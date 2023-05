Les flâneurs

Enquêter pour se sauver

Patricia Arquette ne déçoit jamais. Et elle vaut à elle seule la peine qu’on s’attarde à la série comique High Desert, réalisée par Jay Roach (Bombshell) et signée par des scénaristes qui ont fait leurs classes avec Nurse Jackie. La blonde actrice démontre encore une fois toute l’étendue de son registre dans ce récit de « rédemption » chaotique d’une ex-toxicomane, épouse d’un caïd en prison (Matt Dillon, suave), qui tente de se remettre en selle après le décès de sa mère en s’imposant comme employée chez un détective privé sur le déclin. Et comme on peut le deviner, elle tient ses promesses. Apple TV+ dès le 17 mai.