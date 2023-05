Le talent de la Montérégie honoré

Ce texte fait partie du cahier spécial Culture Montérégie

Les lauréats de la 21e édition des prix en art et culture de la Montérégie ont été dévoilés mercredi.

Ce rendez-vous culturel est revenu avec une liste de prix bonifiée. Quatre prix ont été décernés en partenariat avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, Télé Québec et Télévision Rive-Sud (TVRS), récompensant ainsi la créativité d’artistes et d’organismes de la région. Cette année, Culture Montérégie s’est également jointe à l’Association des auteurs de la Montérégie pour rendre hommage aux oeuvres littéraires de trois auteurs qui se sont distingués dans trois univers : le roman de fiction, l’album jeunesse et la poésie. Une manière de mettre en lumière la contribution de la Montérégie sur la scène artistique et culturelle québécoise. « C’est une belle reconnaissance pour les artistes, mais aussi pour les auteurs culturels et les organismes engagés dans l’interprétation du patrimoine bâti ou vivant », dit Nancy Bélanger, directrice générale de Culture Montérégie.

Prix du CALQ – Artiste de l’année en Montérégie (arts de la scène)

Catherine Major

« J’ai commencé le piano classique dans l’enfance, et ce bagage me permet d’explorer des styles musicaux et des registres artistiques différents », souligne Catherine Major, qui a signé en 2020 son cinquième album, Carte mère, inspiré par sa toute récente maternité. Faute de concerts donnés devant public durant deux ans, elle a entamé, il y a quelques mois, une tournée à travers le Québec, présentant un spectacle qui bouscule un peu ses codes : « Mes anciens shows étaient plus acoustiques, avec un piano sur scène seulement, dit-elle. Ce spectacle est plus électro, il contient certaines prouesses techniques et des projections vidéo, notamment. C’est un univers très nouveau. » Accompagnée par le multi-instrumentiste Maxime Audet-Halde, elle livre des textes signés Jeff Moran qui abordent la maternité, la sororité, la famille, l’amour, etc. Même si elle se décrit d’abord comme compositrice et musicienne, Catherine Major est aussi réalisatrice, directrice musicale, arrangeuse et animatrice. Cette artiste multidisciplinaire et prolifique a été maintes fois récompensée pour ses créations originales.

Photo: John Londono

Prix relève Télé-Québec

Geneviève Cadieux-Langlois (arts visuels)

« M’impliquer comme artiste au sein de ma région est très important pour moi, dit Geneviève Cadieux-Langlois, qui est dans la jeune trentaine. Je veux la valoriser autour de l’art public et exprimer ainsi mon appartenance au territoire. » Ce prix souligne l’ensemble du travail et la démarche de cette artiste qui s’intéresse particulièrement à l’exploration artistique des milieux de vie et des communautés. À travers l’art imprimé, les performances et les installations, elle contribue à mettre des sites en valeur, notamment historiques, comme l’esplanade du Pôle culturel de Chambly. Son installation Le vaisselier public est une interprétation des défis socioéconomiques liés à la Canadian Aluminum Works Company Limited, qui occupait l’endroit au début du XXe siècle et qui faisait vivre la communauté ouvrière avant de fermer brusquement ses portes. « Cette oeuvre porte les rêves déchus des familles ouvrières », explique l’artiste, dont le prochain projet artistique pourrait l’amener à travailler avec un centre communautaire pour adolescents.

Photo: Paul Cadieux

Prix patrimoine

Les chroniques de Boucherville : la série archéologie

Les quatre épisodes de ces chroniques, parus plus d’un an auparavant, visaient à faire connaître le patrimoine de Boucherville, le site de villégiature, les îles, le cimetière de bateaux. Le Service des arts et de la culture de la Ville de Boucherville y a ajouté quatre autres épisodes qui explorent l’occupation du territoire depuis ses débuts, en compagnie de l’historienne Myriam Wojcik. Ce balado immersif invite à découvrir les vestiges de maisons ancestrales — celle de Louis-Hyppolyte La Fontaine, notamment —, les traces d’anciens trottoirs de bois et les artefacts qui témoignent de la présence humaine ; des Autochtones aux premiers colons. « Nous avons choisi l’outil du balado plutôt que les panneaux d’interprétation pour ne pas nuire à l’intégrité du paysage dans un contexte patrimonial », explique Catherine Lavallée, muséologue et régisseuse à la Ville de Boucherville. La série balado est téléchargeable sur Google Podcast et Apple Podcast.

