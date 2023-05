Le corps humain au microscope au Musée de la santé Armand-Frappier

Ce texte fait partie du cahier spécial L'été des musées

Magnifiquement installé dans sa toute nouvelle bâtisse, le Musée de la santé Armand-Frappier propose deux expositions permanentes et une temporaire pour initier petits et grands aux fascinants mystères de la santé humaine.

À la fin de sa vie, Armand Frappier rêvait d’un lieu consacré aux sciences médicales et à la microbiologie ; c’est chose faite depuis plus de 30 ans grâce à l’impulsion de l’Institut Armand-Frappier. Ce musée, qui rend hommage à l’homme et à son héritage considérable, démystifie les rouages de la médecine préventive auprès du grand public à travers des expositions, mais aussi avec une panoplie d’activités éducatives et interactives. Celles-ci invitent à réfléchir sur les défis de la santé des humains, mais aussi de celle de la planète. Et de mieux comprendre ce qui les relie.

« Ce bijou d’institution allie culture scientifique, patrimoine, santé, éducation, résume Guylaine Archambault, directrice générale du musée. Les connaissances scientifiques d’aujourd’hui aident les gens à porter un regard critique et éclairé sur les enjeux de santé et à prendre des décisions favorables à leur bien-être. Nous sommes tous acteurs de la santé : les chercheurs qui repoussent les frontières du savoir, les soignants quand la santé fait défaut, les décideurs politiques. Nous l’avons bien vu durant la pandémie : toutes les décisions prises collectivement ont un impact sur la santé individuelle. »

Le Musée version 2023

Depuis janvier dernier, ce musée est situé dans un tout nouvel espace, à proximité du Cosmodôme de Laval, aussi vertueux qu’invitant : le bâtiment de deux étages, certifié LEED, renferme de vastes salles qui laissent passer la lumière par ses grandes baies vitrées. Il comprend deux salles d’exposition, quatre laboratoires tout équipés pour initier les jeunes aux observations et aux manipulations scientifiques et trois salles multifonctionnelles pour les animations notamment scolaires. Les expositions qui y sont présentées sont conçues par l’équipe du musée.

Outre la nouvelle exposition murale portant sur la vie et la contribution majeure du docteur Frappier à l’introduction de la microbiologie au Québec, l’autre exposition permanente intitulée 4, 3, 2, 1… Santé ! porte sur les quatre échelles de la santé humaine : les molécules et cellules, les individus, les populations et la planète. Elle présente, entre autres, les outils permettant au corps humain de lutter contre la maladie et d’assurer son bien-être tant physique que mental. Une série de modules consacrés aux systèmes anatomiques — lymphatique, squelettique, musculaire, reproducteur ou encore tégumentaire — démystifient les fonctions complexes du métabolisme et mettent l’accent sur l’effet des saines habitudes de vie sur la santé. Déterminants sociaux, génétique, inclusion et thérapies par le contact avec la nature : cette exposition démocratise la compréhension de notions complexes qui nous concernent tous, mais qui restent bien souvent cantonnées à l’univers médical.

Pandémies. L’humanité au défi

Ces dernières années, l’équipe a travaillé sur cette exposition temporaire interactive sous forme de jeu-questionnaire portant sur les grandes crises sanitaires — dont celle de la COVID-19 — qui ont marqué l’histoire : la peste, le choléra, la grippe et la variole. L’occasion de démontrer combien ces périodes troubles ont permis de faire avancer la compréhension des maladies, mais aussi les progrès de la science. Grâce à un comptage de points avec un bracelet interactif, le visiteur peut recevoir le résultat de son test par courrier électronique. Une exposition tout public qui donne l’occasion d’accroître ses connaissances tout en relevant des défis attractifs. En lien, l’atelier en labo Démarche scientifique. La course au vaccin ! permet de démystifier l’action vaccinale dans les maladies infectieuses.

À partir du mois d’octobre prochain, une nouvelle exposition temporaire sera consacrée à l’alimentation. Manger. L’exposition qui nourrit fera le lien entre l’alimentation et le bien-être à travers trois zones distinctes : le rôle des aliments dans les fonctions du corps humain, dans le plaisir sensitif et dans les notions d’équité et de durabilité. Le tout suivant une approche aussi rigoureuse que ludique, celle-là même qui fait la marque de cette institution.

Des camps de jour scientifiques Du 26 juin au 25 août, le Musée de la santé Armand-Frappier ouvre ses portes à la clientèle jeunesse avec trois programmes adaptés à trois tranches d’âges : 6 ans, 7-8 ans et 9-12 ans. Chacun de ces programmes propose des activités sous forme ludique et expérimentale fondées sur un socle scientifique. Pour les plus jeunes, les animateurs ont recours à des fictions et à des animations attrayantes afin de les initier aux bases de la science et de la santé humaine. Chaque camp de jour s’étale sur cinq journées consécutives et rassemble 24 enfants autour de trois professionnels de l’animation scientifique. Les camps de jour du musée attendent l’attestation officielle décernée par l’Association des camps du Québec.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.