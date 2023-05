Grève de signatures à «La Presse» pour dénoncer le blocage des négociations

Sans convention collective depuis un an et demi, les journalistes de La Presse ont effectué une grève de signatures mardi en retirant leur nom de leurs articles. Une façon d’exprimer leur ras-le-bol face au blocage des négociations avec la direction du quotidien et de dénoncer le maintien de pratiques salariales qu’ils jugent discriminatoires envers les femmes.

« Ça fait longtemps que les employés font des sacrifices, des compromis, des concessions dans un contexte de crise du secteur de la presse écrite, mais aujourd’hui ils en ont assez. Ce n’est pas qu’une question de salaire, il s’agit aussi de sécurité d’emploi, de transparence, et d’équité », lance en entrevue Janie Gosselin, présidente du Syndicat des travailleurs de l’information de La Presse (STIP-CSN).

Les négociations avec la direction du quotidien ont commencé en septembre dernier, mais les syndiqués de la salle de rédaction sont sans contrat de travail depuis le 31 décembre 2021. Ces derniers mois, ils ont eu recours à divers moyens de pression, sans pour autant réussir à débloquer la situation.

Mardi, à la veille d’une nouvelle journée de négociation, les journalistes ont retiré leur signature de leurs articles du jour, les photographes ont fait de même avec leurs photos. En raison de la nature de leur travail, les chroniqueurs, les éditorialistes et les auteurs de grands reportages ont dû signer leurs textes. « C’est un moyen d’exprimer notre mécontentement de façon visible, en espérant faire bouger les choses », précise la présidente du syndicat, n’excluant pas de recourir à d’autres moyens de pression.

À la table des négociations, les discussions bloquent sur plusieurs sujets, dont celui « des primes de notoriété » attribuées à une douzaine de journalistes et de chroniqueurs — tous des hommes — à l’insu du syndicat dans les dernières années. Le STIP-CSN s’en est aperçu par hasard, peu avant les négociations. « Les primes dépassent les salaires prévus à la convention collective, ce qui est une violation de celle-ci, dénonce Janie Gosselin. C’est aussi un manque de transparence de la part de la direction et une iniquité importante envers les femmes ».

« Bonifier la rémunération de certains artisans est courant et essentiel dans l’univers médiatique afin d’attirer et retenir les meilleurs talents dont l’expertise particulière ou la notoriété le justifie », se défend par courriel Florence Turpault-Desroches, vice-présidente Communications et philanthropie.

Elle précise que la direction est consciente de l’existence d’un « déséquilibre historique qui doit être corrigé » et en fait une « priorité » dans la négociation. La partie patronale a proposé de « mettre en place des mécanismes pour rectifier la situation dès la signature de l’entente et assurer un meilleur équilibre homme-femme dans l’octroi de ces primes. »

« On peut donner des primes à 12 femmes, ça ne réglera pas le problème à long terme. On ne sait pas comment et à qui elles seront octroyées, à quelle hauteur et sous quels critères », critique de son côté la présidente du syndicat.

Les ententes particulières sont possibles, dit-elle, mais elles doivent être faites avec le syndicat. Or, la partie patronale demande que le syndicat accepte les négociations salariales de gré à gré avec des employés, sans suivre la grille salariale prévue à la convention.

Si la direction de La Presse a besoin de distribuer des primes pour retenir ses employés, c’est peut-être signe que les salaires ne sont pas assez compétitifs, fait valoir Mme Gosselin. L’augmentation des salaires — qui ont connu une hausse de seulement 1 % depuis 2015 — est d’ailleurs une revendication du syndicat.

Manque de transparence

Le STIP-CSN accuse également la haute direction — particulièrement le président de La Presse, Pierre-Elliott Levasseur — d’avoir fait de « l’ingérence patronale et entrave à la négociation », en proposant en début d’année, par surprise, une aide ponctuelle aux employés pour affronter la hausse du coût de la vie. « Ce “bonus”, octroyé dans les jours suivants, n’a jamais même été évoqué à la table de négociation, ce qui contrevient directement à l’article 12 du Code du travail en matière d’ingérence patronale et d’entrave à la négociation », plaide le syndicat qui a déposé une plainte auprès du Tribunal administratif du travail.

De l’avis du syndicat, c’est encore là une preuve du manque de « transparence » de la haute direction du quotidien, qui refuse également de dévoiler les salaires de son équipe directionnelle. « La transparence c’est la base de la confiance », insiste Janie Gosselin.