Violon 2023, un grand millésime

Quoiqu’il arrive lors de la seconde soirée de finales du Concours musical international de Montréal (CMIM) ce jeudi, la seule soirée de mercredi fournirait à l’édition Violon 2023 la possibilité de deux très dignes lauréats.

En toute logique, le compte rendu de la première soirée de la finale du CMIM aurait dû s’intituler « La bouleversante confession musicale de Dmytro Udovychenko », tant le 1er Concerto de Chostakovitch du violoniste ukrainien était bouleversant. Mais focaliser ainsi l’attention sur l’un des candidats aurait été très injuste envers l’Israélien Michael Shaham, qui nous a livré un Sibelius de toute beauté, où est apparue la qualité première que l’on attendait de lui : un charme sonore irradiant.

Seuls les membres du jury, à partir d’une péréquation très fine, prenant également en compte les épreuves précédentes, seront à même de départager pareils candidats.

Suprême entre tous

Dmytro Udovychenko nous a offert le plus grand 1er Concerto de Chostakovitch de l’histoire de la compétition. Sachant que certain (es) ont gagné (certes à tort) le CMIM avec cette oeuvre, cela situe les choses, quoiqu’il arrive désormais au niveau du résultat final.

La « grandeur » n’a rien à voir avec la perfection formelle, elle vient de l’intelligence du coeur et de l’âme et on l’a comprise dès le début de l’interprétation à un petit détail. Udovychenko contingentait le vibrato pour faire du début une déploration très linéaire et grise. C’est très exactement ça, et seuls les grands artistes le comprennent. Cette couleur-là s’oppose en tout, comme l’a fait le jeune soliste, à l’autre déploration, inondée de larmes (et donc de vibrato) du 3e mouvement.

Udovychenko a montré que le violon ce ne sont pas que des cabrioles (on va entendre ça jeudi avec le plus caricatural, le 1er de Paganini), mais c’est aussi le « grain », la gestion de l’incarnation et de la présence sonore et musicale dans les passages piano et pianissimo. Cela s’est entendu tant dans le 1er mouvement que dans la cadence. Et Udovychenko répond tout à fait présent dans les passages hargneux, même si tout n’était pas idéalement parfait.

Comme en 2010

L’incarnation des fines nuances distingue Udovychenko de Nathan Melzer. Le Concerto à la mémoire d’un ange de l’Américain a été une singulière expérience, qui ne permet pas vraiment de le juger pour qui n’a pas assisté aux épreuves précédentes. Melzer a privilégié une approche éthérée, mais à l’excès, jusqu‘à l’effacement sonore et à la passivité. De ce point de vue, l’interaction (ou plutôt le hiatus) avec la direction de Payare était assez spectaculaire, le chef ayant une vision bien plus incarnée des choses. Bref, Melzer joue très bien, il a un son moelleux. Quoi de plus ? On n’en sait rien. Son Berg n’est pas le nôtre et on en restera là.

Michael Shaham est le fils de Hagai Shaham, violoniste et réputé professeur. Il a joué un splendide Sibelius qui remet immédiatement en mémoire celui d’un autre lauréat : Benjamin Beilman en 2010. S’il sera difficile de départager Udovychenko et Shaham sur la foi du concerto, difficile aussi de trancher entre le Sibelius de Shaham et celui de Beilman : même qualité sonore, même assise, même sérieux, même absence de forfanteries. C’est dire, là aussi, le niveau. Il y a eu quelques mini accrocs que Beilman n’avait pas eus, c’est tout.

Un dernier commentaire pour noter la qualité de la tenue des trois candidats sur scène et, surtout, l’implication exceptionnelle de Rafael Payare à la tête d’un OSM engagé. Nous avons eu de « vrais » concertos mercredi soir, comme pour un vrai concert et le chef a animé Berg comme un magicien et dynamisé Sibelius avec poigne.

On a hâte de voir si le second soir maintient le niveau.

Violon 2023 Finale — 1er soir

Dmytro Udovychenko (Ukraine). Chostakovitch : 1er Concerto pour violon.

Nathan Melzer (États-Unis). Berg : Concerto à la mémoire d’un ange.

Michael Shaham (Israël). Sibelius : Concerto pour violon.

Orchestre symphonique de Montréal, Rafael Payare. Maison symphonique, mercredi 3 mai.