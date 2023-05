Les boulettes de la liberté des Iraniennes

C’est à la découverte du parcours migratoire des immigrants, et de celui de l’intégration à la société d’accueil, que le festival Cuisine ta ville, qui célèbre ses 25 ans cette année, convie la population. Dans cette migration, on apporte une mémoire, et, parfois, des objets. Le festival expose cette mémoire jusqu’au 14 mai avec des expositions, des spectacles de danse, de musique et de théâtre en plein air, des tables rondes, des activités populaires et des fêtes de cuisine. On y rencontre notamment le collectif Native Immigrant, qui crée des ponts entre l’immigration et les Premières Nations. Ce rendez-vous gratuit a lieu sur la place des Festivals, à Montréal. Le tout est organisé par ATSA (Quand l’art passe à l’action), qui s’est donné pour mission d’évoquer par l’art les causes sociales, environnementales et patrimoniales cruciales et préoccupantes.