Élever les consciences avec Caroline Monnet

Prenant prétexte de nouvelles nominations à l’Ordre des arts et des lettres du Québec, Le Devoir vous invite dans l’imaginaire d’artistes dont le travail exemplaire fait rayonner la culture.

Sur un mur de son atelier, les pages d’un grand calendrier rappellent à l’artiste multidisciplinaire Caroline Monnet ses rendez-vous, ses échéanciers, les expositions déjà programmées, au moins deux ans d’avance, ici comme à l’étranger. Elle sera à New York bientôt, à l’Armory Show, une foire d’art très courue. Puis au Grand Palais à Paris. Ensuite à Vienne. Tout cela implique une préparation de longue haleine.

Autour d’elle s’affairent quelques assistants. « Je suis bien entourée. J’ai une équipe solide. » À l’évidence, personne ne chôme.

Ici, dans un coin, des sculptures constituées sur la base de polyèdres de bois, réalisés selon des schémas préparatoires dont les maquettes de papier sont visibles sur une table. Plus loin, de savants assemblages colorés, constitués à partir de la découpe de matériaux de construction bruts glanés dans des quincailleries à grande surface. Là, des assemblages constitués avec des lanières de membranes pare-air.

Caroline Monnet navigue à travers un monde. Son monde. Elle me parle des canevas de plastiques colorés utilisés par l’industrie de la construction. Elle détourne l’usage premier, pour les tresser à la manière des paniers d’osier. Voici, de ce côté de l’atelier, de grandes pièces de contreplaqué qu’elle fait découper, selon des schémas préalablement réalisés à l’ordinateur. Une machine de découpe CNC d’un autre atelier fait le reste. Les matériaux rugueux, cousus et collés, deviennent des broderies qui ouvrent un regard nouveau sur notre monde.

« J’aimerais travailler autant en Europe qu’en Amérique, tout en passant plus de temps dans les bois, chez moi », dit Caroline Monnet, assise calmement devant moi. Elle revendique à la fois ses origines françaises et anichinabées. « Je ne peux pas être heureuse sans passer du temps dans les bois. Et ce n’est pas parce que je suis autochtone ! »

Vision et expression

Caroline Monnet avait d’abord étudié en communication. Elle a fait du journalisme un temps, au milieu des grandes prairies de l’Ouest canadien. Un bureau à Radio-Canada, à Winnipeg, ce n’était pas pour elle. Pas du tout. Les idées et les projets se bousculaient dans sa tête, dit-elle. « Je voyais beaucoup d’Autochtones là-bas. Je réfléchissais en les voyant. Je questionnais mes propres origines. »

À vrai dire, les idées l’intéressaient moins que de répondre à « un besoin personnel » pressant, explique-t-elle. « Je suis hypersensible. Au fond, ce sont plus les sensations qui m’intéressent. » L’art s’est révélé une façon de dire au monde, autant qu’à elle-même, « que les politiques d’assimilation n’avaient pas fonctionné dans [sa] famille ». L’art lui permettait aussi de parler de la condition humaine, en passant par l’expression d’un enracinement particulier et complexe : le sien.

Entre deux voyages, entre deux expositions qui la conduisent de plus en plus loin autour du monde, Caroline Monnet tente doucement de se réapproprier la langue anichinabée. Elle suit quelques cours. Elle connaissait seulement quelques mots, entendus et mémorisés depuis le monde de son enfance. Peu de choses, admet-elle. « C’est très important de parler sa langue. La relation à la culture s’en trouve affectée. L’identité aussi. C’est un peu ce qui te rattache à là d’où tu viens », qui en modèle en tout cas la vision et l’expression.

