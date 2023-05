Nouveautés au MNBAQ et au Musée de la civilisation

Ce texte fait partie du cahier spécial L'été des musées

Les résidents et visiteurs de Québec auront plusieurs expositions à se mettre sous la dent cet été. Alors que le Musée de la civilisation se penchera sur les questions des changements climatiques et du genre, le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) proposera la première exposition présentée en sol canadien de l’oeuvre du designer britannique Alexander McQueen.

Pour demain

Dès le 14 juin, le Musée de la civilisation présentera Pour demain, un plaidoyer pour agir en matière de changements climatiques. Conçue par le Barbican Centre de Londres, l’exposition a été adaptée par le Musée de la civilisation afin de rendre compte des défis québécois liés aux changements climatiques.

Alors que l’humain s’est considéré pendant longtemps comme étant au-dessus des autres espèces, se positionnant de manière illusoire à distance de la nature, Pour demain amène les visiteurs à regarder vers un avenir plus radieux. L’exposition explore le design, l’art, la technologie et la culture pour imaginer un environnement où l’humanité et la planète se retrouvent.

Le parcours comprend 12 oeuvres contemporaines conçues pour l’exposition présentée au Barbican Centre de Londres en 2022, une nouvelle oeuvre autochtone créée pour la présentation de Québec et une centaine d’objets liés à des solutions locales. Pour demain est construite à partir de cinq grands thèmes tels que la protection de la biodiversité, l’agriculture, la consommation, la construction et l’urbanisme ainsi que l’énergie, la mobilité et le transport.

Tout au long du parcours, les visiteurs peuvent accumuler des points selon leurs réponses et actions, qui détermineront, à la toute fin, leur « portrait vert ». L’objectif est d’amener chaque personne à connaître sa capacité à changer les choses et de l’inviter à réellement agir.

Unique en son genre

Le Musée de la civilisation mettra également de l’avant cet été la question du genre. De plus en plus présente et visible, elle engendre des transformations sociales qui ont des effets sur le vivre-ensemble. Unique en son genre permettra aux publics de découvrir la pluralité des expériences liées aux genres comme leurs transformations dans le temps et selon les cultures, au Québec comme ailleurs.

Plus précisément, l’exposition abordera les identités et les expressions de genre, la diversité des corps sexués dans le monde animal et chez l’humain, les normes sociales genrées et les discriminations qui y sont associées, les mouvements sociaux de revendications historiques et actuels, ainsi que les cultures trans et queer actuelles.

L’exposition, présentée du 18 mai 2023 au 14 avril 2024, est composée d’une série d’objets et de témoignages audiovisuels ainsi que de deux installations artistiques.

Le Musée de la civilisation a choisi une approche sensible et respectueuse afin que la diversité des publics puisse parcourir l’exposition au rythme de chacun tout en favorisant découvertes et réflexions. L’exposition veut aussi offrir un espace sécuritaire aux personnes de la diversité de genre où elles se sentiront à leur place, entendues et reconnues.

Alexander McQueen. L’art rencontre la mode

L’exposition proposera une réflexion sur le processus de création de celui que l’on a surnommé « l’enfant terrible » de la mode anglaise, qui s’est enlevé la vie quelques jours après la mort de sa mère en 2010, à l’âge de 40 ans. Présentée du 15 juin au 10 septembre, celle-ci mettra à l’honneur la démarche artistique et interdisciplinaire du designer et artiste, qui prend racine dans des références autobiographiques et encyclopédiques (alimentées, entre autres, par l’histoire, les sciences naturelles et la culture populaire), et soulignera l’universalité des thèmes, tels que la vie, la mort, la nature, le colonialisme, la mythologie ou encore la condition humaine.

Le MNBAQ exposera pour l’occasion, au pavillon Pierre Lassonde, des ensembles conçus par le créateur qui seront mis en relation avec des oeuvres d’art, notamment de grands maîtres de l’histoire de l’art — Dürer, Goya et Picasso — et d’artistes du Québec — François Baillairgé, Patrick Bernatchez, Clarence Gagnon, Holly King, Marcel Saint-Pierre et Claire Savoie —, valorisant ainsi une diversité d’époques, de cultures et de techniques.

« L’exposition a été présentée pour une première fois au LACMA à Los Angeles, à l’été 2022, et elle a été mise en circulation pour être présentée à la National Gallery of Victoria, à Melbourne, avant de terminer son parcours ici, à Québec, au MNBAQ, raconte Maude Lévesque, commissaire de l’exposition. Chaque présentation est une exposition différente, tant par le contenu que par la scénographie. »

Organisée par le Los Angeles County Museum of Art (LACMA) et le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), l’exposition Alexander McQueen. L’art rencontre la mode rassemble près de 200 objets de la collection de LACMA, parmi lesquels 69 ensembles du créateur, 50 oeuvres d’art dont des costumes historiques, 17 coiffes et chaussures conçues par l’artiste de Los Angeles Michael Schmidt, et 32 oeuvres de la collection du MNBAQ.

« Nous avons sélectionné ces oeuvres de notre collection pour enrichir le contenu de l’exposition et pour mettre en lumière les thèmes universels explorés par McQueen, précise Maude Lévesque. La scénographie permettra de faire l’expérience de quatre zones aux ambiances distinctes. On a imaginé six tableaux thématiques qui viennent mettre en valeur la fougue créatrice et provocatrice de ce couturier légendaire. »

Camp artistique au MNBAQ Dans le cadre de l’exposition Alexander McQueen. L’art rencontre la mode, le Musée national des beaux-arts du Québec offre aux jeunes de 13 à 17 ans de participer à une semaine de création, où dialoguent le langage de la création textile et les arts visuels.



Les semaines du 7, du 14 et du 21 août 2023, les jeunes adeptes de la mode pourront découvrir l’univers d’Alexander McQueen lors d’une visite de l’exposition et user de leur créativité pendant des ateliers de dessin et de collage.

Soirée d’inauguration Barbada et FLIP Fabrique mettront à l’honneur la diversité lors de la soirée d’inauguration de l’exposition Unique en son genre, le 17 mai, au Musée de la civilisation. En plus de la visite de l’exposition, la soirée propose une discussion autour du genre en compagnie d’experts et d’expertes de vécu, un extrait de Muse, un spectacle de FLIP Fabrique jouant sur les codes de genre, ainsi qu’une performance en salle du théâtre Kill ta peur.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.