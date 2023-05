La Ville de Montréal pointe Carifiesta pour l’annulation de son défilé

La Ville de Montréal rejette la faute sur le promoteur de la Carifiesta en ce qui concerne l’annulation de l’édition 2023 du traditionnel défilé caribéen. Elle dit l’avoir contacté à une dizaine de reprises pour l’informer que les règles de financement avaient changé, mais affirme ne jamais avoir eu de réponse de sa part.

Résultat : la demande de subvention envoyée par l’Association des festivités culturelles des Caraïbes (AFCC) cette année n’était donc pas conforme. Le financement municipal, qui compte pour environ 70 % du budget de l’événement, n’a pas été accordé. L’AFCC a ainsi annoncé l’annulation de la 47e édition de la Carifiesta, qui devait avoir lieu le 8 juillet prochain au centre-ville.

Dans un courriel transmis au Devoir, la Ville explique avoir tout fait pour éviter que l’événement soit annulé. Certes, les modalités de la demande de subvention ont changé depuis l’an dernier, mais l’administration municipale assure que l’organisation en a été plusieurs fois informée.

« Le promoteur a été avisé de ces changements en amont et la Ville a communiqué avec lui à travers plus de sept courriels, en plus des six appels faits pour l’accompagner dans le dépôt de son projet », rapporte la Ville de Montréal, qui dit n’avoir jamais eu d’accusé de réception.

La Ville dit avoir entre autres invité l’organisateur à des séances d’information publique expliquant le nouveau programme de subvention, mais celui-ci n’y aurait pas pris part.

S’il est trop tard pour l’édition 2023, la Ville indique que la porte n’est pas fermée pour les prochaines années. La conseillère municipale Ericka Alneus, qui est responsable de la culture au comité exécutif, aurait d’ailleurs rencontré mercredi le promoteur de la Carifiesta, Everiste Blaize, selon la chaîne CityNews.

« Je n’apprécie pas le récit [de la Ville] voulant que nous ne soyons pas organisés », a affirmé M. Blaize au même média. Contacté par Le Devoir mercredi et jeudi, le président de l’AFCC n’a pas répondu à notre demande d’entrevue. 

Lundi, M. Blaize avait dit à la presse ne pas comprendre pourquoi sa demande de subvention avait été rejetée. Le courriel qu’il a reçu de la Ville mentionnait que, « compte tenu de la qualité des demandes reçues », le comité d’évaluation avait dû écarter certains projets pour choisir ceux qui convenaient le plus au programme.