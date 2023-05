Incursions poétiques: «Fou!»

Artiste interdisciplinaire, poète tout-terrain et mercenaire culturelle, Hélène Matte est engagée dans sa pratique et dans sa communauté, et travaille à la fois aux niveaux local et international, dans l’intime comme dans le social. Elle est un électron libre portant de nombreux chapeaux. Écrivaine, commissaire et médiatrice, performeuse et artiste visuelle, mère de famille et citoyenne, elle est à la fois duchesse de la revengeance, pataphysicienne amatrice et docteure en littérature, arts de la scène et de l’écran. Ses vidéopoésies sont diffusées à travers le monde. Ses dernières publications, Une Babel de pierres vives (Planète rebelle, Montréal) et Supports fragiles (Dadasco éditions, Houlgate) ont paru en 2019. Lieux toxiques paraîtra cet automne aux éditions Conifère.