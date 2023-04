ECHO : Un rêve éveillé

Jeudi soir avait lieu la première mondiale de la toute nouvelle création du Cirque du Soleil, Echo. Pour l’occasion, le fameux chapiteau de la compagnie, installé au Vieux-Port, a affiché complet. Pour cette 20e oeuvre, attendue depuis trois ans, le fameux cirque, dont la renommée n’est plus à faire depuis longtemps, nous plonge dans un univers à la fois sensible et futuriste, où se mêlent humains et animaux.

Animaux en costumes, géant articulé, oiseau lumineux, équilibristes au-dessus du feu… Le spectacle Echo nous en fait voir, sans aucun doute, de toutes les couleurs. Dès le départ, le rêve et l’imaginaire sont invités sur scène. Dans une musique digne d’un film épique, nous rencontrons ces créatures, mi-humaines, mi-animales, toutes de blanc vêtu. On découvre aussi l’héroïne principale, Future, et son fidèle compagnon, un loup tout bleu. Tous deux tiennent alors les spectateurs par la main pour le guider à travers cette aventure où les êtres vivants s’allient, s’entraident et s’unissent pour bâtir un meilleur monde.

Au milieu de la scène, un immense cube fait office de décor, mais aussi de réceptacle à plusieurs projections. Il bouge, transforme l’espace et devient aussi parfois un espace de jeu pour les circassiens. En plus des accessoires et des classiques agrès du monde du cirque, cette nouvelle création fait aussi beaucoup appel à la technologie. Que ce soit pour distraire le public avec un oiseau d’un nouveau genre ou créer l’illusion du mouvement dans le cube central, celle-ci est utilisée à bon escient, sans abus. Elle permet d’accentuer certains effets et de montrer de nouvelles réalités, tout en affirmant encore davantage le côté futuriste de ce nouveau monde, sans pour autant oublier l’humanité. Grâce à l’émerveillement, aux couleurs, aux sons et aux images, Echo interpelle notre rapport à la nature, faisant constater à quel point on peut parfois l’oublier trop facilement.

Une recette gagnante

Comme toujours, le Cirque du Soleil met de l’avant des artistes hors paires. Provenant des quatre coins du monde, ceux-ci nous éblouissent évidemment par leur maîtrise et la technicité de leur art. Des sangles élastiques à la triple bascule en passant par la contorsion, le diabolo, le fil mou, la banquine ou encore la suspension capillaire, Echo offre un florilège de numéros à la fois classique du cirque, mais vise aussi l’originalité.

Les numéros s’enchainent, liés par de la danse, un peu d’humour grâce aux deux clowns aux talents cachés et des moments d’interactions avec le public. Toujours dans la tradition circassienne, chaque numéro est ficelé de façon crescendo pour faire réagir, même parfois crier, le public, dans les derniers instants. Drôles, doux, surprenants et parfois inattendus, les numéros font du bien à voir et en mettent plein les yeux, même s’ils ne réinventent pas le genre. Malgré cela, on plonge comme des enfants dans cet univers pétillant et fantaisiste qui ne cherche pas à faire réfléchir, mais bien à faire sentir, ressentir, et rêver, le temps d’un instant.

Pour fortifier le tout, les sept musiciens et musiciennes, dont Pascale Brigitte Boilard, sont eux aussi transformés en créatures fantastiques et prennent part à certaines scènes. Lyriques et très enveloppantes, les chansons font parfois office de simples ambiances sonores, mais la plupart du temps, elles rehaussent le suspens dû à la difficulté technique d’un numéro, enrobent de douceur les belles voltigeuses retenues par leur simple chevelure par exemple et sont souvent synonymes d’envolée épique, digne de 7e art. On se laisse porter par ces mélodies parfois minimalistes, parfois semblables aux choeurs d’église ou aux chants soul. Et les frissons s’emparent du reste.

Artistes de haut niveau, scénographie originale et juste, musique comme base solide et nécessaire à la trame narrative et artistique, voilà ce qui explique le succès d’Echo. Comme à son habitude, le Cirque du Soleil atteint des sommets dans le spectacle grand public et familial et saura, j’en suis sûre, éblouir le reste du monde.

ECHO Un spectacle du Cirque du Soleil. Au chapiteau du Vieux-Port de Montréal, jusqu’au 20 août.