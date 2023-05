Ce qui vous attend dans les musées d’Ottawa

Ce texte fait partie du cahier spécial L'été des musées

Histoire et portrait de la discrimination en Amérique du Nord d’hier à aujourd’hui, réflexion sur la place qu’on laisse à l’agriculture traditionnelle, effet des petits gestes sur la protection de l’environnement… Par leurs thèmes d’expositions variés, les musées de la capitale proposent cet été un tour d’horizon de grands sujets des plus actuels.

Musée des beaux-arts du Canada

En 1911, Britton B. Cooke publiait dans les colonnes du magazine Maclean’s un article intitulé « Le Canadien Noir » dans lequel il s’opposait de façon pour le moins vigoureuse à l’immigration des Afro-Américains au Canada. La nouvelle exposition monumentale présentée par le Musée des beaux-arts du Canada rappelle le douloureux souvenir de cette sombre époque, tout en évoquant la question de la discrimination malheureusement toujours d’actualité. Dans Les Canadiens noirs (après Cooke), l’artiste pluridisciplinaire Deanna Bowen, réputée pour créer des oeuvres puissantes à partir de documents d’archives, se penche sur la migration des populations noires par une nouvelle installation percutante faisant écho à sa propre histoire familiale.

Descendante de pionniers afro-américains ayant fui les lois « Jim Crow » du Kentucky et de l’Alabama pour trouver refuge dans les prairies de l’Alberta, Bowen dresse un panorama d’hommes blancs influents liés, de près ou de loin, au parcours tourmenté de ses propres ancêtres.On y retrouve, entre autres, la figure controversée d’Egerton Ryerson, au coeur du système des pensionnats pour Autochtones, ou encore l’un des Pères de la Confédération canadienne, John A. Macdonald, dont la statue a été vandalisée par des militants antiracistes à Montréal comme à Toronto au plus fort du mouvement « Black Lives Matter » en 2020. Au total, ce sont 17 panneaux qui redonnent voix à des générations passées et qui interrogent le lourd héritage du colonialisme et des pratiques ségrégationnistes. À partir de la mi-juillet

Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada

Établie au coeur de la ville, tout près de la colline du Parlement, la ferme-musée d’Ottawa élargit son horizon et nous propose de voyager bien au-delà des frontières du Canada avec La vie que j’aime, que j’ai choisie. L’exposition de photos signées Vlad Dumitrescu nous transporte parmi les paysages champêtres et villages pittoresques de Roumanie, sur la trace de paysans cultivant leurs terres en perpétuant les vieilles traditions agricoles de leurs ancêtres. Menacées d’extinction, ces petites exploitations familiales résistent à une agriculture industrielle qui n’en finit plus de grignoter du terrain, en Europe de l’Est comme ailleurs.

Au fil de cette série captivante de 41 clichés, Vlad Dumitrescu immortalise cette Roumanie agricole si chère à son coeur. L’ancien banquier qui a troqué son costume d’homme d’affaires pour un appareil photo d’occasion il y a près d’une quinzaine d’années documente une autre forme d’exploitation des terres plus soucieuse de l’environnement. Une agriculture qui fait la part belle à l’économie circulaire pour réduire la quantité de déchets et optimiser l’utilisation des terrains. Avec ses remarquables photos de paysages et ses portraits de fermiers proches de leurs bêtes, le photographe roumain nous amène à nous interroger plus largement sur la désertification des campagnes dans nos sociétés d’aujourd’hui et sur la place qu’on laisse à l’agriculture traditionnelle face à une industrialisation galopante et une quête perpétuelle de rentabilité. Du 20 mai au 4 septembre 2023

Musée des sciences et de la technologie du Canada

Contrairement à une idée encore trop largement répandue, les petits gestes du quotidien peuvent réellement contribuer à sauver la planète de la catastrophe annoncée et tant redoutée. Et la sensibilisation aux questions environnementales débute dès le plus jeune âge, en transmettant des messages d’espoir favorisant la recherche de solutions. Développée par Science Nord, avec le soutien du gouvernement du Canada, l’exposition Notre Quête climatique. De petits pas vers de grands changements invite ainsi petits et grands à se pencher sur les actions qu’il est possible de mener dans la vie de tous les jours pour mieux protéger l’environnement.

Fidèle à ses habitudes, le Musée des sciences et de la technologie du Canada propose toute une série d’activités éducatives et ludiques sur le sujet afin de développer l’apprentissage expérientiel. Le jeu Choisissez et bouffez propose notamment aux enfants, comme à leurs parents, d’identifier le repas le plus durable en mesurant l’effet des décisions que nous prenons à l’épicerie. Une expérience multimédia interactive, Agir pour le climat, et un espace immersif, L’arbre de réflexion, encouragent également l’action climatique en mettant en valeur les initiatives à suivre pour un avenir plus durable.

Jusqu’au 4 septembre 2023

