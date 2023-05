Un festival d’humour chamboulé à cause de problèmes de visas

Les artistes étrangers originaires de certains pays peinent encore à obtenir un visa leur permettant de venir donner des spectacles au Québec. Deux humoristes africains ont dû se résoudre à annuler leur présence à EXCLAM, obligeant les organisateurs à revoir leur plan à la dernière minute.

Le Congolais Juste Parfait et le Sud-Africain Jason Goliath devaient participer à Babel, le spectacle réunissant des humoristes des quatre coins du globe qui sera animé samedi par Mike Ward en clôture de la première édition d’EXCLAM. Finalement, ils ne pourront se produire sur la scène de l’Espace St-Denis, à défaut d’avoir reçu leur visa à temps pour venir au Canada.

L’organisation précise pourtant que ces deux humoristes ont amorcé leurs démarches il y a plus de deux mois. Ils ont tous deux été convoqués à l’ambassade canadienne de leur pays pour faire leurs empreintes biométriques. Mais le processus s’est étiré par la suite.

En entrevue au Devoir mardi, le promoteur d’EXCLAM n’avait pas caché sa nervosité, alors que les visas de certains artistes annoncés se faisaient toujours attendre. Grégoire Furrer, qui organise plusieurs festivals d’humour en Europe et en Afrique, s’était étonné de la complexité des démarches à mener pour l’obtention d’un visa au Canada.

Ce n’est le seul événement à avoir eu maille à partir avec les autorités canadiennes. L’an dernier, la vedette nigérianne Yemi Alade, qui devait être l’une des têtes d’affiche du Festival international Nuits d’Afrique, avait dû annuler au dernier moment sa venue à Montréal après que sa demande de visa eut été refusée. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada craignait que la popstar veuille rester au pays, selon ce que les organisateurs du festival avaient indiqué à l’époque. Le Festival international de jazz avait aussi été confronté à des visas refusés ou délivrés trop tard.

Ajustements

EXCLAM a également été forcé d’ajuster sa programmation. À la suite du désistement de Juste Parfait, les organisateurs ont fait appel à l’humoriste Dolino, un Congolais d’origine qui a grandi à Cuba, et qui habite Montréal depuis ses 15 ans. Le Français Noman Hosni, né d’un père tunisien et d’une mère irakienne, remplacera la vedette sud-africaine du rire Jason Goliath.

Ce dernier devait présenter un numéro en afrikaans et en zoulou, que le public aurait pu suivre grâce à la traduction simultanée. Cette expérience inédite, particulièrement coûteuse, devait être le moment phare d’EXCLAM. Elle aura toujours lieu, mais avec quelques ajustements, ont tenu à préciser les organisateurs. Noman Hosni livrera en effet son numéro, non pas en afrikaans et en zoulou, mais en arabe irakien. Les spectateurs pourront le comprendre en portant leurs oreillettes.