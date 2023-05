En route pour un circuit muséal patrimonial

Ce texte fait partie du cahier spécial Culture Montérégie

Plusieurs espaces appartenant au patrimoine montérégien ont été métamorphosés en lieux culturels et artistiques, forts d’une riche programmation.

La Maison de la culture Villebon à Beloeil

À Beloeil, la Maison de la culture Villebon est établie dans une fastueuse résidence construite en 1844 pour Alphonse Dumon. Elle a été récupérée par son neveu Vilbon Huot quelques années plus tard, lequel lui donna son nom. Il s’agit d’une maison traditionnelle québécoise inspirée par les styles Regency et néoclassique. Si la structure et le revêtement sont en pierre des champs apparente, la lucarne monumentale est dotée d’une fenêtre serlienne agrémentée de colonnettes, de pilastres à chapiteau, de denticules et d’un motif en forme de coquille — une véritable rareté dans la MRC de la Vallée-du-Richelieu. Aujourd’hui, l’édifice fait partie du patrimoine architectural de la ville.

Derrière les imposantes colonnes du porche se trouve une salle qui accueille le public depuis 2008 et qui favorise les rencontres artistiques entre les membres de la communauté. Les spectacles y sont ainsi présentés dans une ambiance conviviale puisque la salle compte une soixantaine de places assises. La Maison de la culture Villebon, partenaire du centre culturel local, reçoit également en ses murs des expositions et des activités de médiation culturelle, permettant ainsi de mettre en valeur tant le patrimoine que les artistes de la région.

630, rue Richelieu, Beloeil

Le Musée de société des Deux-Rives à Salaberry-de-Valleyfield

Considéré comme un levier en matière de rayonnement culturel et social, le Musée de société des Deux-Rives (MUSO) est installé dans une ancienne église protestante datant de 1882 au centre-ville, située à l’époque aux portes du complexe industriel de l’usine de transformation de la fibre de coton Montreal Cotton Company. Ce lieu est un trésor du patrimoine immobilier local, puisque le bâtiment a conservé les principaux éléments qui lui sont caractéristiques, comme le clocher et les vitraux.

L’établissement culturel d’histoire, d’art et de patrimoine, qui propose avec fierté depuis 2011 de se plonger dans son passé industriel, conserve notamment tout ce qui a trait à la région historique du Suroît, qui couvre le territoire administratif des municipalités régionales de comté du Haut-Saint-Laurent, de Beauharnois-Salaberry et de Vaudreuil-Soulanges.

Parmi sa programmation actuelle, MoCo. L’étoffe d’une ville retrace l’histoire de l’industrialisation au Canada dès le début du XXe siècle grâce à une cinquantaine de témoignages, des centaines de photographies et des artefacts importants. L’exposition est accessible tout au long de l’année. Jusqu’en septembre, Archéologie et enquêtes criminelles met en lumière le travail essentiel des bioarchéologues dans les enquêtes criminelles — parfois vieilles de plusieurs centaines d’années ! —, tandis que Manteaux, étoles et manchons. La fourrure dans tous ses états ! remonte le temps à l’époque de l’établissement des premiers colons en Nouvelle-France pour raconter la traite des fourrures, dont la trappe du castor, qui est à la base des premiers échanges commerciaux entre les Européens et les Premières Nations.

En plus des expositions temporaires et de ses collections, le musée organise des activités d’interprétation et participe à l’éducation et à la sensibilisation des visiteurs.

21, rue Dufferin, Salaberry-de-Valleyfield

Le Domaine Trinity à Saint-Jean-sur-Richelieu

Le Domaine Trinity, au gré de sa luxuriante végétation et de son architecture remarquable alliant tradition et modernité, se transforme durant la saison estivale en lieu éphémère propice à la fête, aux rencontres, à la relaxation, mais aussi à l’expression artistique.

Expositions, spectacles en plein air et activités culturelles gratuites ponctuent l’été des Montérégiens de tout âge qui ont, par ailleurs, à leur disposition un mini-verger urbain, un piano public et un service de prêt de matériel de jeu, de lecture et d’écoute. Jusqu’au début du mois de juin, les volatiles sont également à l’honneur au Domaine Trinity à travers l’exposition Les oiseaux d’ici. Les membres du Club d’ornithologie du Haut-Richelieu y exposent leurs photographies prises au cours d’expéditions d’observation.

Soulignons que le Domaine Trinity se trouve sur le site de l’église anglicane Trinity qui a été construite en 1841 à proximité du manoir Christie. Le terrain de l’église comprend le Centre d’Art Trinity, la Maison Epiphany et un important espace vert où l’on présente diverses activités culturelles.

360, rue McGinnis, Saint-Jean-sur-Richelieu

