La Station spatiale internationale comme si on y était

Observer les astronautes à bord de la Station spatiale internationale dans l’action comme si on était à leurs côtés. Voir et ressentir les émotions qu’ils éprouvent quand ils admirent notre planète depuis les hublots et quand ils se retrouvent dans l’immensité du vide de l’espace pour effectuer des réparations. C’est ce que propose l’expérience immersive Space Explorers: L’INFINI, qui est présentée au Vieux-Port de Montréal par Expériences INFINITY, une coentreprise formée du Studio Phi et de Felix Paul Studios.

Tous les astronautes qui ont séjourné à la Station spatiale internationale soulignent la chance inouïe qu’ils ont eue de vivre cette expérience unique. Grâce à Space Explorers: L’INFINI, ils ne seront plus les seuls, le grand public y ayant désormais accès, et ce, sans quitter la Terre.

Le réalisme n’aura jamais été aussi saisissant, et ce, grâce à des caméras de réalité virtuelle équipées de neuf capteurs 4K qui filment en format 3D sur 360 degrés, mises au point par Felix Paul Studios de Montréal. L’une de ces caméras a été utilisée pour filmer diverses scènes de la vie quotidienne des astronautes à l’intérieur de la Station. L’autre, qui a été adaptée pour faire face aux conditions du vide spatial, a été attachée au bout du bras canadien, lequel a « servi de grue cinématographique permettant de bouger la caméra autour de la SSI et de filmer la sortie dans l’espace de deux astronautes », a précisé Félix Lajeunesse, cofondateur de Felix Paul Studios et chef de la création.

Photo: Felix & Paul Studios en association avec Time Studios

Les caméras ont été équipées d’un système de ventilation pour évacuer la chaleur qu’elles accumulaient en raison de l’absence de gravité. Et celle ayant servi au tournage à l’extérieur a été conçue « pour résister à l’absence de pression et aux écarts de température pouvant atteindre 400 °C entre les moments où les rayons du Soleil frappaient la caméra et ceux où le Soleil était derrière la Terre. Il a fallu la recouvrir d’aluminium et de téflon et modifier les lentilles pour ne pas qu’elles soient complètement éblouies par le Soleil, dont les rayons ne sont pas filtrés ou absorbés par l’atmosphère terrestre. On a dû prévoir un système de transmission des images depuis le bras canadien pour être en mesure de voir ce que l’on filmait », a-t-il expliqué.

Ces caméras ont été envoyées à la SSI en 2018. Elles ont servi à tourner des centaines d’heures de contenus pendant près de deux ans et demi, dont sept jours en extérieur. L’astronaute David Saint-Jacques est celui qui a reçu les caméras à la SSI. Il a appris à les utiliser et a enrôlé ses coéquipiers dans le projet.

Présent à la présentation à la presse, l’astronaute québécois a confié être profondément ému chaque fois qu’il voit le spectacle. « Chaque fois, c’est comme y retourner tant c’est réaliste. Ça me fait chaud au coeur de savoir que plein de gens pourront vivre cette expérience », a-t-il dit.

« Les astronautes ont été de véritables partenaires créatifs dans cette aventure. Ils ont adapté et bonifié des scènes du scénario qu’on leur avait soumis. C’était extraordinaire quand on découvrait les images qu’ils avaient filmées ! » a ajouté M. Lajeunesse.

En se promenant dans une station spatiale virtuelle, le visiteur, équipé d’un casque de réalité virtuelle, rencontre des bulles colorées qu’il peut activer en les touchant. Il est alors transporté dans une scène filmée à l’endroit exact où il se trouve dans la station. Ces bulles nous transforment en témoins privilégiés de l’arrivée de nouveaux astronautes, à qui on explique les manoeuvres d’urgence, du départ de coéquipiers devenu amis, de moments de divertissement (lancers de ballon, repas à la chandelle avec petite musique de jazz), de la vie quotidienne (coucher et lever, entraînement physique), des expériences scientifiques en cours.

Un premier spectacle intitulé Space Explorers: The ISS Experience a été présenté à l’été 2021, à Montréal, avant de partir en tournée à Houston, à Seattle et à San Francisco. Ceux qui ont eu la chance de voir ce spectacle ne seront pas déçus par le nouveau, Space Explorers: L’INFINI, qui est encore plus spectaculaire, car il comprend cette fois des séquences à l’extérieur de la Station spatiale internationale. L’expérience immersive est alors particulièrement bouleversante, car Felix Paul Studios « a reproduit les images à l’échelle de la SSI ».

Photo: Felix & Paul Studios en association avec Time Studios

Le bras robotisé canadien qu’on peut presque toucher apparaît d’une longueur interminable. Les panneaux solaires ressemblent à d’immenses gratte-ciel. La SSI se révèle un mastodonte blanc hérissé de multiples excroissances. Les points de vue sur la planète bleue, le soleil levant et les nuages qui défilent sous nos pieds sont plus vertigineux que jamais. « Dans le but de favoriser la dimension contemplative, de donner aux gens la chance de voir leur propre planète comme les astronautes lors d’une sortie dans l’espace et de ressentir les émotions qu’ils vivent à ce moment-là, le bras canadien a été étiré dans sa pleine expansion, ce qui a permis de voir la Terre sans aucune interférence », indique M. Lajeunesse.

Autres nouveautés par rapport à la version précédente : une première salle présente un portrait des astronautes qui figurent dans les séquences ainsi que de petits films décrivant différents temps forts de la réalisation de cette production. Également, à la suite de l’expérience immersive, sont diffusées les images filmées — par Felix Paul Studios — dans un format traditionnel du décollage de la fusée de la première mission du programme Artemis vers la Lune.

Seul bémol à cette expérience époustouflante : la durée d’environ 40 minutes de la séance d’immersion ne permet pas de plonger dans l’univers de chacune des 70 bulles qui sont proposées. Le temps manque. « C’est en effet impossible de tout voir. Il faut revenir plusieurs fois », répond Myriam Achard, du Centre Phi.

Space Explorers: L’INFINI, présenté depuis le 3 mai, se poursuivra au cours des prochains mois au coeur du Vieux-Port, dans le bâtiment situé juste en face du Centre des sciences de Montréal.