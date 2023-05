Repousser ensemble les limites de la créativité

Ce texte fait partie du cahier spécial Culture Montérégie

Organisée par l’agence créative Les Prétentieux et l’entreprise Jack World, en partenariat avec Culture Montérégie, la 6e édition de Maillage Numérique réunira et présentera des acteurs des milieux numérique et culturel de la région montérégienne pour le temps d’une soirée, le 6 juin.

L’événement Maillage Numérique, qui se déroule une fois par an, se tiendra dans les locaux de la compagnie Jack World,qui se spécialise dans la fabrication d’expériences créatives sur mesure, à Saint-Jean-sur-Richelieu.La soirée, qui débute à 18 heures, a comme thème Créativité : entre matérialisation et dématérialisation. Elle débouchera avec la présentation de huit projets numériques — en création, en cours ou terminé — devant un public. Installations d’art, marionnettes géantes, espaces virtuels pour les artistes sont les quelques projets qui seront dévoilés sur scène.

« Chaque personne aura six minutes. Par exemple, si quelqu’un est en mapping vidéo et décide de dire : “Ben moi, j’aimerais faire ça, je suis en conception, mais j’aurai besoin d’un technicien”, peut-être que quelqu’un dans la salle pourra l’aider ou le référer à quelqu’un d’autre. Donc, le but est de lier les gens », explique Clément Delacroix, agent de développement numérique chez Culture Montérégie. Trois autres projets seront également présentés à travers des capsules.

Se réunir et s’inspirer

Durant la deuxième partie de la soirée, quatre professionnels du milieu numérique discuteront de sujets touchant leur domaine lors d’un panel animé par Michaël Jacques, président de Jack World. « En Montérégie, c’est foisonnant de gens dans le milieu de l’art. L’événement permet de faire rayonner les artistes d’ici, tout en les regroupant. En leur donnant de la visibilité, ça montre que la région a plein de cordes à son arc », croit M. Delacroix.

Avant la pandémie, Maillage Numérique était organisé deux fois par an. À la suite des mesures sanitaires mises en place en 2020, les éditions se sont réduites en une seule, puis la 4e édition a dû se dérouler entièrement en ligne. « Si la demande est là, si la possibilité est là, ça serait bien d’organiser cet événement deux fois par année dans l’avenir, comme lors de sa première édition », espère-t-il.

Pour Clément Delacroix, cette rencontre entre les différents professionnels du domaine numérique peut s’avérer inspirante. « Dans l’art et dans le numérique, l’échange est souvent source d’innovation », croit-il.

