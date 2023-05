«Guardians of the Galaxy Vol. 3»: trop, c’est comme pas assez

Dans une des scènes de Guardians of the Galaxy Vol. 3 (Les gardiens de la galaxie vol. 3), Star-Lord, alias Peter Quill, se fait reprocher de s’accrocher au passé et d’être incapable de lâcher prise. Pendant le film, on a parfois l’impression que James Gunn, qui a conçu et réalisé les trois « volumes » pour Marvel Studios, a le même problème que son protagoniste. De fait, James Gunn est depuis peu le grand manitou créatif chez DC Films, le concurrent de Marvel en matière de superhéros, et à l’évidence, il a eu du mal à dire adieu à ses personnages.

Ils sont tous là : Peter Quill (Chris Pratt), Rocket (voix de Bradley Cooper en V.O.), Groot (voix de Vin Diesel en V.O.), Drax (Dave Bautista), Nebula (Karen Gillan), Gamora (Zoe Saldaña) et Mantis (Pom Klementieff), la bande s’étant élargie dans Guardians of the Galaxy Vol. 2 (Les Gardiens de la galaxie vol. 2) et au gré des films Avengers.

Le premier film demeure l’un des meilleurs de Marvel Studios, toutes phases confondues. Une grande partie de son charme réside dans sa nature irrévérencieuse.

Hélas, il ne subsiste que peu de traces de cela dans le troisième film, qui a la fâcheuse manie de s’appesantir dans le registre dramatique (un virage amorcé dans le deuxième opus). À titre comparatif, il n’y avait que trois passages franchement émouvants dans le premier film : le décès de la mère de Peter, leur « réunion cosmique » et, entre les deux, le « Nous sommes Groot » formulé à point nommé par l’irrésistible humanoïde végétal.

Dans ce cas précis, la rareté provoquait une réponse émotionnelle puissante. On ne s’étonnera donc pas que la surenchère suscite, cette fois, une réaction tiède.

Un piètre méchant

Des trois films, Guardians of the Galaxy Vol. 3 est celui dont la construction s’avère la moins rigoureuse. Alors que l’intrigue arrive à sa résolution, Gunn refuse de conclure et continue plutôt avec ce qui s’apparente à un deuxième film « rabouté » et chaotique. C’est un détail, mais le premier film durait deux heures tandis que celui-ci dure deux heures et demie. Or, cette demi-heure, on la sent. Trop, c’est comme pas assez.

C’est dommage, parce que ça démarre réellement bien ; la première heure tient en haleine et n’est pas avare d’humour. On a droit à un aperçu des origines de Rocket (comme le laissait présager la bande-annonce), puis à une attaque brutale d’un certain Warlock (Will Poulter).

Lancés dans une course contre la montre pour sauver la vie d’un des leurs, Peter et ses compagnons devront faire face au Maître de l’évolution (Chukwudi Iwuji), un antagoniste affligé d’un complexe messianique.

Meilleur est le méchant, meilleur sera le film, croyait Hitchcock. Dans le genre, le Maître de l’évolution n’est pas terrible. Ses caractéristiques ? Crier dans chaque scène un peu plus fort que dans la précédente en ayant le regard un peu plus halluciné. C’est pas mal ça.

Visuellement époustouflant

En revanche, Guardians of the Galaxy Vol. 3 est sans conteste le plus époustouflant sur le plan visuel. La virée sur une station spatiale « organique » est une splendeur, quelque part entre le film 2001: A Space Odyssey (2001, l’odyssée de l’espace) et la série culte Space: 1999 (Cosmos 1999). Et comme toujours, Gunn propose une formidable sélection de succès musicaux pour tapisser la bande-son.

Il s’est en outre gâté au rayon des créatures, toutes tailles confondues. La ménagerie est débridée à souhait — et parfois franchement craquante.

Les interprètes font pour leur part bonne figure, surtout Chris Pratt, qui continue d’incarner Peter Quill comme s’il était né pour jouer ce rôle. À ce propos, sans rien divulgâcher, Quill réussira à « passer à autre chose ». James Gunn également, mais dans son cas, ç’aura été plus laborieux.

Les gardiens de la galaxie vol. 3 (V.F. de Guardians of the Galaxy Vol. 3) ★★★ Science-fiction de James Gunn. Avec Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter. États-Unis, 150 minutes. En salle.