«Infréquentable», DawaMafia

Lorsqu’arrive la chanson Bonnie Clyde (avec Raed Hammoud, alias Sael) en plein milieu de ce généreux album de seize nouveaux titres, on respire enfin : la rythmique reggaeton, le refrain accrocheur parviennent presque à alléger le poids des rimes dures et des rythmes drill-trap batailleurs de la première moitié d’Infréquentable, nouvel album de DawaMafia (Zacka et Tali-B). Le duo de Brossard offre ici le plus substantiel et abouti de ses projets, deux mois à peine après Les trois étoiles, vol. 2, album en collaboration avec Mody et Random (5Sang14), de retour sur ce projet. Pour la variété des influences musicales, on s’attardera sur la seconde moitié de l’album, qui contient une excellente collaboration avec Rymz (Billie, sur une ingénieuse production de Gary Wide), cette douceur afrobeat intitulée L’argent fait le bonheur et quelques-unes des plus nuancées et harmonieuses de l’album, Parano, Fast et Toute la journée, lesquelles mettent en valeur la polyvalence de ces deux rappeurs et chanteurs. En concert au festival Metro Metro le 20 mai.



Infréquentable ★★★ 1/2 Hip-hop DawaMafia, Rico Rich Productions