Coup de projecteur sur des expositions à Montréal

À Montréal, les musées font la part belle à l’histoire de chez nous, à celle d’ailleurs, à celle du passé et à celle du présent. Partout dans la métropole, les expositions tissent un fil rouge entre la Nouvelle-France, le XIXe siècle et l’ère actuelle, naviguant entre l’Italie, la France, l’Algérie, la Colombie et, bien sûr, le Québec. Découvrez les expositions à ne pas manquer à Montréal au cours des mois à venir : l’été s’annonce dépaysant à l’ombre des oeuvres de nos musées.

Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM)

Le MBAM propose cet été pas moins de quatre expositions, dont la toute nouvelle L’univers au creux des mains. Pensées et splendeurs de la Colombie autochtone, qui ouvrira ses portes le 3 juin prochain. On y présente 400 oeuvres colombiennes datant d’environ 1500 avant l’ère commune jusqu’à aujourd’hui, dont des pendentifs et des masques en or, des effigies en céramique, des aquarelles et des textiles tirés, entre autres, de la collection du Museo del Oro à Bogotá. Pensée en collaboration avec la communauté autochtone des Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, l’exposition fait honneur aux connaissances millénaires de ce peuple fondateur. Des ateliers pour les familles, des visites guidées et une série de films seront offerts au public en complément de l’exposition.

Le musée propose également Le clan du loup. L’art de Dempsey Bob, dès le 18 mai, une première rétrospective du travail du sculpteur canadien Dempsey Bob. À travers une soixantaine d’oeuvres de tout acabit (masques, panneaux, sculptures murales, contenants et tenues cérémonielles) qui témoignent de son héritage tahltan et tlingit, l’artiste de la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique érige un pont entre son bagage culturel personnel et des influences plus contemporaines. Dempsey Bob a remporté le Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques en 2021.

La troisième exposition, Vues de l’intérieur. Portraits de l’espace habité (jusqu’au 2 juillet 2023), explore la notion d’intérieur dans les oeuvres d’artistes québécois et canadiens issues de la collection du MBAM. Peintures, photographies, installations et sculptures regroupées en cinq thèmes (l’atelier, l’entre-lieu, l’intérieur utopique, l’intérieur intime : un espace de soin et l’intérieur domestique) se chevauchent et se complètent dans un kaléidoscope qui offre un regard actuel sur des espaces passés, tissant un lien entre le souvenir du confinement et l’intemporel rapport à l’intime.

Enfin, on ne ratera pas Nalini Malani. Par-delà les frontières (jusqu’au 20 août 2023), une toute première exposition individuelle au pays pour cette artiste d’origine indienne qui travaille l’art vidéo. Depuis près d’un demi-siècle, celle-ci s’attelle à faire voir et à faire entendre les histoires de personnes marginalisées, notamment celles des victimes de violence. On retrouve dans l’exposition une installation vidéo à neuf canaux et un dessin mural performatif, en plus d’une oeuvre vidéo grand format, Ballade d’une femme, projetée sur la façade du pavillon Michal et Renata Hornstein du MBAM. Celle-ci a été créée spécialement pour l’occasion.

Musée d’art contemporain de Montréal (MAC)

Au MAC, c’est l’artiste française Lili Reynaud-Dewar qui est à l’honneur dans l’exposition I Want All of the Above to Be the Sun [Je veux que tout ce qui précède soit le soleil]. Active depuis une vingtaine d’années, elle travaille sculpture, performance et vidéo en se mettant en scène dans des espaces de diffusion, des musées et des centres d’artistes. Dans des vidéos filmant ses performances, on peut la voir danser dans des salles vides, le corps peint. S’ajoute à cela une série d’autoportraits en aluminium poli récemment mise en chantier. On y retrouve enfin une installation vidéo de quatre projections en simultané intitulée Rome, 1er et 2 novembre 1975 (2019-2021), projet entrepris par Lili Reynaud-Dewar durant un séjour à la Villa Médicis de Rome. La performance effectue une reconstitution des dernières heures de Pier Paolo Pasolini, cinéaste italien controversé, juste avant son assassinat.

Plusieurs activités sont organisées en lien avec l’exposition, dont une rencontre avec l’artiste sous la forme d’une conférence le 16 mai, à 18 h, au Centre canadien d’architecture. Deux autres visites-rencontres sont aussi à mettre à l’agenda : une avec le conservateur Mark Lanctôt (24 et 31 mai 17 h 30, une en français, l’autre en anglais), une autre avec la danseuse et chorégraphe Marie Claire Forté, le professeur de cinéma à l’Université Concordia Luca Caminati et l’artiste Frédéric Moffet, qui proposent une lecture à trois têtes de l’oeuvre de Lili Reynaud-Dewar à même les salles du musée (21 et 28 juin à 17 h 30).

