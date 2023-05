Montréal se défend de rester les bras croisés sur le développement de la vie nocturne

La Ville de Montréal se défend de ne pas agir pour le développement et l’encadrement de ses activités de nuit. Le responsable du développement économique au comité exécutif, Luc Rabouin, affirme que l’ère des projets-pilotes est terminée, et précise que le dévoilement de la politique de la vie nocturne se fera à l’automne 2023.

Dans les pages du Devoir, mercredi, le directeur général de l’organisme MTL 24/24, Mathieu Grondin, se disait impatient de voir « des actions concrètes » de la part de l’administration de Valérie Plante dans ce dossier. M. Rabouin, aussi maire du Plateau-Mont-Royal, comprend l’empressement des acteurs du monde de la nuit, mais il estime que la Ville n’est pas restée les bras croisés.

« On n’attend pas le jour où on aura la politique de la vie nocturne pour commencer, on est en action depuis la fin de la pandémie, si on veut, pour faire des choses concrètes, dit Luc Rabouin. Certains trouvent que ça prend un peu de temps, mais nous, on est en train de mettre les choses en place, les conditions en place pour qu’après on puisse avoir des règles communes, systématiques et qui suscitent de l’adhésion. »

Le temps des projets-pilotes est bel et bien derrière nous, tranche le maire d’arrondissement. La Ville a scruté depuis un an le déroulement d’une dizaine d’activités lors desquelles on avait permis la prolongation des permis de vente d’alcool au-delà de 3 h du matin. « On n’avait pas de données, chacun avait son opinion », explique-t-il.

Résultat : sauf quelques anicroches, tout s’est déroulé rondement, laissant ravis les noctambules, les organisateurs et les tenanciers. « Aussi le Service de police de la Ville de Montréal en fait aussi une évaluation positive, comme les arrondissements. »

C’est donc dire que le fruit est mûr pour la Ville de Montréal. « On est capable maintenant de prendre nos décisions, on connaît bien les conditions qu’il faut mettre en place de manière systématique quand il y aura des événements de ce type-là », explique Luc Rabouin.

Cette future politique nocturne se penchera sur les enjeux de gouvernance, assure l’élu montréalais. Elle offrira un cadre général, mais visera aussi à faciliter la vie des organisateurs d’événements nocturne, qui doivent souvent jongler avec la ville centre, les arrondissements et les différents départements municipaux.

M. Rabouin semble toutefois peu enclin à l’idée de mettre en place un porteur de ballon officiel de la vie nocturne au sein de l’administration Plante. « On est moins portés sur les éléments symboliques […] On veut surtout avoir des règles claires et des processus qui sont connus, avec lesquels on pourra répondre efficacement » aux différents demandeurs.

Tout semble une question d’équilibre dans ce dossier, notamment en ce qui a trait à la réglementation sur le bruit, un noeud important auquel la politique de la vie nocturne devra s’attaquer. « Nous, on veut à la fois maintenir le positionnement de Montréal comme ville festive, comme une ville de vie nocturne et s’assurer d’une très grande qualité de vie pour les Montréalais », illustre M. Rabouin.