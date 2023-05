La parlure des jeunes sous la loupe de Jérôme 50

Wesh. Stife. Vag. Et si les mots et les expressions des jeunes Québécois contribuaient à la richesse du français au lieu de le mettre en péril, comme le croit le gouvernement Legault ? C’est l’idée que défend le chanteur Jérôme 50, qui travaille depuis quelques années sur un dictionnaire consacré à leur langue et qui sort vendredi un balado documentant sa démarche.

« Ce n’est pas d’hier que les jeunes se font accuser de mal parler, mais c’est ignorer le génie linguistique dont ils font preuve. Il faut accueillir d’un bon œil ce changement, le mettre en valeur même, plutôt que de le nier, de le refuser ou de le critiquer. C’est la seule manière d’assurer la pérennité du français au Québec », lance le jeune auteur-compositeur-interprète de la populaire chanson Tokébakicitte.

Passionné par les mots, celui qui a entamé dans les dernières années une maîtrise en linguistique à l’Université Laval s’explique mal la peur bleue que la classe politique alimente vis-à-vis de la façon de parler des jeunes générations, qui agrémentent leur français de mots empruntés à l’anglais et à d’autres langues.

Il prend en exemple la publicité controversée du gouvernement Legault, lancée en mars dernier, pour interpeller le public au sujet du déclin du français. La publicité prenait la forme d’une parodie de reportage animalier en utilisant de nombreux anglicismes. Des partis d’opposition et une frange de la société ont rapidement déploré que la Coalition avenir Québec s’attaque injustement aux jeunes, bien que le parti se soit défendu de viser spécifiquement cette génération.

« Ce genre de message rebute les jeunes. C’est une prise de conscience moralisatrice et non invitante », commente Jérôme 50.

D’autant plus que ces emprunts lexicaux n’ont rien de dangereux, explique-t-il. « Il n’y a aucune étude qui prouve que lorsque deux items lexicaux sont en compétition, ça peut provoquer la disparition d’un des deux termes. Par exemple : se stationner et se parquer, les deux sont encore en usage au Québec, ils cohabitent. »

Le slang sur écoute

C’est d’ailleurs un sujet qu’il aborde plus en détail dans son balado Ainsi soit chill, disponible vendredi sur OHdio, où il explore les différents phénomènes qui forgent l’identité linguistique des jeunes d’aujourd’hui.

Le projet se veut une extension audio de son dictionnaire collaboratif Le petit chilleur, sur lequel il travaille depuis trois ans, en guise de mémoire de maîtrise. À travers les épisodes, il donne ainsi directement la parole aux jeunes qu’il rencontre sur le terrain, mais aussi à des experts en linguistique pour analyser et contextualiser ses observations.

Dans Ainsi soit chill, l’artiste s’intéresse notamment au slang montréalais, aux différents accents, aux nouveaux mots offensants ou encore au verlan. Il commence la série en se penchant sur la conjugaison des verbes empruntés de l’anglais. Si, traditionnellement, on les accorde comme les verbes en français du premier groupe (en ER), les jeunes ont tendance à laisser tomber la terminaison « é » pour se rapprocher du modèle original. Ils vont ainsi dire « j’ai chill », plutôt que « j’ai chillé » ; « j’ai bad trip », au lieu de « bad tripé ».

Il faut accueillir d’un bon œil ce changement, le mettre en valeur même, plutôt que de le nier, de le refuser ou de le critiquer. C’est la seule manière d’assurer la pérennité du français au Québec.

Jérôme 50 revient également aux origines de ces nouveaux mots populaires comme « patnais » (ami), « vag » (laisser tomber), « wesh » (salut), ou encore « stife » (fille), qui sont en fait des emprunts d’autres langues, principalement le créole haïtien et l’arabe.

On apprend par ailleurs que ce phénomène est vieux comme le monde et forge depuis longtemps la langue française. Par exemple, le mot « divan » vient de l’arabe, « robot » du tchèque, « édredon » du danois et « paquebot » de l’anglais.

« Ça prouve toute la créativité lexicale des jeunes d’aujourd’hui, qui continuent dans cette tradition. Mais c’est un phénomène auquel on s’intéresse peu, malheureusement, à part pour le critiquer », déplore Jérôme 50.

C’est ce qui l’a incité à créer un dictionnaire du parler des jeunes, et le balado par extension. « J’espère que ça va contribuer à ouvrir les yeux de politiciens, d’enseignants et de bien d’autres sur l’apport des jeunes dans la conservation de notre langue. […] Il faut réapprendre à aimer notre langue française, avec ces changements. »

Ainsi soit chill Un balado animé par Jérôme 50, réalisé par Catherine-Eve Gadoury. Disponible le vendredi 12 mai sur la plateforme OHdio de Radio-Canada.