Photo: Ville de Boucherville

Prix numérique TVRS

Le Théâtrophone, de L’Arrière-Scène

Il a été créé l’an dernier afin d’amener le théâtre jeunesse jusque dans les écoles quand la crise sanitaire privait les enfants de sorties culturelles. Le Théâtrophone est une plateforme audio créée par L’Arrière-Scène, à Beloeil, en partenariat avec la Maison Théâtre et la compagnie Les Gros Becs. « La pandémie et le virage numérique ont accéléré ce projet, mais il était déjà dans ma tête bien avant », dit Jean-François Guilbault, directeur artistique de L’Arrière-Scène. Un an plus tard, le projet n’a jamais été aussi ambitieux et s’impose comme un outil de médiation entre les diffuseurs (théâtres, salles communautaires, centres culturels, etc.) et les enseignants, avec une mission pédagogique affirmée. Car le catalogue audio, qui comptera 24 pièces d’ici la fin de l’année, vient aussi avec des fiches complètes portant sur le thème, le ton et le lexique pour servir de base pour des travaux scolaires. Et on propose aux enseignants des ateliers de médiation culturelle pour les former au transfert des concepts abordés dans les pièces et démystifier les textes dramatiques. Cet outil pédagogique, qui s’inscrit dans la transversalité, est un arrimage entre culture et éducation et entend devenir le volet culturel du Programme de formation de l’école québécoise. « Nous avons des projets de développement dans les prochaines années au Québec, mais aussi dans la francophonie canadienne », ajoute Jean-François Guilbault.

Photo: L’Arrière-Scène

Prix Philippe-Béha de l’Association des auteurs de la Montérégie(album jeunesse)

Un rhume de cheval, de Pierrette Dubé

« Le lundi, Bucéphale, le cheval du roi Godefroy, éternua. Rien d’inquiétant, assurément ! Mais, bientôt, Sa Majesté l’imita, puis toute la cour l’imita à son tour. » Ainsi commence le dernier album de cette prolifique autrice en littérature jeunesse qui compte à son actif une quantité d’ouvrages. Ce rhume de cheval est-il une transposition métaphorique de la pandémie de COVID-19 ? « Étrangement, non, dit Pierrette Dubé. J’ai écrit ce livre un an avant la crise sanitaire et il a fini par sortir l’an dernier. » Prémonitoire ou pas, l’histoire de ce virus qui se propage dans tout le royaume finit par devenir un formidable repoussoir face aux assauts d’envahisseurs. « La littérature jeunesse apporte une grande liberté sur le plan narratif, explique l’autrice. Ça permet beaucoup de fantaisie et d’humour. » Un humour porté par les mots truculents de Pierrette Dubé, mais aussi par les percutantes illustrations d’Enzo (Enzo Lord Mariano), dans une explosion de mouvements. L’album s’adresse aux enfants de 5 à 10 ans.

Photo: Fonfon

Prix Arlette-Cousture de l’Association des auteurs de la Montérégie (fiction adulte)

Vert comme l’enfer, d’Isabelle Grégoire

Le titre renvoie à la façon dont les bagnards nommaient la jungle amazonienne. C’est cet écosystème inhospitalier qui sert de décor au troisième roman de cette autrice et journaliste voyageuse, qui puise ses univers romanesques dans ses reportages. Ce thriller psychologique met en perspective deux époques (les années 1980 et les années 2010), deux lieux (la Guyane et le Québec) et deux héroïnes dont les voix se répondent en alternance au fil de l’intrigue. « Le roman noir, un genre que j’aime beaucoup, me permet de développer une intrigue policière tout en soulevant des enjeux sociétaux, explique Isabelle Grégoire. J’aborde, notamment, les thèmes de la quête identitaire transgénérationnelle, la violence conjugale et la question de l’enfermement des femmes. » Au fil de l’histoire, la nature, en perpétuelle régénération, finit par devenir un personnage à part entière, hostile et tentaculaire, dans lequel l’humain révèle son animalité. « Tout comme dans mon dernier roman, le thème de la nature occupe une grande place, dit-elle. Celle-ci a un grand pouvoir sur la compréhension de soi. »

Photo: Québec Amérique

Prix Rina-Lasnier de l’Association des auteurs de la Montérégie(oeuvre de poésie)

Tableaux d’hiver, tableaux d’été, de Jean-Marc Desgent

Les six récits qui composent ce recueil de poésie s’inspirent de la tradition ancienne, avec des textes rédigés en vers, et de la docu-poésie (Documentary Poetry), et racontent des faits historiques en y intégrant des considérations personnelles. « Ces histoires sont véridiques, comme celle du Sioux Sitting Bull ou celle du massacre des rats dans le quartier Saint-Henri, dit Jean-Marc Desgent, artiste maintes fois primé pour son oeuvre globale. Même si ces textes poétiques ont été écrits à des périodes différentes, ils relèvent tous de ce genre qui mêle authenticité et subjectivité et ils ont la même rythmique. » Une rythmique que le poète cisèle en lisant ses textes à haute voix et en revenant sur la rime pour parvenir à sa version définitive.

Photo: Poètes de brousse

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.