Musée McCord Stewart

Dès le 2 juin, le Musée McCord propose Montréal en devenir. Duncan, peintre du XIXe siècle, une exposition unique qui réunit pour la première fois une centaine d’oeuvres du premier artiste britannique à s’être établi à Montréal. Né en Irlande, James Duncan (1806-1881) débarque au Canada à seulement 24 ans et se met rapidement à peindre sa terre d’accueil. À travers ses toiles (dont plusieurs aquarelles) et ses dessins, on plonge dans la cité coloniale qu’était alors la métropole : alors que la photographie n’était pas encore monnaie courante, ces oeuvres nous permettent de vivre au coeur du quotidien montréalais des années 1830 à 1880. Parmi les points de vue qu’on a plaisir à redécouvrir, on compte le mont Royal et l’île Sainte-Hélène, en plus des rues de l’époque qui fourmillent de passants, de carrioles et de commerces aujourd’hui disparus.

Vous êtes de passage au Musée ? Assurez-vous de vous arrêter à Hochelaga. Montréal en mutation, une exposition de la colorée photographe et réalisatrice Joannie Lafrenière qui donne à voir les gens et les lieux qui façonnent le quartier bigarré d’Hochelaga-Maisonneuve, jusqu’au 10 septembre 2023.

En extérieur, l’exposition de photographies Bâtir Montréal (du 16 juin au 15 octobre), qui s’étalera sur l’avenue McGill College adjacente au musée, retrace 25 photographies historiques de grand format de la collection Photographie du Musée. La thématique ? La plus montréalaise qui soit : les chantiers de construction. On y suit le développement des infrastructures de Montréal, des années 1850 aux années 1980.

Enfin, ne ratez pas les midi-concerts tous les mercredis, du 5 juillet au 23 août, dans la Forêt urbaine, parc éphémère de la rue Victoria. On y retrouvera des artistes d’ici qui font rayonner la diversité et la richesse de la ville.

Festival d’histoire de Montréal

C’est du 12 au 14 mai que se déroule la 3e édition du Festival d’histoire de Montréal, qui propose de s’attarder à l’histoire et au patrimoine de la métropole avec des expositions, des balados et des visites guidées, entre autres. Au Musée de Lachine, par exemple, on découvre l’exposition Ça pousse ! Une histoire à cultiver en compagnie de l’historienne et commissaire Éliane Bélec. L’exposition rappelle les savoir-faire en matière d’autonomie alimentaire transmis de génération en génération par les Québécois, de la préparation de semis à la conservation des aliments.

Au Musée McCord Stewart, c’est l’exposition Avaler les montagnes qui sera proposée. Avec Karen Tam, artiste, et Guislaine Lemay, conservatrice de la collection Culture matérielle, on pourra découvrir comment l’artiste d’origine chinoise explore la construction de son identité culturelle à travers son art. Ses installations, sculptures, oeuvres textiles et dessins sont réunis au 3e étage du bâtiment. En parallèle (et de manière complémentaire), Karen Tam s’est penchée sur les archives du Musée afin de s’interroger sur les récits construits et reçus autour de la diaspora chinoise de Montréal. Elle partagera ses impressions le dimanche 14 mai, de 11 h à 12 h en anglais et de 14 h à 15 h en français.

Enfin, au Musée des métiers d’art du Québec (MUMAQ), c’est une visite guidée et pédestre qui est proposée autour de l’exposition Une histoire culturelle à Saint-Laurent, l’exposition permanente du lieu de diffusion. On y parcourt l’histoire du quartier Saint-Laurent grâce à quelques-uns de ses bâtiments phares ainsi que plusieurs objets, dont certains remontent à la Nouvelle-France. Dimanche, 14 mai à 11 h. Places limitées.

Musée des métiers d’art du Québec (MUMAQ)

Au MUMAQ, deux expositions temporaires sont à découvrir. Lyse Charland Favretti. Souffle de lumières (jusqu’au 3 septembre) propose une rétrospective de la carrière de cette artiste plasticienne québécoise qui a travaillé le vitrail depuis les années 1970. Un volet technique propose une incursion dans l’atelier de l’artiste, où vous serez à même de suivre le processus de création des verrières et des murales de verre qui ornent certains édifices publics du Grand Nord québécois, mais aussi certaines stations de métro de Montréal : à vous de voir si vous pourrez les reconnaître !

Enfin, l’exposition Journées du patrimoine culturel algérien (jusqu’au 11 juin 2023), quant à elle, donne à voir des trésors issus de ce pays d’Afrique du Nord. Costumes, dinanderie, maroquinerie, musique et bijoux se côtoient ainsi dans une féerie d’artefacts réunis grâce à la collaboration de l’Écomusée de l’Algérie.

