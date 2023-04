José Iturbi, l’inconnu le plus célèbre de la musique

Sony Classical publie un fascinant et luxueux livre-disques de 190 pages, From Hollywood to the World: The Rediscovered Recordings by Pianist and Conductor José Iturbi, retraçant la vie et la carrière d’un véritable phénomène dans l’histoire de la musique classique.

Le cas de José Iturbi (1895-1980) est sans équivalent. À part Leopold Stokowski, qui serra la main de Mickey dans Fantasia, il est le musicien le plus connu en Amérique des années 1930 aux années 1950.

Iturbi était un pianiste et chef d’orchestre devenu une personnalité de la radio aux États-Unis. Sa notoriété était telle que Hollywood en fit une vedette de cinéma. Ainsi, José Iturbi a tourné à Hollywood, entre 1943 et 1951, dix longs métrages, jouant le plus souvent son propre rôle.

Et puis, plus rien d’autre que l’oubli, relatif ou total. Il a quasiment disparu, comme un fondu cinématographique, et rien n’est resté. Lorsque Sony clame en couverture que ces enregistrements ont été « redécouverts », il ne fallait pas chercher particulièrement loin ; c’est que personne n’en voulait. Comme si cet artiste-là avait été une « mode », comme si Hollywood ne l’avait pas conduit « to the world », mais « to the artistic grave ».

Compartimentation

Avant d’être une mode, Iturbi était un cas à part, un phénomène. Nous avions évoqué son nom dans notre article sur l’histoire des pianistes se dirigeant eux-mêmes à l’occasion de la parution, en 2021, des concertos de Brahms par András Schiff. « Edwin Fischer (1886-1960) avait formé son propre orchestre de chambre, expressément pour défendre sa conception des concertos pour piano et des symphonies de Mozart. Il enregistra le 20e Concerto à Londres avec le Philharmonique en 1933, et le 17e Concerto le 7 mai 1937 à Berlin, le jour même où, à Vienne, avec le Philharmonique, un autre jeune grand mozartien, le chef Bruno Walter, lui emboîtait le pas pour un 20e Concerto, le plus légendaire enregistrement “auto-accompagné” de l’histoire. L’artiste, qui élargit alors le répertoire dans cet exercice, fut le très oublié et multitalentueux José Iturbi, pianiste espagnol et chef à Rochester de 1936 à 1944. Il fut le premier à enregistrer Beethoven au piano (3e Concerto), mais aussi Mendelssohn (1er Concerto) et même Liszt (1er Concerto) et Tchaïkovski, une audace sans lendemain. »

Publier ce très luxueux ouvrage aujourd’hui, c’est redonner sa place dans l’histoire à un artiste qui a finalement pâti d’avoir voulu ratisser trop large. Les diverses notices biographiques attestent aussi que la propension de José Iturbi à ne pas verser dans le politiquement correct a parfois écorché son image. Se surnommant lui-même « Iturbi, dusturbi », il pouvait demander l’expulsion d’un spectateur qui toussait, ou encore refuser de diriger lors d’une émission de radio, parce que sa musique serait mêlée à celle du sextuor de Benny Goodman, musicien qu’il admirait par ailleurs. « Classique et jazz ne se mélangent pas », avait alors statué celui qui a enregistré plus d’une Rhapsody in Blue chaloupée avec sa soeur Amparo.

À terme, il fut lui-même victime de cette compartimentation, car malgré ses multiples apparitions à Hollywood, le public des films ne s’intéressait pas à des concerts qui auraient programmé la Sonate de Liszt ou l’Opus 111 de Beethoven, tandis que le public classique snobait un artiste jugé dévoyé au cinéma.

Une étoile

Né à Valence, en Espagne, en 1895, José Iturbi gagne déjà sa vie comme pianiste professionnel à l’âge de sept ans en accompagnant des films muets au cinéma local. Il assure à sa famille des revenus complémentaires : « Nous étions pauvres, mais avions assez à manger. Juste assez. » S’il faut ajouter du beurre sur les épinards, il va jouer, tard, dans les cafés avoisinants.

À 15 ans, il déménage à Barcelone. C’est là qu’il rencontre Albéniz et Granados, puis le grand pianiste Emil von Sauer, qui l’encourage à auditionner au Conservatoire de Paris. Il file à Paris la même année et, à 19 ans, sort du Conservatoire avec un 1er prix. Après la guerre, il est engagé à Genève pour diriger le département de piano du Conservatoire, qu’il quitte en 1922 pour regagner Paris et privilégier sa carrière. À ce moment, ce n’est plus seulement Albéniz et Granados qui savent qui est José Iturbi, mais De Falla, Stravinski, Fauré, Prokofiev, Ravel et Gershwin !

