvrir des artistes plus expérimentaux au grand public, tandis que la scène montréalaise n’était pas aussi institutionnalisée et accessible qu’aujourd’hui.

C’était notre première grosse foule. On était près de 6000 personnes, c’était plein à craquer. Je me suis dit : “O.K., on est rendu dans une autre ligue”.

Six ans plus tard, on constate que l’événement n’a pas cessé d’évoluer. « À partir de 2017, on a multiplié les soirées Off-Piknic, où on charge des billets plus chers, ce qui nous permet d’inviter des artistes de renommée internationale ». C’est ainsi que cette année, des DJ tels que Bonobo, Peggy Gou, The Blaze et Charlotte de Witte seront de la partie.

La programmation régulière n’est pas en reste non plus, avec des invités comme Louie Vega (dimanche dernier), Nicola Cruz et Anthony Naples. Fidèle à sa mission initiale de mettre de l’avant les talents d’ici, Piknic présentera également Priori, Fred Everything, Pascale Project et Ouri, entre autres. « On veut ratisser large et proposer plusieurs styles, explique M. Cournoyer. Les gens qui viennent ici, surtout les dimanches, sont là pour faire des découvertes. »

Cabane à sucre et Piknic d’hiver

En 20 ans, Piknic Électronik a pris plusieurs formes. L’événement a même donné naissance à un autre festival bien connu : Igloofest. « Autour de 2005, on attirait déjà quelques milliers de personnes. On a constaté le potentiel des événements en plein air. On a donc lancé la Cabane à sucre électronique, où on a monté une scène dans le stationnement d’une cabane à sucre. On a même nolisé des autobus pour aider les gens à venir », raconte M. Cournoyer.

Celui qui a fait ses premières armes au Festival de jazz et aux Francofolies explique que petit à petit, Piknic est devenu « une job à temps plein, à longueur d’année » pour son équipe et lui. « C’est aussi en 2005 qu’on a organisé notre premier Piknic des neiges, qui est devenu, avec les années, Igloofest. Il ne se passait rien en extérieur pendant l’hiver, à cette époque-là. Ça a très bien fonctionné. On vient de célébrer notre 15e édition l’an dernier. »

Plusieurs jalons ont également marqué l’histoire de Piknic, raconte M. Cournoyer. Il se remémore la fois où il a convaincu le DJ britannique Matthew Herbert de se produire à Montréal après l’avoir croisé au restaurant, ou encore la venue du duo torontois Mstrkrft : « C’était notre première grosse foule. On était près de 6000 personnes, c’était plein à craquer. Je me suis dit : “O.K., on est rendu dans une autre ligue”. »

Aujourd’hui, l’événement est produit par l’entreprise Multicolore, qui gère également Igloofest et MEG Montréal, entre autres. Le concept de Piknic Électronik s’est également exporté dans plusieurs villes, notamment Melbourne, en Australie, Santiago, au Chili et São Paulo, au Brésil, à partir de cette année.

Heureuses retrouvailles

Dimanche, on sentait davantage l’effervescence des premières années que lors des éditions précédentes, puisque Piknic était finalement de retour sous la sculpture de Calder, après avoir passé quelques années à la Plaine des jeux, plus à l’est, pendant que le site original subissait une cure de rajeunissement.

Photo: Olivier Du Ruisseau Le Devoir

« Cette sculpture de Calder, c’est ma maison ! Ça fait du bien de la retrouver », a lancé Jen Kyle, venue avec son jeune fils, qu’elle tenait sur ses épaules. « Je venais au Piknic dans le temps que c’était gratuit, ça doit faire au moins 15 ans. J’aime tout : l’environnement, la vue sur le coucher de soleil, la musique. Il y a toujours eu un environnement familial et inclusif ».

Photo: Olivier Du Ruisseau Le Devoir

Les plus jeunes étaient du même avis. « C’est trop cool. Ça fait trois ans qu’on vient chaque année. La musique est toujours bonne. C’est encore mieux cette fois-ci, sur Calder », a dit Luis Ganario, mi-vingtaine, venu avec ses amies Clara et Hunter, pour l’anniversaire de cette dernière. Tous les trois espèrent pouvoir y retourner autant que possible cet été.