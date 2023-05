Le roi Charles, prince des arts

Charles devient souverain du Royaume-Uni et du Canada cette semaine, mais il y a belle lurette que le prince de Galles est un artiste roi.

Il a été initié aux pinceaux à l’adolescence par le peintre Robert Waddell au pensionnat de Gordonstoun, en Écosse. Le château de Balmoral et ses rudes paysages écossais restent une source d’inspiration privilégiée de ce royal « amateur enthousiaste », comme il se décrit lui-même.

Ses premières aquarelles ont été exposées au château de Windsor en 1977 avec celles de la reine Victoria, à la main aussi heureuse. Charles préfère cette peinture à l’eau sur papier parce que la rapidité d’exécution exigée ne fait pas poireauter trop longtemps son service de sécurité derrière le chevalet.

Ses œuvres se vendent une petite fortune, ce qui fait donc aussi du nouveau roi un aristocrate des artistes de Grande-Bretagne. Les seules ventes de deux décennies (1997-2016) ont rapporté environ 3,5 millions de dollars. Les profits sont entièrement versés au Prince of Wales’s Charitable Fund, entreprise philanthropique active en éducation, en environnement et dans la préservation du patrimoine.

La fortune personnelle de Charles a été récemment estimée à plus de 3 milliards par The Guardian. Elle comprend notamment une collection de timbres valant 100 millions de livres.

En tant que souverain, il devient propriétaire de la collection d’œuvres d’art de la famille royale britannique, l’une des plus importantes du monde, tous musées confondus. On y retrouve plus de 7000 toiles, quelque 150 000 gravures, environ 40 000 aquarelles et des centaines de milliers d’autres objets d’art, tapisseries, céramiques ou livres.

Un Disneyland féodal

L’intérêt réel et à vrai dire passionné pour les arts et la culture ne lui vient pas de sa mère, mais de sa grand-mère qui a acheté des centaines d’œuvres de grande qualité quand les prix étaient à plat dans les années 1930, 40 et 50. The Queen Mother en avait rempli la Clarence House avant que Charles et Camilla s’y installe il y a vingt ans.

Élisabeth II, elle, a surtout été associée culturellement au Royal Variety Performances, comme à certaines premières de films. Sa vraie passion allait aux chevaux de course et à la mécanique auto, métier appris durant la guerre.

Son fils aîné en pince fort pour l’architecture et le patrimoine. Il affirme ses goûts dans plusieurs livres, dont A Vision of Britain (1989) et The Prince’s Foundation, lequel enseigne et fait la promotion des styles et de l’urbanisme prémodernes.

« Nous devons renouer avec ces approches et techniques traditionnelles perfectionnées pendant des milliers d’années, considérées comme démodées et inutiles seulement depuis le XXe siècle, avec l’ère moderne progressiste », a écrit le prince de Galles dans The Architectural Review en 2014. La remarque pourrait lui servir de mot d’ordre pour protéger le régime qui le fait maintenant roi.

Photo: YouTube

Ses idées tranchées, à contre-courant, ont mené à des réalisations concrètes. Charles a acquis la Highgrove House, dans le Gloucestershire, en 1980, et l’a entièrement rénovée dans ses goûts à l’ancienne, y compris les jardins visités par 30 000 personnes par année.

Il a aussi présidé à la construction du complexe expérimental de Poundbury, dans le sud de l’Angleterre, dans un style néogéorgien et néovictorien. Les 3500 occupants des maisons ne peuvent changer la couleur des façades pastel sans l’accord de Son Altesse Royale. Le critique du Guardian a décrit ce fief miniature comme un « Disneyland féodal »…

Un monstrueux furoncle

Il n’hésite pas lui-même à critiquer férocement certains projets contemporains. Il assume une haine immodérée du style brutaliste. En 1984 déjà, il parlait de la nouvelle National Gallery de Londres comme d’un « monstrueux furoncle » (monstrous carbuncle). Il a vu dans le centre-ville de Birmingham un horrible labyrinthe de béton et présenté sa bibliothèque comme un lieu ressemblant à « un endroit où on brûlerait les livres plutôt que de les conserver ». Ses opinions ont eu assez de poids pour faire avorter la construction de plusieurs projets, dont une tour à Londres conçue par nul autre que Mies van der Rohe, excusez du peu.

Le mécène éclairé a beaucoup supporté l’initiation aux arts et la préservation de techniques artisanales ancestrales. Une autre de ses fondations, Children&the Arts, datant de 2006, a déjà permis à plus d’un demi-million d’enfants britanniques de participer à des sorties culturelles. Une autre encore, The Turquoise Mountain Trust, créée en 2006, supporte notamment les savoir-faire artisanaux en Afghanistan. Ce mécénat a permis de former environ 15 000 ouvriers et artisans, de lancer une cinquantaine d’entreprises et de restaurer 150 édifices historiques dans le pays.

Les plus cyniques y verront une manière de se refaire du capital de sympathie. Les plus réalistes se rappellent que The Prince’s Foundation a connu son lot de controverses pour avoir accepté des dons prétendument en échange de titres (« cash-for-honnours »).

Le roi intronisé samedi réplique que son activisme culturel s’inscrit dans une vision, une philosophie qui fait des arts et de la culture « un moyen de transformer concrètement la vie ». Cette imposante et multiforme philanthropie a fait l’objet d’une exposition en ligne par le service Google Arts&Culture.

Le roi comme sujet Même sans Shakespeare, la famille royale d’Angleterre demeurerait l’une des plus formidables sources d’inspiration culturelle du dernier millénaire. La tradition se poursuit, pour le meilleur et pour le pire. Charles aime la culture qui ne le lui rend pas toujours comme il le souhaiterait. À moins que la critique féroce ne tienne lieu de passion… Dans la sitcom britannique The Windsor (Channel 4), le prince qui attend que sa mère lui cède le trône se désennuie en inventant des théories loufoques alors que la réalité du monde extérieur lui échappe. Il revêt trop souvent le kilt et ne porte jamais rien en dessous. Trois saisons ont été tournées depuis 2016, et une quatrième produite cette année comprendra une émission spéciale sur le couronnement. Dans The Crown, série de Netflix consacrée à six décennies du règne d’Élisabeth, Charles est joué par Josh O’Connor (saisons 3 et 4) et surtout par Dominic West dans la cinquième partie. Elle traite des déboires du couple formé par le prince et Diana en portraiturant le prince comme un mari cruel et adultère, un fils comploteur, un père incompétent. Des voix majeures (dont celle de dame Judi Dench) ont eu beau crier à la déformation mensongère, la « dramatisation fictive » n’a fait que conforter la mauvaise opinion assez largement partagée par le vulgum pecus. Une sixième saison est attendue plus tard cette année. D’innombrables pages de journaux à potins et des dizaines de livres ont été écrits pour démêler les ragots ou en rajouter dans la masse. Le vaudeville amplifié par le mariage puis l’exil de Harry et Meghan ont restimulé la machine à rumeurs. Pour s’y retrouver un peu, on peut se rabattre sur Prince Charles : The Passions and Paradoxes of an Improbable Life (2017), considérée comme la biographie la plus sérieuse et la plus juste, écrite par la journaliste américaine Sally Bedell Smith.