Elle rappelle avec amusement qu’en anichinabé, certains objets sont par définition animés, vivants, tandis que d’autres non. « Et le genre n’existe pas ! » Autrement dit, la façon d’envisager les choses est tout à fait différente. « En nommant mes oeuvres en anichinabé, j’apprends le vocabulaire. »

« Je suis fière d’être une femme anichinabée, à moitié française ». Une partie de son coeur demeure attachée à la Bretagne, où elle a passé une partie de sa vie. Pour elle, l’héritage de la France compte au même titre que les réalités autochtones mouvantes vécues par sa famille. « Je n’aime pas plus mon père que ma mère ! Mon éducation vient des deux côtés. »

Elle a passé tous ses étés en France. Pourquoi ne pas creuser aussi ce côté ? « Je ne suis peut-être pas légitime de creuser le côté breton parce que je n’ai pas d’ancêtres qui viennent de là. Je peux contribuer plus en revendiquant mon identité anichinabée. Mon côté français, c’est mon côté privilégié. Toute mon éducation est française. Quand j’étais enfant, on me disait qu’il valait mieux être Française. » Comment recoller ses identités en un tout ? « Il a fallu que je reprenne confiance en moi. Je cherchais un sentiment d’appartenance. »

Le logement éclaté

Caroline Monnet considère, à travers son oeuvre, les effets terribles de la crise du logement sur les communautés autochtones. Son attention s’est portée tout de suite sur les matériaux utilisés sur les chantiers de construction. Que disent ces matériaux du monde où nous habitons ? Comment les faire parler ? Elle les a transfigurés.

L’habitat, ramené à la brutalité de ses matériaux premiers, se présente comme une seconde peau à laquelle elle superpose, par exemple, des motifs de broderie industriels qui évoquent, dans l’éclat de leurs couleurs, des arts anciens.

Par ses usages de matériaux industriels, par leurs textures et leurs couleurs vives, Caroline Monnet interroge tout autant notre rapport à l’habitation que celui du marché des vêtements, selon une perspective autochtone. Elle en a tiré notamment une série de photos, sorte de faux portraits de familles qui rendent compte du vrai désarroi d’une époque. De quoi se voir invitée à la Fashion Week ! « Je ne veux pas me réinventer en confectionneuse de vêtements ! Ce n’est pas l’idée du tout. » Elle dit aussi ceci : « Je ne suis pas là pour donner des émotions toutes faites, à la petite cuillère. » Son travail exige de s’interroger sur soi-même. Du moins le croit-elle.

« Quand je montre des femmes qui posent devant ma caméra, elles sont colorées, élégantes, magiques. C’est ma soeur… C’est ma mère… Ce sont toutes les femmes. Je me mets souvent aussi dans la photo. Tout le monde se retrouve sous un seul et même chapeau. C’est un chantier. J’aime beaucoup cette idée qu’il faut savoir déconstruire ce qu’il y a autour de soi pour le rebâtir. Déconstruire des systèmes : il faut le faire. »

Faire son cinéma

La vie de Caroline Monnet oscille entre les arts visuels et le cinéma. Avec Bootlegger (2021), son premier long métrage, il était question des flous de la question de l’autodétermination des peuples. Elle travaille aujourd’hui à un deuxième projet de long métrage, forte d’un soutien du Sundance Film Festival Fellowship.

Les prix et les bourses s’accumulent alors qu’elle n’a pas encore quarante ans. Lauréate d’un prix Sobey pour les arts 2020 et du prix Pierre-Ayot 2020, elle est considérée désormais comme une figure majeure des arts visuels au Canada. « Je suis très chanceuse. Je le sais. Tout en évoquant la tradition, je parle en fait de choses universelles, comme l’attachement au territoire, le rapport multiple et complexe à l’identité, à l’écologie. »

A-t-elle l’impression d’être aujourd’hui récupérée malgré elle par un marché de l’art avide d’assurances devant les grandes questions de notre temps ? « Nous sommes dans un monde capitaliste. On n’y échappe pas. En même temps, les centres d’artistes, je crois, demeurent de vrais espaces pour l’expérimentation. Je préfère être naïve et considérer que l’art peut encore porter quelque chose. Je trouve que mon rôle d’artiste, au fond, n’est pas très loin du métier de sociologue. » En tout cas, il lui semble qu’il y a là une façon, assurément, d’« élever les consciences ».