MTL au Sommet de la nuit, entre enthousiasme et impatience

Les défis et les avancées entourant la vie nocturne, notamment celle de Montréal, seront pour deux jours au centre de l’événement MTL au Sommet de la nuit, qui est doublé de nouvelles soirées de tests pendant lesquelles la fête s’étirera dès vendredi sur pas moins de 36 heures consécutives.

Voilà le genre de projet-pilote qui gonfle d’espoir le directeur général de l’organisme MTL 24/24, Mathieu Grondin, qui reste toutefois impatient de voir « des actions concrètes » de la part de l’administration de Valérie Plante pour maintenir et développer la vivacité nocturne de la métropole.

« On avance, je pense qu’il y a une sensibilisation et une éducation qui a été faite depuis deux ans », tient à souligner d’entrée de jeu Mathieu Grondin, qui porte depuis longtemps le dossier du développement des activités de nuit dans la métropole.

Dans les derniers mois, donc, Montréal a tâté le terrain en permettant, à des occasions très précises, de repousser l’heure de fermeture au-delà de 3 h du matin.

Chaque fois, explique M. Grondin, les choses se sont déroulées rondement, sauf certains cahots survenus en mai dernier à la fin d’une séquence de 29 heures de party, lors de laquelle les lumières se sont allumées à… 3 h du matin. « Ça venait prouver notre point, qui veut que si on laisse durer les soirées, les gens partent quand ils sont fatigués, on laisse la salle se vider d’elle-même. Alors on a bien moins de problèmes à gérer, on ne pioche pas nos problèmes dans l’espace public. » Cette année, c’est donc sur 36 heures que se déroulera la fête, au Grand Quai du port de Montréal.

Le Sommet sur la vie nocturne, qui se déroule mercredi et jeudi au Centre Phi, sera aussi l’occasion de discuter des résultats de la plus récente étude Creative Footprint, menée par VibeLab et PennPraxis, où est analysée la situation de New York, de Tokyo, de Berlin, de Stockholm et de Montréal.

On peut y lire que, toutes proportions gardées, Montréal reste une ville où opérer une boîte de nuit, par exemple, peut se faire en payant un loyer moins élevé que dans d’autres grandes villes. « On a encore la possibilité de protéger les salles dans les quartiers centraux », analyse Mathieu Grondin, qui note aussi du rapport le fait que les Montréalais estiment que la scène culturelle est à la fois importante pour le lien communautaire en plus d’être à l’avant-garde.

Ce que ça prend de Montréal, c’est une structure à l’intérieur de l’administration municipale, une structure de gouvernance nocturne.

Le « mais », parce qu’il y a un mais important, c’est la faiblesse de la métropole dans ce que l’étude nomme les « conditions-cadres », comme l’accès aux politiciens locaux, et les politiques et réglementations générales. « Comme je le dis souvent, il faut aller réparer le moteur, puis ça, ça se passe à l’intérieur de l’administration municipale, affirme Mathieu Grondin. Selon lui, autant les petits événements que les gros peinent à savoir à quel saint se vouer dans leurs démarches.

« Ce que ça prend de Montréal, c’est une structure à l’intérieur de l’administration municipale, une structure de gouvernance nocturne. Comme un bureau de la nuit, qui serait une espèce de “one stop shop” où les intervenants peuvent aller. Comme on le fait déjà pour le bureau du cinéma, par exemple. »

Le d.g. de MTL 24/24 rappelle aussi que la mairesse Valérie Plante avait promis, lors de son premier mandat, le dépôt d’une politique de la vie nocturne, qui devrait être déposée quelque part en 2023. Il espère y trouver des mesures concrètes pour protéger notamment les salles.

Le dépôt de balises au sujet du bruit est aussi un incontournable, même s’il conçoit qu’il faudra « du courage politique » pour changer le règlement — déjà distinct dans chacun des 19 arrondissements.

« Et j’aimerais beaucoup aussi voir un changement dans le cadre du zonage, qui nous permettrait d’ouvrir des salles de spectacle dans des zones industrielles. Ça amoindrirait les problèmes », croit M. Grondin. Bref, les dossiers sont nombreux pour assurer la pérennité de la vie de nuit. « Il faut s’y mettre », tranche-t-il.