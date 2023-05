Renouveau à la Cité de l’énergie

Ce texte fait partie du cahier spécial L'été des musées

L’institution de Shawinigan fait peau neuve avec la rénovation de certaines de ses installations et des expositions temporaires estivales.

Un vent de jeunesse souffle sur la Cité de l’énergie, créée en 1997 pour souligner le patrimoine industriel de Shawinigan et le rôle crucial qu’elle a joué dans les domaines industriel et énergétique. La ville, qui a longtemps prospéré d’un point de vue économique et social, a été le berceau de l’aluminerie nationale, notamment avec la toute première du genre fondée au Canada (la Northern Aluminum Company, qui sera rebaptisée Alcan), près de la rivière Saint-Maurice.

Ce pôle culturel est célèbre pour ses grands spectacles multimédias, immersifs et sensoriels, et son amphithéâtre extérieur inauguré en 2001. Une tour d’observation Hydro-Québec, construite à partir d’un pylône électrique, donne à voir la beauté spectaculaire des paysages environnants. Des visites animées sont offertes dans l’observatoire de la tour pour mettre en lumière la ville phare de la révolution industrielle qu’est Shawinigan, mais aussi le patrimoine bâti et paysager de la région.

Ce centre d’interprétation de l’industrie et du développement hydroélectrique renouvelle cet été sa programmation permanente, en plus d’offrir deux expositions temporaires en lien avec sa mission éducative et récréative.

Rénovée et rajeunie

À la Cité de l’énergie, on exploite l’espace au maximum : le hall central du Centre de sciences sert aussi de lieu d’affichage. L’exposition qui y est présentée, Shawinigan à travers le temps, sera totalement rénovée et accessible dès le 10 juin prochain, avec des panneaux suspendus sur les grands pans de mur sous forme de frise chronologique. Ceux-ci tracent l’évolution de la ville et de la région d’avant sa fondation jusqu’à l’ère moderne sous le prisme de l’industrialisation, de l’énergie et de ses effets sur l’environnement. L’animation interactive rend l’expérience dynamique et attractive.

Enfin, l’exposition permanente Le Canada dans le monde consacre une nouvelle salle à Aline Chrétien, l’épouse de Jean Chrétien, originaire de Shawinigan, connue pour son engagement politique et la place qu’elle a occupée durant les années où son mari était premier ministre du Canada.

C’est tout le Centre de sciences qui fait l’objet de rénovations majeures ; en effet, cette section n’a pas connu de grands changements depuis son ouverture, il y a 26 ans. L’espace consacré aux familles propose désormais des jeux interactifs conçus pour les enfants, portant notamment sur les sources d’énergie utilisées en transport, un coin lecture avec des livres de science et un espace d’allaitement.

À voir cet été !

Dès l’entrée de la Cité de l’énergie, avant même le niveau de la billetterie, une section propose des expositions en rotation, gratuites et temporaires. Cet été, on pourra y admirer l’exposition Appartenance Mauricie de la Société d’histoire régionale : ces photos et ces documents d’archives retracent la petite et la grande histoire de la région, son patrimoine exceptionnel et son évolution à travers les âges.

Les changements climatiques sont là…, c’est ce qu’affirme cette nouvelle exposition temporaire et itinérante, prêtée par le Musée des sciences et de la technologie du Canada, à Ottawa, et qui sera présentée dès le 10 juin. Elle est constituée d’une vingtaine de panneaux grand format, composés de matériaux recyclés, et présentant des photos extraites du magazine National Geographic. Ces images illustrent les problèmes planétaires liés au bouleversement climatique mondial. Cette sélection iconographique, agrémentée de textes d’interprétation, rend aussi hommage à la contribution du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques, et notamment les technologies qui y ont été développées pour s’adapter à la situation planétaire.

Enfin, depuis l’été dernier, la Cité de l’énergie propose une exposition extérieure gratuite, Au sommet depuis 25 ans ! un circuit pédestre jalonné de décors conçus pour les grands spectacles qui s’y sont succédé au fil des ans. Le tout est agrémenté de panneaux descriptifs, ainsi que des anecdotes qui les ont marqués. Les visiteurs peuvent emprunter le sentier en se procurant un audioguide.

D’autres découvertes Le spectacle Le livre magique, offert à l’amphithéâtre, propulse les visiteurs dans l’univers des contes et légendes. L’exposition Planète énergie, proposée depuis 2018, porte sur les types d’énergie, sur la consommation ainsi que sur la transition et l’efficacité énergétique. Enfin,la visite de centrales (Shawinigan 2 et NAC) est proposée gratuitement durant les heures d’ouverture de la Cité de l’énergie.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.