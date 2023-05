Direction le Musée du Bas-Saint-Laurent

Ce texte fait partie du cahier spécial L'été des musées

De Kamouraska au parc national du Bic, le Bas-du-Fleuve regorge de merveilles. Mais il en est une, plus confidentielle, qui mérite toute notre attention cet été : le Musée du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup.

Un été tissé serré

L’art textile sous toutes ses formes, de la plus pure des traditions à un aspect plus subversif, est à l’honneur ! Les commissaires Marie Pierre Daigle, artiste et travailleuse culturelle, et Oriane A.-Van Coppenolle, conservatrice au Musée du Bas-Saint-Laurent (MBSL), ont ainsi imaginé un voyage à travers le temps qui revient sur les arts textiles dont la pratique occupe actuellement une place de plus en plus importante et visible à l’échelle mondiale. Ces liens qui nous tissent, accessible du 16 juin au 8 octobre au MBSL, expose notamment des oeuvres d’artistes contemporaines qui se servent du textile comme d’un outil de réflexion sur la société, souvent créateur de lien social et vecteur d’un message politique.

Soulignons la présence d’une installation de Caroline Monnet, artiste multidisciplinaire originaire de l’Outaouais et d’ascendance anichinabée et française dont les créations ont fait le tour du monde. Celle-ci aborde la question identitaire et ses racines autochtones en faisant appel aux technologies pour la réalisation de motifs précis, comme ce fut le cas lors de l’exposition Ninga Mìnèh au Musée des beaux-arts de Montréal. Elle utilisait des matériaux de construction pour dénoncer la précarité des logements des réserves du Canada. De son côté, Rythâ Kesselring a choisi d’intégrer des composantes sonores au textile pour évoquer la matérialité du tissu social.

Ces liens qui nous tissent invite également à une contemplation de l’intime grâce aux oeuvres de Montserrat Duran Muntadas et à celles de Vanessa Yanow qui font se rencontrer le verre et le textile dans une pratique toujours hybride. Pour sa part, l’artiste Michaëlle Sergile a développé un système de codification de textes qu’elle a mis au point grâce à la pratique du tissage afin d’explorer les récits postcoloniaux. Nadia Gagné et le collectif doux soft club ont, quant à eux, opté pour une approche performative du textile qui sera activée ponctuellement pendant la durée de l’exposition.

Les commissaires profitent aussi de l’exposition pour offrir un espace de création aux membres des Cercles de fermières du Québec du Bas-Saint-Laurent et leur donner l’occasion de transmettre leurs connaissances et leur savoir-faire. Un espace dynamique pour la création est donc mis à la disposition du public au sein même de l’exposition : pendant la durée de Ces liens qui nous tissent, celles-ci ne cesseront de créer sur le métier à tisser installé au coeur du musée. Dans cette optique de transmission des savoir-faire ancestraux féminins et de réappropriation critique du médium, le Musée du Bas-Saint-Laurent complète l’exposition avec des oeuvres de sa collection conçues dès les années 1970 par les pionnières locales du textile Mariette Rousseau-Vermette et Michèle Bernatchez.

Prendre le train de l’histoire

Cet été sera également l’occasion pour les visiteurs du MBSL de découvrir un véritable wagon de queue de train et d’en apprendre davantage sur l’histoire ferroviaire qui a marqué Rivière-du-Loup à travers les âges. Appelée Fraserville au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, la ville du Bas-Saint-Laurent était un carrefour incontournable du vaste réseau de chemin de fer de l’époque, qui reliait Montréal à Halifax, en Nouvelle-Écosse, ce qui lui a permis de connaître un développement rapide et prospère.

Au fil de l’exposition Rivière-du-Loup à fond de train, qui se déroule du 24 juin au 3 septembre, on apprend notamment que la présence de cette infrastructure ferroviaire, tout comme l’arrivée massive des travailleurs de toutes origines, a forgé le paysage économique, social et urbain de Rivière-du-Loup jusqu’au milieu des années 1950. Elle figure aujourd’hui encore, plus de 150 ans après, parmi les principaux attraits de cette municipalité pleine d’effervescence.