La vie de José Iturbi est un roman. En 1936, il survit même à un écrasement d’avion. Il mène alors une carrière depuis sept ans aux États-Unis, où règne une vraie « iturbimanie ». Comme il avait, jadis, travaillé avec Wanda Landowska, il lui arrive, parfois, de donner des récitals moitié clavecin, moitié piano. Mais le piano ne lui suffisant pas, il se lance dans la direction d’orchestre en 1933. Il instaure vite la direction depuis le clavier, un genre alors perdu. L’Orchestre de Philadelphie, séduit par son talent, lui donne beaucoup de concerts dans les années 1934 et 1935, y compris en tournée, où il partage la baguette avec Ormandy. Alors qu’Ormandy est nommé à Philadelphie, il glane la direction musicale de l’Orchestre de Rochester, qu’il dirigera de 1936 à 1944. Iturbi composa également, notamment Soliloquy.

Mémorial

L’objet publié par Sony, sous la direction de Michael Feinstein et Robert Russ, en collaboration avec la Fondation Iturbi, est à classer dans la catégorie des « beaux livres » sonores. Ce n’est pas un coffret de CD, mais un livre avec 16 CD sur deux doubles pages cartonnées portant huit fourreaux.

Ce qui frappe en tout premier est la qualité de l’objet, sa finition. On retient la qualité du papier et l’incroyable profusion iconographique, ainsi que la richesse de celle-ci. L’objet est en anglais uniquement et détaille tant le parcours musical, discographique que cinématographique : très difficile d’imaginer plus beau et plus précis. C’est comme un musée qui se déplacerait dans le foyer de chacun.

Un aspect pragmatique évident n’est pourtant pas apparu à Feinstein et à Russ. Établir une liste des sessions d’enregistrement, et plus loin la discographie par numéros de catalogue, satisfait, certes, l’esprit du bibliothécaire maniaque, entomologiste à ses heures perdues. Mais l’acheteur, s’il est flatté qu’on entre ainsi dans le détail, a besoin d’une chose avant tout : une liste alphabétique des oeuvres par compositeur, avec le numéro du disque et la plage où on les trouve. Cette liste-là, nous ne l’avons pas. Avec elle, on verrait facilement, par exemple, qu’il y a deux versions du 3e Concerto de Beethoven, une de 1941, une autre de 1953.

Pour information, Iturbi a eu une « deuxième carrière ». Après avoir arrêté d’enregistrer pour RCA en 1952, il a gravé des disques pour Columbia. EMI a certes publié en 2006, tiré de ce legs, Les rarissimes de José Iturbi, mais cet album de deux CD ne contient pas tout. Il manque notamment son 1er Concerto de Tchaïkovski avec l’Orchestre Colonne, sa sonate « Clair de lune » de Beethoven et ses Mozart.

Le livre Sony Classical ressuscite ses enregistrements RCA Victor, mais pas les inédits comme Le chasseur maudit de Franck. On part à la découverte du chef dans le couplage de la 3e Symphonie de Mendelssohn et la 9e Symphonie de Dvořák. Sa direction spectaculaire, directe, rappelle un peu Paul Paray, avec quelques effets en plus (gros soufflets de cuivres dans le finale de Dvořák). On aurait aimé en savoir plus sur le chef, qu’on entend diriger aussi du Morton Gould et du William J. Reddick.

Son Mozart (20e Concerto et Concerto pour 2 pianos avec sa soeur Amparo Iturbi), droit et élégant, n’a rien de hollywoodien. Mais une certaine désillusion débute dès le 2e CD, les concertos de Liszt, Mendelssohn et Beethoven avec l’Orchestre RCA Victor en 1952, une caricature où l’orchestre est mixé comme un faire-valoir. En plus, le son est distordu, comme, hélas, dans de nombreux documents.

De manière générale, le pianiste n’est pas gâté par les preneurs de son. Son piano est souvent sec, quand il n’est pas mal réglé. Heureusement que RCA mettait nettement plus de soin à enregistrer Arthur Rubinstein, à l’époque. Les enregistrements offrent une place non négligeable (dont deux CD complets) à Amparo Iturbi, de quatre ans la cadette de la vedette.

Il y a donc ici une documentation sur un artiste oublié, un talent prolixe, mais pas de révélation majeure, le CD 13, enregistré en Espagne, représentant la meilleure surprise. Il n’empêche, l’histoire du personnage reste unique et l’écrin qui le célèbre est merveilleux.

