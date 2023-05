La protection du patrimoine de Maniwaki étonne et dérange

La Ville de Maniwaki, en Outaouais, a voté une résolution dans laquelle elle s’engage à ne citer aucun immeuble religieux sur son territoire comme bien patrimonial. La décision renverse les défenseurs du patrimoine bâti, qui y voient la preuve que certaines municipalités refusent d’assumer les pouvoirs qui leur sont accordés pour protéger leurs bâtiments ancestraux.

« On savait qu’il y avait des municipalités au Québec qui refusaient de citer leurs immeubles qui ont une valeur patrimoniale pour toutes sortes de raisons qui ne sont pas justifiées. Mais jusqu’ici, on n’avait pas de preuve, car elles refusent de le dire ouvertement. Là, pour la première fois, avec Maniwaki, on voit une municipalité assumer sa position », déplore Jean-Louis Vallée, le président de la Fédération Histoire Québec.

Ce dernier regrette que plusieurs municipalités considèrent, à tort, que citer un immeuble patrimonial est à leur désavantage. Beaucoup d’éducation et de sensibilisation reste à faire auprès des conseils municipaux, selon lui. Surtout que citer un édifie demeure la prérogative des instances locales.

« Il y a des obligations pour les municipalités quand on cite des immeubles, c’est certain, mais elles ne sont pas énormes. C’est important que les municipalités gardent le pouvoir de citer un immeuble, car Québec serait débordé si les demandes de citation étaient centralisées. Les municipalités doivent comprendre qu’elles ont toutes les compétences pour exercer ce pouvoir et qu’elles sont en mesure d’acquérir toutes les connaissances si elles le demandent », soutient Jean-Louis Vallée.

Nombreux avantages

Le statut de bâtiment cité patrimonial confère certaines protections au vu de la loi. Des protections que les municipalités ont la responsabilité de faire respecter. Autrement, les édifices cités ont aussi l’avantage d’être admissibles à certains programmes gouvernementaux pour qu’y soient réalisés des travaux. C’est pourquoi la Fabrique de la paroisse L’Assomption-de-Marie mène des démarches depuis des années auprès de la Ville de Maniwaki pour que soit citée la plus vieille église de la communauté.

Photo: Jacques Desjardins BAnQ

« La maçonnerie est à changer, les vitraux aussi. Si on n’est pas cité, on n’a pas accès aux subventions, donc ça vaut la peine d’obtenir ce statut », explique le président de l’assemblée de la Fabrique, Ward O’Connor, qui s’explique mal pourquoi la Ville a refusé sa demande. « Ça n’obligerait pas la Ville à faire quoi que ce soit. La paroisse demeure propriétaire de l’église et n’a pas l’intention de la vendre d’ici les prochaines années. C’est l’église mère de Maniwaki, où sont encore célébrés les mariages, les baptêmes, les funérailles », ajoute-t-il.

La semaine dernière, le conseil municipal a rejeté à l’unanimité sa proposition de citer ce lieu de culte construit en 1869, peu après la fondation de la ville. Dans la même résolution, la Ville s’engage à ne citer « aucun bâtiment patrimonial religieux sur son territoire, car il en découle de nombreux désavantages ».

Francine Fortin, la mairesse de la localité d’un peu moins de 4000 habitants, n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue. Le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, qui est aussi ministre responsable de la région de l’Outaouais, dit s’être entretenu avec elle. Étant donné les craintes exprimées par la mairesse, il a été décidé qu’une rencontre entre la Ville et le ministère serait bientôt organisée.