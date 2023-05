Quoi de neuf au Centre canadien d’architecture ?

Ce texte fait partie du cahier spécial L'été des musées

Cet été, le CCA s’intéresse à l’architecte argentin Amancio Williams et décortique le concept de la photographie à l’aune des 50 dernières années à travers deux expositions enrichissantes.

Sortis du cadre. Amancio Williams

Il est l’un des architectes modernes les plus réputés d’Amérique latine à qui l’on doit, entre autres, la Maison sur le ruisseau (Casa sobre el Arroyo), à Mar del Plata, et l’aéroport de Resistencia. Plus de 30 ans après sa mort, l’Argentin Amancio Williams est aujourd’hui l’objet de la série d’expositions Sortis du cadre proposée par le Centre canadien d’architecture (CCA).

Afin de rendre accessible au public ses nombreux projets, le CCA a invité les commissaires Claudia Shmidt, de Buenos Aires, Pezo von Ellrichshausen, de Concepción, et le Studio Muoto, de Paris. Leurs divers parcours, qui incluent des maîtrises singulières de la pratique et de l’histoire de l’architecture, permettent d’apporter un regard neuf sur l’oeuvre d’Amancio Williams et de son agence qui s’étire sur plusieurs décennies, entre les années 1940 et 1980. Rappelons que ses conceptions sont d’autant plus intéressantes à observer aujourd’hui puisque celui-ci a toujours mis un point d’honneur à bâtir une relation non intrusive entre l’architecture et la nature.

Pour Sortis du cadre, Claudia Shmidt, Pezo von Ellrichshausen et le Studio Muoto ont notamment compilé des archives très complètes, comme des dessins, des photographies, de la correspondance et des maquettes, qui ont été offertes au CCA par la famille de l’architecte en 2020. Chacune des expositions de la série propose donc d’appréhender les réalisations d’Amancio Williams avec une vision contemporaine qui résonnait déjà à l’époque. Les dimensions sociale, environnementale et politique des constructions de l’Argentin avaient, en effet, séduit Le Corbusier à la fin des années 1940 qui lui avait confié la supervision de la maison du docteur Curutchet à La Plata.

Dès le 22 juin

Les vies des documents – La photographie en tant que projet

Pendant l’été, le CCA accueille également ses visiteurs pour la première étape de sa trilogie de recherche au long cours — d’une durée de six ans, soit jusqu’à son cinquantième anniversaire ! — consacrée au médium de la photographie. Cette exposition arrive à point nommé puisque depuis sa fondation en 1979, le CCA a à coeur de redéfinir le rôle de la photographie dans le domaine des organisations et des collections de recherche en architecture.

Entamée au début du mois, Les vies des documents – La photographie en tant que projet a, de fait, pour mission d’explorer ses différentes fonctions, de l’oeuvre d’art au document et outil d’investigation de l’environnement architectural. Cette exposition chapeautée par Bas Princen et Stefano Graziani a été pensée comme un documentaire et regroupe tant des oeuvres de la collection du CCA, qui datent des années 1970 à nos jours, que des projets inédits formés au gré de livres, de maquettes, de publications, d’entretiens et des documents liés à la production inhérente de ces oeuvres. Elle a également pour objectif d’analyser la pratique d’artistes et de photographes qui ont participé aux évolutions du langage de la discipline au cours des cinquante dernières années grâce, notamment, à leur appropriation de plusieurs notions clés, comme celles de paysage et de la complexité de l’archive. À l’heure où les images générées par l’intelligence artificielle posent question, l’exposition promet d’interroger notre environnement et ce que nous voyons.

Jusqu’au 3 mars 2024

