Les flâneuses

Les amours arrangées

Les nostalgiques des comédies romantiques britanniques des années 1990 seront servis avec What’s Love Got to Do With It, une production que ne renierait pas Richard Curtis (Notting Hill), avec une dimension interculturelle qui la rend moins lisse, mais pas moins prévisible. On y suit les aventures d’une documentariste indépendante et célibataire qui accompagne, caméra au poing, son ami d’enfance d’origine pakistanaise en processus volontaire de mariage « arrangé » par ses parents. Les stéréotypes fusent, les répliques savoureuses aussi, et la chimie entre les deux vedettes (Lily James et Shazad Latif) opère. En salle.